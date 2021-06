Non solo aromi e profumi estratti per i quali sempre più investitori, al giorno d’oggi, sono interessati. I terpeni sono praticamente il futuro non solo in quei settori già sperimentati ma anche in contesti assolutamente differenti ed inaspettati. I terpeni sono un argomento caldo oggi nell’industria della cannabis e della canapa per i ricchi profumi che conferiscono ai fiori e agli estratti di cannabis ma bisogna sapere anche che i terpeni possono pure essere trasformati in plastica e persino carburante per missili. Anche la cannabis organica è parte attiva del nuovo futuro in arrivo in questo settore specifico della produzione internazionale. L’estrazione e la lavorazione svolgono un ruolo fondamentale nella produzione di prodotti a base di cannabis biologica. Una produzione sciatta, o anche l’uso del detergente sbagliato su un’attrezzatura, può far fallire i piani per capitalizzare il crescente interesse dei consumatori per i prodotti biologici. Ciò rende indispensabile avere un piano dettagliato dall’assunzione allo stoccaggio quando si realizzano prodotti a base di cannabis biologica. Tuttavia, un’attenta produzione biologica ripaga.

Come i terpeni estratti dalla canapa possono diventare plastica e carburante per missili

Quando le persone parlano di come la canapa abbia “25.000 usi”, uno degli usi che spesso esaltano è la capacità della canapa di produrre plastica a base vegetale. Da quando il Farm Bill del 2014 ha permesso di tornare alla coltivazione della canapa sul suolo degli Stati Uniti, un mercato della plastica a base di canapa ha preso piede nel paese, anche se i costi elevati lo hanno mantenuto relativamente basso. Ma ora ci sono crescenti mormorii sulla possibilità di plastiche a base di terpeni e persino di carburante per missili a base di terpeni.

I terpeni sono gli oli aromatici prodotti dalla pianta di cannabis (e da altre piante botaniche) che le conferiscono sapori e odori distintivi. Si trovano principalmente sulla cannabis e sui fiori di canapa, e poiché la legge federale distingue tra cannabis e canapa in base a una regola dello 0,3% di THC, i terpeni possono essere derivati ​​sia dalla cannabis che dalla canapa.

Poiché i terpeni hanno sconvolto il mondo della cannabis dominato dal THC, potrebbero essere ancora più distruttivi per l’industria petrolchimica. Questo perché una nuova ricerca mostra che i terpeni possono essere trasformati in una resina che può produrre plastica. Per comprendere meglio il lavoro attualmente svolto con le bioplastiche e i biocarburanti di canapa, la testata HEMP ha contattato quattro esperti, che ci hanno fatto sapere perché il futuro delle plastiche di canapa a base di terpeni potrebbe essere lontano.

Il presente: come le plastiche a base di canapa sono estratte dalla fibra

Al momento, l’industria della plastica a base vegetale sta guadagnando slancio man mano che i costi ambientali della plastica monouso diventano più ampiamente conosciuti. Quando si tratta di produrre materie plastiche a base vegetale, la fibra vegetale, o cellulosa, viene utilizzata come materia prima.

La canapa ha fibre lunghe che la rendono utile per produrre plastica a base vegetale, ma quelle fibre non provengono dalle stesse parti della pianta (i fiori) utilizzate per produrre l’olio di CBD. La canapa non viene coltivata per la produzione di plastica nel modo in cui viene coltivata per CBD o olio di canapa, la plastica è prodotta dalle parti di scarto della pianta.

«Stiamo usando la canapa di scarto che è stata bruciata sul campo», ha detto a HEMP Kevin Tubbs, chief business development officer di The Hemp Plastic Company (HPC). «Stiamo trasformando un cumulo di compost in un mucchio di soldi».

Il primo passo per trasformare la spazzatura in oro è prendere il gambo di canapa grezzo e trasformarlo in una forma che aziende come l’HPC possono trasformare in pellet e quel primo passo in Colorado è gestito da aziende come 9Fiber.

