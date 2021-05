Ddl Zan: scritto male, discusso peggio

La ‘politica’ italiana ha trovato un altro tema sul quale urlare e ‘dibattere’, sempre al solito in maniera violenta, volgare e superficiale. Un disegno di legge (non decreto legge, come ripetevano l’altra sera due ‘esperti’ come Lilli Gruber e Alessandro Sallusti) che alla fine, francamente scocciato dalle polemiche e dalle urla, mi sono andato a guardare. Sto parlando del disegno di legge Zan, contro l’omotransfobia.

E, vi dico francamente: sono rimasto proprio deluso, delusissimo. Questo Zan deve essere proprio un religioso, forse trappista. Io mi aspettavo … chissà che, vado a leggere e trovo l’aggiunta di tre parole alla definizione del reato di cui all’art. 604 bis e ter del codice penale. Terribile!

E dunque, uno che «propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità» è punito al massimo con un anno di galera. Terribile!

E se poi, istiga a commettere quegli atti (tutti e quindi compresi quelli già previsti!) può al massimo essere punito fino a quattro anni. Spaventoso! È il tracollo della civiltà … !

Naturalmente le aggravanti, già previste per quei reati all’art. 604 ter sono estese anche per quei comportamenti.

E per una banalità del genere c’è bisogno di fare tutti questi strilli?

Orbene, a parte il fatto che si parla anche di disabilità e la cosa mi pare fondamentale (ma ci vorrebbe ben altro!!), l’unica cosa che si potrebbe dire, per criticare questa legge, è che perseguire uno che fa e dice quelle cose è che sarebbe una perdita di tempo: la cosa da fare, unica e sola e subito, è metterlo in manicomio, riaprendoli per l’occasione, e poi (e qui certo ci vorrebbe una legge) chiamarli ‘scemicomi’.

Ma vi rendete conto?

Che delusione, io mi aspettavo cose terribili, torture cinesi, limitazioni radicali della libertà di pensiero, obbligo alla pratica delle filosofie comuniste, obbligo al cilicio nei giorni dispari o che so io, e mi trovo di fronte a una banalità del genere. E alla voglia di commentarla. E che c’è da commentare!

Ci sarebbe invece da dire altre cose, un po’ più serie, anche se mi rendo ben conto che dirle a uno che è deputato, ha la barba ed è ingegnere è tempo perso: è troppo in alto per sentire.

Una delle prime cose che si imparano, entro la prima settimana di frequenza di una Facoltà di Giurisprudenza, è che, premesso che non si tratta di una Facoltà di Legge, il primo e decisivo pregio di ogni e qualsiasi legge è di essere breve: più è breve, meglio è, meno parole usa, meno parole saranno oggetto di possibile ‘interpretazione’, meno virgole ci sono meno rischi di fraintendimento ci saranno, ecc., ecc. Ma so bene che dire queste banalità a chiunque si senta investito dal sacro fuoco del ‘legislatore storico’, è perfettamente inutile. E, benché ciò non valga solo per i legislatori ingegneri, dirlo ho ormai imparato che è inutile, anche se detto a uno che di diritto dovrebbe saperne qualcosa. Se penso al pasticcio mostruoso che hanno compiuto i nostri super-esperti legislatori con quella bruttura del titolo V della Costituzione, o se penso ai DPCM sterminati del grande Giuseppe Conte (laureato, mi dicono, in giurisprudenza o legge non so) mi rendo conto che, appunto dirlo è inutile.

Facci un esempio, direte. Eccomi.

Articolo uno del sommo disegno di legge. È l’articolo in cui si danno le ‘definizioni’. E sì, perché quando uno fa una legge, pensa che chi la deve leggere, mica conosce l’italiano, oppure, magari, non conoscendolo lui, l’italiano, si affanna a scrivere il significato delle cose, magari spiegatogli da Google!

E quindi nel primo articolo si spiega cosa è il sesso. Uno potrebbe avere dubbi, e così gli sono tolti: il sesso è il sesso biologico o anagrafico. Uno, di fronte al sesso biologico, pensa subito (o no?) al pene e alla vagina: ma perché è una novità? Ma di fronte al sesso anagrafico, uno entra in crisi. Che cavolo è il sesso anagrafico, che vuol dire? Che c’è, all’anagrafe la foto del sesso, che accidenti vorrà mai dire? E che bisogno c’è di tirare fuori questa cretineria, oltre che per fare divertire schiere di azzeccagarbugli a discettarne?

Ma poi, non gli basta all’ingegnere Zan, lui è uno preciso è un ingegnere delle telecomunicazioni e sa bene che quando fai un numero di telefono deve rispondere quello che hai chiamato, e allora precisa e spiega che cosa è il ‘genere’. E che cos’è secondo l’ing. Zan? «qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso» … sant’iddio e cioè? Io ci rinuncio. Cosa sarà mai una ‘manifestazione esteriore’? vuoi vedere che allude all’estrazione o ostentazione dell’organo di cui al comma precedente? Ma no, non è possibile, le estrazioni, almeno in pubblico, non si fanno. E allora? E poi le ‘aspettative sociali’ da che cosa discendono, dalle manifestazioni esteriori? Bene, e cioè? Insisto, cioè, cioè, cioè … che goduria: conosco un paio di avvocati che già pregustano l’arringa sulle manifestazioni esteriori.

Mi fermerei qui. Ma l’art. 4 grida vendetta. Non so quale fosse l’intenzione dell’ingegnere, ma vediamo un po’. Intanto fa un po’ specie un articolo con un unico comma … numerato. Uno vede ‘1’ e cerca il ‘2’ e non lo trova. E vabbè, questi sono ingegneri, sono precisi, bah! Ma poi legge: «Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee … » una spatafiata che non finisce più. Ma, scusate, come sarebbe che ‘ai fini della presente legge’ sono fatte salve, ecc.? Ingegnere, scusi senza offesa, ma la libertà di espressione (e invero anche di pensiero, ma lei di ciò non si cura: il pensiero non si vede!) è già stata prevista da qualcun altro, che so nella Costituzione italiana, nella Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo, ecc., e che c’entra qui? Si rende conto che solo dirlo equivale a metterlo in dubbio? Ma poi, essendo ridondante (si faccia spiegare da un avvocato che vuol dire) è fonte di ipotesi interpretative, che potrebbero indurre a pensare che la libertà di espressione (sic!) sul ‘sesso’ o sul ‘genere’ sia diversa (più limitata? Perché più ampia è impossibile è già totale, sa ingegnere?) da quella normale. I miei amici avvocati, tra poco ci accendono i fornelli a furia di sfregarsi le mani.

E infine, la ciliegina sulla torta: l’art. 7, dove si inventa un’altra ricorrenza, per il 17 Maggio (giusto il 17: ingegnere, lo sa che in certe regioni italiane il 17 si evita?) una sorta, non so bene, di festa nazionale contro l’omofobia e non so che altro. Era giusto ciò che ci mancava, ha solo dimenticato di aggiungere che in quella data fausta, si chiudano tutti gli uffici pubblici e le scuole, così almeno ci sarà un giorno di vacanza retribuita in più.

Caro ingegnere, solo una parola. La legge va benissimo così, ormai bloccarla sarebbe peggio. Ma è una bestialità pura e inutile, spero non anche dannosa. Che peccato: una volta di più, un discorso serio, per di più mentre sentiamo di assassini e di stupri da poveri e da ricchi, ridotto a danza macabra di partiti ignoranti e inconsapevoli, alla ricerca di qualche voto d’accatto.