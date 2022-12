Dalla Svezia un tema su cui riflettere: il rapporto tra media e cannabis

Attraverso gli esiti di uno studio del Karolinska Institutet si giunge ad un importante argomento di riflessione: lo stato delle cose relative alla applicazione della cannabis soprattutto nel contesto terapeutico e la rappresentazione di tutto questo fa l’apparato dei media. I ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche del Karolinska Institutet hanno analizzato 20 studi clinici pubblicati in cui la cannabis è stata confrontata con il placebo per il trattamento del dolore clinico. Hanno anche analizzato il potenziale legame tra placebo ed effetto terapeutico indicato dagli studi sulla cannabis e la copertura dei media e delle riviste accademiche. I ricercatori hanno scoperto che gli studi sulla cannabis hanno ricevuto un’attenzione mediatica molto maggiore rispetto ad altri, indipendentemente dall’entità della risposta placebo e dell’effetto terapeutico della cannabis terapeutica. Un’altra serie di aziende che vendono prodotti a base di cannabidiolo sono nel mirino della Food and Drug Administration statunitense. La scorsa settimana, la FDA ha dichiarato di aver recentemente inviato lettere di avvertimento a varie aziende per quella che ritiene essere la vendita illegale di prodotti contenenti cannabidiolo (CBD). L’agenzia sostiene che le aziende vendono prodotti contenenti CBD che i consumatori possono confondere con alimenti o bevande tradizionali, con il rischio di un consumo involontario o eccessivo di CBD. I risultati di uno studio australiano sull’uso dell’olio di cannabidiolo (CBD) per i pazienti in cure palliative con cancro avanzato non sono incoraggianti. Lo studio condotto da Mater Research e dall’Università del Queensland ha analizzato il sollievo dai sintomi di 144 pazienti dell’area di Brisbane. Si trattava di uno studio in doppio cieco, il che significa che né i ricercatori né i pazienti sapevano chi stesse ricevendo cosa in termini di CBD o di placebo.

Svezia

La copertura mediatica influenza i risultati degli studi clinici sulla cannabis?

Molte persone sono interessate alla cannabis terapeutica – e la copertura mediatica potrebbe avere un impatto sui risultati degli studi clinici, suggerisce un nuovo studio.

I ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche del Karolinska Institutet hanno analizzato 20 studi clinici pubblicati in cui la cannabis è stata confrontata con il placebo per il trattamento del dolore clinico. Non hanno osservato alcuna differenza nella riduzione del dolore tra cannabis e placebo.

Hanno anche analizzato il potenziale legame tra placebo ed effetto terapeutico indicato dagli studi sulla cannabis e la copertura dei media e delle riviste accademiche. I ricercatori hanno scoperto che gli studi sulla cannabis hanno ricevuto un’attenzione mediatica molto maggiore rispetto ad altri, indipendentemente dall’entità della risposta placebo e dell’effetto terapeutico della cannabis terapeutica.

In poche parole, la risposta placebo implica un atteggiamento positivo di una persona nei confronti di un trattamento che ha risultati reali. Ma l’effetto placebo non è solo questo.

Commentando le osservazioni, il primo autore dello studio e ricercatore postdoc Filip Gedin ha detto:

«Vediamo che gli studi sulla cannabis sono spesso descritti in termini positivi dai media, indipendentemente dai loro risultati. Questo è problematico e può influenzare le aspettative sugli effetti della terapia con cannabis sul dolore. Più si presume che un trattamento abbia dei benefici, più si possono tollerare i potenziali danni».

Tuttavia, i ricercatori fanno notare che il loro studio ha combinato studi di diversa concezione e qualità, per cui i risultati devono essere interpretati con cautela.

Placebo o terapeutico? Forse può essere entrambe le cose. Alcune ricerche precedenti hanno indicato che il cannabinoide cannabidiolo (CBD) può aiutare a gestire il dolore grazie a una combinazione di proprietà farmacologiche e aspettative di sollievo dal dolore. Uno studio condotto da ricercatori della Syracuse University degli Stati Uniti ha analizzato la capacità del CBD di ridurre il dolore insieme all’impatto dell’effetto placebo, che ha portato a questa osservazione.