«Trasformiamo i gambi e gli scarti dei gambi in fibre dove possiamo controllare la resistenza alla trazione e la cellulosa diventa plastica o materiali semiconduttori», afferma Adin Alai, CEO della società di lavorazione della fibra di canapa 9Fiber.

L’intero processo richiede solo 90 minuti e la loro tecnica proprietaria afferma di rimuovere tutti i metalli pesanti, i pesticidi, il THC, il CBD e altri contaminanti. Quello che sta facendo 9Fiber non è nuovo e Alai ammette che «Si può ottenere fibra dalla Germania“. La novità è il prezzo, poiché le fibre importate sono molto più care. Alai afferma: «Poiché i nostri costi sono bassi, possiamo competere con i materiali che le industrie stanno già utilizzando», il che aumenta la loro probabilità di passare alla canapa.

Da 9Fiber, quei residui di canapa sarebbero passati a un’azienda come la HPC, che produce pellet di resina plastica. Tubbs ha fatto eco ad Alai, affermando che il costo della plastica di canapa “deve essere competitivo” se le industrie lo adotteranno.

Secondo Tubbs, un importante punto di forza del loro polimero è che sono «un sostituto della resina grezza“, il che significa che Tubbs può «prendere qualcuno che non ha usato altro che plastica a base di olio e convertirli». Per Tubbs, anche se le aziende utilizzano una miscela di resina di canapa, «la linea di fondo è che ogni grammo di canapa che aggiungiamo è un’oncia di polimero che non abbiamo aggiunto».

Il passo finale nella produzione di plastica a base di canapa è che i produttori, o stampatori, fondono quei pellet in una miriade di prodotti di plastica. Una di queste aziende è Sana Packaging, che produce soluzioni di imballaggio di canapa e plastica oceanica a prezzi accessibili per l’industria della cannabis. Il co-fondatore e chief strategy officer di Sana, James Eichner, ha dichiarato a HEMP che «la grande sfida per gli imballaggi circolari è trovare mercati, aziende e comuni che sono d’accordo con un’idea come questa».

Eichner ha sottolineato l’importanza delle aziende che utilizzano soluzioni di imballaggio sostenibili, perché attualmente «le esternalità negative di ciò che facciamo non vengono calcolate nel prezzo“.

In altre parole, non esiste una carbon tax sui prodotti che utilizzano più combustibili fossili. Anche se non vediamo i costi di quelle decisioni di confezionamento a breve termine, a lungo termine stanno contribuendo al cambiamento climatico globale.

Il futuro: un balzo da gigante per Terp-Kind

Attualmente, le plastiche di canapa sono realizzate in fibra ma cosa accadrebbe se la plastica di canapa potesse essere ricavata da olio a base di canapa più o meno allo stesso modo in cui la plastica è prodotta dal petrolio?

Una recente ricerca dell’Università di Birmingham ha dimostrato una tecnica che può trasformare i terpeni in resine per polimeri che «potrebbero portare a una nuova generazione di materiali sostenibili».

I ricercatori hanno scoperto che «terpeni diversi producono proprietà materiali diverse» e il loro prossimo passo sarà «investigare queste proprietà in modo più completo per controllarle meglio». Sebbene questa ricerca possa sembrare rivoluzionaria, la comunità scientifica sa che i polimeri possono essere prodotti dai terpeni dal 1937, lo stesso anno in cui è stata approvata la legge sulla tassa sulla marijuana, che vieta per la prima volta la canapa e la cannabis negli Stati Uniti.

Per quanto innovativi siano i polimeri terpenici, quanto sono commercialmente sostenibili? Emily Backus, consulente per la sostenibilità per il Dipartimento di salute pubblica e ambiente di Denver, ha visto solo uno scenario che avrebbe funzionato, uno «in cui qualcuno coltiva canapa per la fibra e i terpeni diventano un prodotto di scarto che può essere utilizzato per i polimeri».

