Declino e irrilevanza dell’ASEAN e aperture future per la Cina

I recenti 40° e 41° vertici dell’ASEAN e relativi summit hanno messo a nudo la divisione e il persistente divario del raggruppamento regionale, esponendo l’incombente declino della rilevanza e del ruolo dell’organizzazione regionale di 55 anni, salvo una revisione significativa. L’ASEAN deve affrontare le questioni critiche che permangono, che continuano a plasmare la prospettiva e la percezione esistenti sulla rilevanza, la credibilità e il ruolo dell’ASEAN.

Nel tentativo di proiettare la sua ASEAN Way e la sua centralità su poteri esterni nella speranza di ridurre l’impatto della lotta per il potere in questa regione, si riverberano ulteriormente contro i suoi problemi di credibilità e fiducia che sono un’ammaccatura di lunga data e l’incapacità di agire in chiave ambiti e decisioni.

Nel desiderio dell’ASEAN di preservare il suo equilibrio di lunga data e di accogliere l’impatto della rivalità regionale per il dominio militare ed economico, le potenze in competizione sono sempre più audaci e frustrate in questo dogma di non estendere le aperture all’una o all’altra. Ciò ha portato a una manovra più assertiva, diretta e audace nel perseguire le azioni sul campo sia negli Stati membri coercitivi sia nell’uso crescente del bastone sulla carota per spingere gli Stati membri ad allinearsi con la spinta geopolitica prevista dalle potenze concorrenti.

Le misure coercitive e gli ultimatum più severi sotto forma di ricatto economico stanno guadagnando portata e intensità, con un approccio strategico divide et impera per far sì che il singolo stato si conformi agli obiettivi economici e politici espansivi di Pechino. In risposta, l’Occidente guidato dagli Stati Uniti è stato costretto a reagire ulteriormente attraverso sia il sostegno economico che le assicurazioni e l’offerta di garanzie di sicurezza, pur rendendosi conto che come raggruppamento, questa offerta occidentale di maggiore respingimento contro Pechino non sarà accolta con favore

Questo approccio bilaterale più diretto e individualizzato farà sì che l’ASEAN come organizzazione regionale sia ulteriormente ridotta nella sua influenza futura, dall’essere incapace di lanciare cambiamenti e deterrenza reali e convincenti per l’aumento della corsa agli armamenti e il peggioramento del clima di sicurezza, per non fornire rendimenti e assicurazioni risonanti a Stati membri nella sfera della prevenzione e gestione dei conflitti. Questo si aggiunge alla percezione predominante secondo cui l’ASEAN rimane all’oscuro con approcci frammentari diffusi ovunque, con la mancanza di una vera trasformazione audace o di una strategia globale nell’affrontare l’inevitabile scontro di entrambe le ideologie e la concorrenza del potere duro

Fintanto che l’ASEAN rimane radicato nell’ignoranza ed è deluso nella sua adesione alla centralità da lungo tempo sostenuta dalla Guerra Fredda, ed essendo distaccato dalle realtà del cambiamento dell’attuale architettura geopolitica e delle minacce, il suo rapido declino delle funzioni e dell’impatto e l’eventuale disintegrazione come risultato di soccombere all’anelito dei singoli Stati membri e alla trappola di maggiori poteri esterni, sarà inevitabile.

Manca inoltre un piano e una strategia di gestione del conflitto efficaci, credibili e futuristici, nel far fronte alle potenziali ricadute di un conflitto in piena regola a Taiwan o nel Mar Cinese Meridionale, il destino del suo approccio di centralità ormai nella gestione delle richieste di allineamento dei blocchi rivali .

Gli Stati Uniti e l’Occidente hanno in gran parte visto l’ASEAN come una causa persa per ora, nel dominio dell’accettazione di una difesa più diretta e di aperture militari, specialmente nell’intensificarsi dei legami militari e nell’ospitare forze e basi statunitensi nei loro paesi per maggiori misure difensive e di deterrenza contro diversi minacce, anche se l’obiettivo prefissato rimane chiaro.

