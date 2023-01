Davanti difesa di ‘casa’ e ‘vino’, dietro involuzione democratica

Ciò che colpisce e comincia seriamente a preoccupare, è lo stato di sempre più evidente confusione di questo Governo, che appare sempre di più frastornato, inconscio, che agisce a caso e a vuoto.

Si nota certamente di meno, forse, a causa della ancora più grande, benché incomprensibile stato confusionale, anzi assenza di stato della opposizione, tutta presa a cantare vittoria o lamentare sconfitta per avere ottenuto o no di fare partecipare col voto online qualcuno che abbia seri impedimenti … faranno le visite fiscali? Già, francamente e l’ho scritto più volte, fare votare per il segretario del partito il primo che passa, purché paghi due euri (già e quelli online, che fanno un bonifico … ma si può essere più buffoni di così?) a me sembra surreale: è la cancellazione della politica. Tanto più che il segretario di un partito politico deve essere il risultato di un dibattito nel partito, tra i membri del partito, cioè tra coloro che poi dovranno mettere in pratica la linea del segretario. Ma insomma, ormai il PD è diventato il sottoscala di Matteo Renzi, inutile parlarne ulteriormente, vedremo. Certo, se uno pensa che ci resta Giuseppe Conte, brrrrr!

Ma, come dicevo, in questo momento ciò che importa di più è lo ‘stupore’ del Governo. Dove si verificano due cose in stretta combinazione: da un lato, dopo la serie di dichiarazioni decise e ritrattate sul caro carburanti, l’improvviso cambiamento di espressione della signora ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’, che ha riassunto la faccia truce, lo sguardo dal basso in alto con cui guarda la telecamera eccetera (guardatela qui), dismettendo d’improvviso le risate sguaiate alle quali ci aveva abituato nei giorni scorsi (guardate l’incontro con la signora von der Leyen) e assumendo anche un aspetto ‘veloce’ come dice qualche giornalista spiritoso: oggi campeggiava su alcuni quotidiani una sua foto a passo di marcia, letteralmente pancia a terra, mentre passa in rivista quattro poveri marinaretti spaventati, mentre lei li ‘passa in rivista’ con lo sguardo truce voltato dall’altra parte!

Ma ciò che importa è la seconda parte del nuovo corso, per così dire. A sua volta diviso in due parti, entrambe pessime.

La ripresa in pieno della tradizionale assurdità della destra italiana, ma di molte destre: il corporativismo bieco che più bieco non si può e la strizzatina d’occhi, ormai quotidiana, ai ricchi non proprio limpidissimi e agli evasori e aggiratori vari della legge, per non dire, gli evasori fiscali, vecchi e nuovi, ma specialmente futuri. E quindi: viva i benzinai, viva i tassisti, viva gli autisti, viva i camionisti e così ‘vivando’ per favorire o aiutare gruppi o caste, appunto il corporativismo, il contrario della nostra Costituzione, ma il centro vincente del fascismo, di tutti i fascismi … pensate al Cile. E al tempo stesso: evadete pure, tanto se anche vi va male, noi poi cancelliamo tutto, lasciate perder i pos e così via, ma già che ci siete prendetevi tutte le spiagge, alla faccia dell’Europa, che poi saremmo noi.

E appunto, la individuazione del nemico. Come i suoi, loro della destra intendo, miti: Viktor Orbàn, Donald Trump, Jair Bolsonaro e, peccato che ora non possono farlo troppo esplicitamente, Vladimir Putin. E infatti ripetono, senza nemmeno rendesi conto della vacuità del plagio, ripetono dico la scena di Emmanuel Macron, Mario Draghi e Olaf Scholz in treno per andare a cercare di fare sentire ragioni a Volodimyr Zelensky, sostituendoli con Urso e Bonomi accompagnati da un certo Talò e non so chi altri, per promettere a Zelensky di ricostruirgli il Paese, mentre la Russia, guarda caso, bombarda a tappeto Kiev … come dire ai tre, scansatevi che vi procuro un altro po’ di lavoro. Che già lo stile è diverso: i tre predecessori, in un salottino del treno, riuniti a discutere amichevolmente, con l’immancabile bicchiere o tazzona in mano, e a definire una strategia, gli attuali, con il solito ‘amerikano’ Bonomi in camicia e cravatta, gli altri più casual, seduti due al finestrino gli altri al corridoio … senza salottino, forse per risparmiare! È proprio una differenza storica non solo culturale.

Ma insomma, contenti loro… intanto la ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’, mai come oggi virilmente femminile, mostra, tipo il mattinale di Renzi, il suo diario (stavolta, però, col volto truce) e annuncia la sua guerra. Non, non più alla Francia, ormai relegata, secondo la Meloni e quindi, ahimè, per noi, nella spazzatura della sua (solo la sua) storia: e infatti la Francia sta replicando il trattato del Quirinale, che la Meloni silura ogni giorno convinta di fare alta politica ammesso che lo abbia mai letto quel trattato, con la Spagna, così tagliandoci fuori e facendoci ‘superare’ dalla Spagna relativamente recente membro della Ue e non Stato fondatore.

Non più, dunque, solo la Francia: ora il “Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni” spara ad alzo zero contro l’Europa, cioè, (chi sa se lo capirà mai!) contro sé stessa, o meglio contro l’Italia, perché l’Europa secondo gli accordi in corso da anni, si propone di lanciare un grande programma di risanamento edilizio, anche energetico, che, invece di essere accolto con un enorme entusiasmo (salvo, magari, a vedere come farlo finanziare come il piano di rinascita) come un’idea provvidenziale, viene ‘letto’ dalla Meloni e, naturalmente da Salvini, come un attacco alla proprietà immobiliare. Una cosa così ridicola e sballata, che ci sarebbe solo da ridere se dal Governo non sbraitassero a pieni polmoni, contro un’idea appena abbozzata e che, comunque, partirebbe non prima del 2030 e sarebbe provvidenziale per un Paese come il nostro dove le case crollano come se fossero (anche perché lo sono molto spesso) di cartone o vengono portate via dai fiumi dove sono state costruite.

Per non parlare delle grida da vergini violentate con cui dal Governo si strilla contro una proposta razionale e perfettamente egualitaria quale quella di indicare sulle bottiglie di alcoolici che ‘l’alcool fa male’. Uno dovrebbe esserne felice: era ora, tanto più che varrebbe per tutti e quindi non cambierebbe nulla in termini commerciali.

Ma certo, oggi si parlerà di esproprio delle case e di esproprio del vino, invece che delle cavolate che fa il Governo e dei rischi quotidiani di involuzione antidemocratica indotti da questo Governo di, apparenti, dilettanti allo sbaraglio.

Perché sempre più evidente appare, che dietro i pagliacci in prima fila, un progetto di involuzione antidemocratica si comincia a vedere: progetto forse, perfino un po’ inviso alla Meloni, che comincia a capire che, realizzato che fosse, lei ne sarebbe la prima vittima, fatta fuori, magari, da qualche oligarca vecchio o nuovo.