Anche se questo potrebbe non sembrare uno scenario probabile ora a causa di quanto siano richiesti e costosi i terpeni, poiché il prezzo della canapa coltivata per cannabinoidi e terpeni diminuisce (come è avvenuto per la cannabis dopo la legalizzazione statale), più persone potrebbero teoricamente iniziare a coltivare di più canapa per fibra, lasciando il fiore (e quindi i terpeni) come sottoprodotto.

Anche Eichner di Sana aveva alcune preoccupazioni, chiedendo: «Il processo può raggiungere economie di scala in cui può competere con altre materie plastiche?». Ha notato, in modo più dettagliato in un pezzo del 2018 per HEMP, come anche la plastica di canapa a base di fibre non abbia ancora raggiunto un’economia di scala. Tuttavia, Eichner ha osservato che Sana è «agnostica dai materiali come azienda», aggiungendo: «Se qualcuno realizzasse un polimero dai terpeni in modo sostenibile e commercialmente fattibile, non avremmo problemi a utilizzare quel materiale».

Che dire del carburante a base di terpeni?

Il viaggio aereo è uno dei peggiori produttori di gas serra, e ciò è dovuto in gran parte all’energia necessaria per creare carburante per aerei (dalla risorsa non rinnovabile del petrolio).

Tuttavia, la ricerca ha dimostrato che alcuni terpeni hanno dimostrato di funzionare in combustibili che producono abbastanza calore netto da essere paragonabili al carburante per missili tattici JP-10, noto anche come carburante per razzi e può costare fino a $25 al gallone da fonti petrolifere.

«Penso che i razzi e il carburante per aviazione siano le aree in cui abbiamo bisogno di alcune delle maggiori innovazioni per capire cosa sostituiremo con il petrolio», ha affermato Backus. Ha notato che, mentre abbiamo scoperto i biocarburanti principalmente per le auto, non abbiamo ancora buone soluzioni per i viaggi aerei, quindi questa ricerca sui terpeni sembra molto promettente.

In effetti, questi combustibili a base di terpeni sembravano così promettenti al Dipartimento della Difesa che la Marina degli Stati Uniti ha un brevetto su di essi e sono stati studiati dal Dipartimento dell’Energia. Forse la prossima volta che volerai, i terpeni che annuserai proverranno dal motore piuttosto che da qualcuno che cerca di colpire discretamente una penna di svapo nella riga successiva.

Chiudere un’economia circolare

L’obiettivo finale dell’utilizzo delle parti di scarto degli impianti per produrre carburante e imballaggi è creare quella che è nota come «economia circolare», un’economia senza sprechi perché le risorse vengono riutilizzate alla fine della loro vita invece di essere inviate in discarica.

Backus ha tenuto una presentazione su come potrebbe funzionare per l’industria della cannabis alla recente conferenza della North American Hazardous Materials Management Association a Denver. Alla domanda su quanto siamo vicini alla realizzazione di un’economia circolare della cannabis, Backus non ha edulcorato le cose: «Non credo che siamo molto vicini ma penso che ci stiamo almeno avvicinando ad avere tutti i pezzi del puzzle a posto».

Ha detto che si tratta di «una questione di infrastrutture e tecnologia” e che il prezzo è un fattore perché l’imballaggio sostenibile «è più costoso degli imballaggi tradizionali, quindi abbiamo bisogno che i consumatori siano disposti a pagare di più o che i marchi siano disposti a detrarlo dalla loro linea di fondo».

Un importante punto di forza per le aziende che adottano imballaggi sostenibili, ha affermato Backus, è che «i consumatori vogliono acquistare da aziende che condividono i loro valori».

Alai è d’accordo, affermando: «I consumatori sono alla ricerca di prodotti e imballaggi che si adattino alla loro politica e pagheranno un premio per le aziende con un messaggio e un imballaggio sostenibili».