La Cina vede l’ASEAN come una tigre sdentata in un modo diverso, dove Pechino si rende conto che anche come raggruppamento collettivo unito, l’ASEAN può solo guadagnare potere diplomatico opponendosi alle misure prese, senza una reale deterrenza del potere duro.

L’ASEAN ha cercato di avere la torta e anche di mangiarsela, capitalizzando il suo dominio di non allineamento e centralità per ottenere i migliori ritorni da tutte le parti. L’ASEAN voleva raccogliere i frutti della BRI e, conoscendo la corsa per contenere gli sforzi cinesi per corteggiare la regione da parte della sua controparte occidentale, l’ASEAN voleva beneficiare dell’afflusso di aiuti e delle promesse di strumenti economici e sviluppo da Tokyo, Bruxelles, Washington e persino Delhi.

Con la Cina, ha cercato di mantenere la buona volontà e la continuazione dell’iniezione di capitale, del sostegno economico, della costruzione di infrastrutture e dell’amplificazione del commercio e degli investimenti fungendo da ponte necessario per ridurre il divario di sviluppo sia per le esigenze economiche degli Stati membri interni sia per il divario di sviluppo intraregionale.

Con la Russia, non vi è alcun fattore sostitutivo per aggirare la cruciale fornitura di armi e mantenere le esigenze di sicurezza degli stati qui. Rimane la domanda fino a che punto la disperata ricerca di sopravvivenza e sicurezza dei singoli Stati membri trascenda il bisogno regionale e l’adesione prevista alle norme globali e la pressione per richiamare le azioni di una grande potenza.

Con gli Stati Uniti, l’ASEAN voleva di più da Washington, come esplicitamente previsto attraverso la sua richiesta di maggiori finanziamenti, investimenti e apertura del mercato statunitense. L’IPEF è visto solo come una frazione di ciò che la BRI potrebbe raccogliere e che l’ASEAN non ha altra scelta che accettare un’adesione e un impegno di principio all’IPEF basati sui suoi obiettivi di valore più elevato e sulla necessità di impegnarsi con gli Stati Uniti come una cruciale dipendenza da controbilanciamento. L’ASEAN non ha voluto prendere parte alla proiezione militare americana nella regione, né come sforzo di contenimento contro Pechino né come rassicurante mossa difensiva, e ha espresso preoccupazione per AUKUS e la potenziale corsa agli armamenti, ma ha continuato a non offrire soluzioni reali per assecondare il esigenze e comprensione dell’Occidente.

Il desiderio di fare affidamento sull’impegno multilaterale ampliato attraverso i quadri esistenti, tra cui ARF, ADMM, ADMM+ e altri, per continuare a fungere da apparato convenzionale di gestione dei conflitti non servirà più all’obiettivo prefissato di fronte al calo della deterrenza e delle misure CBM, in un contesto di crescente fiducia e audacia nelle previste capacità di potere duro di Pechino.

La fame dell’ASEAN per il capitale straniero e lo sviluppo, pur ignorando le ovvie preoccupazioni sottostanti alla sicurezza e l’agenda delle implicazioni spesso legate ai vincoli e cercando di addolcire tutte le barriere geopolitiche sensibili e di confronto, creerà solo una tempesta di fuoco più grande e effetti a cascata che trascenderanno il quid pro quo esistente ritorna. Pechino vorrà cogliere l’importanza dell’attuale dipendenza regionale da essa, mentre la vulnerabilità della dipendenza unidirezionale è ancora a favore di Pechino.