La cannabis organica è in piena fioritura. Ecco come gli estrattori ne posso trarre profitto

I prodotti biologici estratti da canapa e marijuana possono essere due o tre volte superiori rispetto alla cannabis convenzionale ma il percorso verso il mercato è più complicato rispetto alla semplice coltivazione della pianta senza i comuni pesticidi.

L’estrazione e la lavorazione svolgono un ruolo fondamentale nella produzione di prodotti a base di cannabis biologica. Una produzione sciatta, o anche l’uso del detergente sbagliato su un’attrezzatura, può far fallire i piani per capitalizzare il crescente interesse dei consumatori per i prodotti biologici.

Ciò rende indispensabile avere un piano dettagliato dall’assunzione allo stoccaggio quando si realizzano prodotti a base di cannabis biologica.

Tuttavia, un’attenta produzione biologica ripaga.

I consumatori spendono dal 60% al 109% in più per gli alimenti biologici rispetto agli alimenti convenzionali, con una crescita a due cifre per le opzioni biologiche, secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Gli operatori di lunga data di canapa e marijuana affermano che anche i consumatori di cannabis e gli operatori al dettaglio chiedono a gran voce più opzioni organiche.

Alcuni prodotti estratti da cannabis biologica artigianale possono essere venduti tre volte di più rispetto alle opzioni di fascia bassa.

La tendenza ha due driver principali:

• I produttori di canapa a basso contenuto di THC sono ora idonei per la certificazione biologica da parte del governo federale, il che significa che possono portare etichette USDA che certificano che il loro CBD derivato dalla canapa o altri cannabinoidi sono stati coltivati ​​e lavorati biologicamente.

• Gli operatori di marijuana stanno seguendo le loro controparti di canapa. La marijuana è off-limits per la certificazione USDA, ma un elenco crescente di associazioni indipendenti di cannabis sta applicando standard biologici ai prodotti ad alto contenuto di THC. E in Canada, la cannabis è legale e quindi idonea per le tradizionali certificazioni biologiche.

«Il lato organico sta davvero prendendo piede», ha affermato Liz Geisleman, CEO di 710 Spirits, un’azienda di Denver che vende solventi organici e convenzionali agli estrattori a livello nazionale.

«La cannabis biologica sta arrivando veloce e furiosa».

Stabilire un metodo

La prima decisione per gli estrattori di marijuana e canapa biologica è quella di scegliere un metodo di estrazione: senza solventi, CO2 o etanolo organico.

I metodi di estrazione senza solventi, come l’estrazione con spremitura a freddo, sono intrinsecamente organici. Ma hanno degli svantaggi, ovviamente: sono lenti e difficili da scalare.

L’estrazione di CO2 o etanolo sono le altre opzioni. Gli idrocarburi come il butano non sono organici.

Ma l’etanolo biologico costa almeno il doppio – e, in alcuni casi, fino a 10 volte di più – dell’etanolo da mais convenzionale.

«A questo punto non è davvero conveniente utilizzare etanolo organico», ha affermato Smoke Wallin di Vertical Cos., un operatore multistatale di marijuana ad Agoura Hills, in California, e CEO del suo spin-off CBD derivato dalla canapa, Vertical Wellness.

Le aziende di Wallin utilizzano l’estrazione di CO2 e hanno in programma di espandere la produzione biologica, soprattutto se la legalizzazione degli Stati Uniti rende possibile la certificazione biologica per gli operatori di marijuana.

«Il mercato c’è“, ha detto. «Il gioco futuro per la lavorazione sarà una crescita significativa dal lato biologico».

In Canada, dove la cannabis è legale e quindi idonea per la certificazione governativa come biologica, l’accreditamento offre alle aziende un vantaggio di mercato in un panorama sovrasaturo.

È quanto afferma David Bernard, vicepresidente per le operazioni di crescita di The Green Organic Dutchman a Mississauga, in Ontario.

«Essendo organico, è un approccio un po’ più lento», ha detto. «Ma una volta che i sistemi sono in atto, hai un metodo davvero salutare per produrre cannabis e, con il passare degli anni, i margini aumentano».

Anche ora, gli operatori di marijuana negli Stati Uniti possono seguire i processi organici previsti dall’USDA per altri beni.

E negli ultimi anni sono emersi alcuni accreditatori specifici per la marijuana, tra cui il Consiglio di certificazione della cannabis, Certified Kind e Clean Green Certified. (In particolare, il principale certificatore biologico globale Ecocert ha smesso di certificare la cannabis ad alto contenuto di THC perché il suo paese d’origine, la Francia, non lo autorizza.)

Si faccia attenzione con l’etichettatura: la parola “biologico” può innescare l’applicazione se utilizzata in modo improprio.

«Possiamo parlare dei nostri processi biologici senza usare la parola “biologico“. «Ci sono molti consumatori attenti alla salute che cercano quel marchio», ha affermato Wallin.

Focus su input, attrezzature

Una volta che i trasformatori organici hanno optato per un metodo di estrazione biologico, devono assicurarsi che l’attrezzatura scelta funzioni.

E devono garantire che i prodotti in arrivo siano stati coltivati ​​biologicamente. «Aspettatevi di pagare fino a quattro volte di più per la biomassa organica», ha affermato Zachary Nassar, CEO di Gemini Extracts a Erie, in Colorado.

«Il nostro più grande costo di input è la biomassa», ha affermato Nassar, la cui azienda produce estratti di CBD sia organici che convenzionali. «La biomassa organica viene sicuramente coltivata in quantità molto inferiori rispetto a quelle convenzionali».

I materiali organici non possono mescolarsi con i prodotti convenzionali, o potrebbe esserci contaminazione incrociata. Quindi i trasformatori necessitano di apparecchiature separate o di un metodo approvato per lavare i macchinari di estrazione che hanno gestito materia non organica.

Innanzitutto, controlla che i detergenti e i disinfettanti passino l’appello sulla “Lista nazionale”, una carrellata di detergenti e disinfettanti approvati gestita dall’USDA e ampiamente copiata da certificatori organici di terze parti.

Un errore qui può sabotare un’intera operazione organica, ha affermato Geisleman, ricordando un cliente che ha investito molto in input organici e solventi solo per vedere il lotto fallire a causa di residui di pulizia residui nelle macchine.

«Può essere devastante», ha detto.

Infine, le merci estratte e lavorate devono essere conservate in modo organico, lontano da materiale non organico e in plastica o vetro riutilizzabili per uso alimentare.

L’ultimo miglio

Una volta che un processore ha disattivato il suo sistema, è il momento di coinvolgere una terza parte per certificare l’operazione. Ci si aspetti di pagare da $5.000 a $50.000 all’anno per gli audit, a seconda delle dimensioni dell’operazione.

Per una prima certificazione biologica, concedi quattro mesi.

Portare un consulente può aggiungere un altro mese e circa $20.000, ma una tale mossa potrebbe far risparmiare denaro a lungo termine identificando le lacune, ha affermato Mike Vrabel, CEO di Tennessee Harvester, che produce prodotti CBD biologici a Nashville, nel Tennessee.

«Prima ancora di trovare un certificatore, rafforza le tue SOP e osserva ogni aspetto di ciò che entra o tocca il tuo materiale attraverso il processo a quel punto», ha detto Vrabel.

Il tempo e la spesa possono essere ripagati con prodotti che richiedono prezzi più alti, nonché migliori spazi sugli scaffali e promozioni.

«Il margine di aumento a livello del consumatore supera il costo del costo aggiuntivo degli ingredienti», ha affermato Vrabel.

«È semplice. Paghi di più per gli ingredienti, ma alla fine paghi molto di più. È un ROI positivo in tutto e per tutto».