La speranza dell’ASEAN e dei responsabili politici regionali di rafforzare l’interdipendenza, le misure di prevenzione dei conflitti attraverso piattaforme di dialogo estese e misure di rafforzamento della fiducia, e l’approfondimento delle prospettive di effetti di ricaduta attraverso l’aumento delle iniziative Track II e III e le iniziative di sviluppo congiunto nei territori contesi, non funzionerà fintanto che non verranno affrontate le cause profonde dei timori e dei vantaggi sia per i poteri esterni che per gli Stati membri interni. Indipendentemente dalla portata dei rimpatri congiunti e della stabilità, la paura persistente, i sospetti reciproci e l’eventuale preparazione al conflitto nella regione esterna e nella regione renderanno ogni sforzo per creare una significativa prevenzione e mitigazione dei conflitti attraverso l’approfondimento della collaborazione e della condivisione culturale, nonché i legami da persone più grandi a persone da soli saranno un sogno troppo inverosimile.

A meno che l’ASEAN non sia audace e realistico nel suo approccio di cogliere le realtà e le richieste attuali e di cambiare i suoi principi irrealistici e obsoleti, e di creare un blocco regionale resiliente, autosufficiente ed egoista, indipendente da intrighi e dipendenze esterne, continuerà a essere intrappolato da sia la richiesta necessaria di aiuto esterno sia per le sue esigenze di sicurezza ed economiche e impantanata dalla divisione interna e dall’instabilità.

La paura ei sospetti reciproci tra gli Stati membri interni rimangono prevalenti e in aumento. L’integrazione economica e socio-culturale regionale rimane triste e persino arretrata, in mezzo alla corsa all’urgenza e alle priorità per garantire interessi e bisogni nazionali individuali sullo sfondo della diminuzione dell’appetito regionale e globale per e dei ritorni dalla globalizzazione e dall’integrazione delle economie e delle comunità . Ciò è aggravato dal crescente nazionalismo di estrema destra e dalla priorità data alle richieste e ai bisogni locali.

L’ASEAN avrà bisogno di nutrimento esterno e, con ciò, continuerà ad adottare l’approccio passato di non allineamento e di essere visto per non violare le questioni interne degli Stati membri. Vede il futuro a medio termine e la necessità di progresso regionale attraverso il mantenimento dei legami con tutte le potenze, in particolare la Cina. Le esigenze attuali ea medio termine dettano l’attuale orientamento dell’ASEAN e di quasi tutti gli Stati membri nello scegliere il richiamo e i rapidi guadagni delle offerte di Pechino di incentivi immediati e l’iniezione di stimoli economici ai singoli stati, in contrasto con i ritorni spesso vaghi e più lunghi delle offerte basate sul valore e sui principi da parte dell’Occidente.

“Sī vīs pācem, parā bellum” – “Se vuoi la pace, preparati alla guerra”. Ciò non si traduce nell’attuale desiderio dell’ASEAN o addirittura nel riconoscimento delle soluzioni o dei pericoli di un conflitto diretto e indiretto che interessa la regione. L’eccessivo affidamento su un approccio unilaterale e convenzionale di prevenzione dei conflitti attraverso misure di rafforzamento della fiducia, un quadro multilaterale ampliato e l’inverosimile speranza di vincite sulla scommessa di essere neutrali e imparziali per tutto il tempo necessario, anche in mezzo alle nuove realtà di il panorama della sicurezza, implica che l’ASEAN continuerà a essere intrappolato negli effetti a spirale del dilemma della sicurezza e rimarrà pericolosamente mal equipaggiato per scoraggiare o affrontare l’intero fronte di un conflitto.

L’ASEAN alla fine dovrà scegliere tra l’allettamento dell’attuale status quo convenzionale di stabilità percepita e rendimenti a medio termine per il vantaggio di “secondo livello” di rendimenti misurabili e mirati nelle sfere socio-economiche e politiche basate sulla dipendenza convenzionale dal sostegno cinese , o il tema a lungo termine e generale dei ritorni basato sull’impatto “a lungo termine” del progresso sostenibile e guidato dal futuro basato su valori, resilienza, stabilità e conservazione delle norme e dell’ordine come offerto e sposato dall’Occidente.