E per Vrabel e i suoi colleghi organici, lo sforzo extra eleva anche il senso dello scopo di un’azienda.

«Siamo una parte più sostenibile del tessuto sociale della comunità», ha detto Bernard.

Nel Kentucky una fattoria specializzata nella canapa sanzionata per i dipendenti a corto di cambi

Una fattoria del Kentucky specializzata in canapa e tabacco è stata sanzionata dalle autorità federali per scarsità di lavoratori agricoli temporanei.

Il coltivatore di canapa David Hunt di Campbellsville ha accettato di pagare più di $36.000 di multe e arretrati al Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti. Le autorità federali affermano che la Hunt Farm ha abusato del programma di lavoratori agricoli temporanei H-2A.

Secondo il Dipartimento del Lavoro, Hunt non ha soddisfatto i requisiti legali, tra cui:

• Pagare gli stipendi prevalenti.

• Offrire almeno tre quarti delle ore promesse nei contratti dei lavoratori.

• Rimborsare i lavoratori per le spese di viaggio sostenute per tornare nei loro paesi d’origine.

A Hunt è stato ordinato di pagare $ 25.905 di salario arretrato a 46 lavoratori per risolvere le violazioni. Hunt è anche tenuto a pagare una sanzione civile di $ 13,281 ed è bandito dalla partecipazione al programma H-2A per tre anni.

I produttori di canapa stanno sempre più sfruttando il nuovo status legale del raccolto per accedere agli strumenti federali per trovare lavoro stagionale, compresi i lavoratori ospiti stranieri.

L’ex esecutivo di Molson Coors nominato CFO di Charlotte’s WEB

Charlotte’s Web Holdings ha scelto un ex chief financial officer internazionale di Molson Coors come nuovo CFO.

Wessel Booysen ha guidato l’espansione internazionale e le fusioni e acquisizioni strategiche presso Molson Coors Beverage Co. Sostituisce il CFO uscente Russ Hammer.

Booysen ha guidato gli sforzi della società di bevande in Australia e in Asia, un background che lo posiziona per le ambizioni globali di Charlotte Web, ha dichiarato il CEO Deanie Elsner in una nota.

«Il background di Wes nel settore delle bevande alcoliche regolamentato a livello internazionale è altamente applicabile al nostro settore», ha affermato.

«Il suo acume tecnico e la sua esperienza di pianificazione finanziaria e rendicontazione saranno anche fondamentali per i nostri piani di espansione futura».

Charlotte’s Web è quotata alla Borsa di Toronto come CWEB.

Cambi al vertice della Hemp Industries Association

Lo specialista dell’agricoltura sostenibile Mike Lewis sta assumendo la carica di presidente della Hemp Industries Association, mentre l’ex presidente Rick Trojan diventa vicepresidente e capo di un nuovo Consiglio dei cannabinoidi.

Con sede a Livingston, Kentucky, Lewis lavora per il National Center for Appropriate Technology. Ha detto che spera di usare la sua posizione HIA per promuovere il potenziale del raccolto per mitigare i cambiamenti climatici.

«La ricostruzione delle infrastrutture rurali e la transizione verso una produzione e processi equi svolgeranno un ruolo fondamentale nella lotta globale contro il cambiamento climatico e l’insicurezza alimentare», ha affermato in una nota.

«Il percorso verso la sostenibilità sarà costruito da zero e la canapa rappresenta per noi un’opportunità per diversificare le rotazioni delle colture, ridurre l’uso di pesticidi e acqua e creare prodotti industriali e di consumo più puliti, il tutto creando i posti di lavoro di cui le nostre comunità rurali hanno bisogno».

In altre modifiche al consiglio annunciate lunedì, l’HIA ha nominato:

• Zev Paiss come nuova posizione del consiglio dedicata alla fibra di canapa.

• Jeffrey Kostiuk come nuova posizione del consiglio dedicata ai semi di canapa e ai cereali.