Quindi, ha davvero importanza nel grande schema delle cose? Se i pazienti ottengono sollievo, non è forse questo l’obiettivo principale? Come sottolineano i ricercatori del Karolinska Institutet, l’impatto della copertura mediatica positiva sugli studi clinici sui cannabinoidi in generale potrebbe confondere le acque in termini di distinzione tra i due farmaci o del loro contributo ai risultati complessivi.

Stati Uniti

La FDA spara altri colpi di avvertimento sul CBD

Un’altra serie di aziende che vendono prodotti a base di cannabidiolo sono nel mirino della Food and Drug Administration statunitense.

La scorsa settimana, la FDA ha dichiarato di aver recentemente inviato lettere di avvertimento a varie aziende per quella che ritiene essere la vendita illegale di prodotti contenenti cannabidiolo (CBD). L’agenzia sostiene che le aziende vendono prodotti contenenti CBD che i consumatori possono confondere con alimenti o bevande tradizionali, con il rischio di un consumo involontario o eccessivo di CBD.

«L’uso del CBD solleva problemi di sicurezza, soprattutto in caso di uso prolungato. Studi scientifici mostrano possibili danni al sistema riproduttivo maschile, tra cui l’atrofia testicolare, danni al fegato e interazioni con alcuni farmaci».

Atrofia testicolare? È un buon modo per spaventare circa la metà della popolazione. Per quanto riguarda i problemi al fegato, i risultati iniziali di uno studio sulla sicurezza epatica di cui abbiamo parlato all’inizio di quest’anno indicavano un buon profilo di sicurezza per il CBD. Tuttavia, va notato che si trattava di uno studio sponsorizzato dall’industria del cannabidiolo.

Ma il potenziale di interazioni con alcuni farmaci è sicuramente una preoccupazione valida, come abbiamo riportato in passato.

Quest’ultima serie di aziende che hanno ricevuto lettere di avvertimento – 5 – hanno 15 giorni lavorativi per far sapere alla FDA come affronteranno i problemi descritti o per fornire le loro motivazioni, insieme alle prove, sul perché ritengono che i loro prodotti non siano in violazione della legge.

«La FDA afferma che se le violazioni non vengono affrontate in modo adeguato e tempestivo, si possono intraprendere azioni legali, tra cui il sequestro del prodotto e/o un’ingiunzione».

Non è affatto la prima volta che la FDA invia lettere di avvertimento sul CBD (lo fa da anni), ma in precedenza l’agenzia si è concentrata soprattutto sulle indicazioni terapeutiche. Questa volta, secondo il comunicato stampa allegato, l’attenzione si è concentrata sulla potenziale confusione dei consumatori e sul fatto che i prodotti contenenti CBD in forme attraenti per i bambini “sono particolarmente preoccupanti”.

Tuttavia, sono state menzionate anche varie violazioni relative alle indicazioni di cura, attenuazione, trattamento o prevenzione di varie malattie e all’aggiunta di CBD agli alimenti per animali.

La FDA dichiara di essere impegnata in una “politica sana e scientifica sul CBD”. Ma di certo sta trascinando la catena per svilupparla.

Australia

Olio di CBD e cancro: Risultati di uno studio australiano

I risultati di uno studio australiano sull’uso dell’olio di cannabidiolo (CBD) per i pazienti in cure palliative con cancro avanzato non sono incoraggianti.

Lo studio condotto da Mater Research e dall’Università del Queensland ha analizzato il sollievo dai sintomi di 144 pazienti dell’area di Brisbane. Ad alcuni pazienti è stata somministrata una dose autoselezionata di CBD fino a 600 mg al giorno (dose mediana: 400 mg al giorno), mentre altri hanno ricevuto un placebo. Si trattava di uno studio in doppio cieco, il che significa che né i ricercatori né i pazienti sapevano chi stesse ricevendo cosa in termini di CBD o di placebo.

Tutti i partecipanti hanno inoltre ricevuto cure palliative standard per tutto il periodo dello studio.

I risultati, secondo la professoressa Janet Hardy, leader della ricerca e direttrice del Dipartimento di Cure Palliative e di Supporto della Mater, sono stati i seguenti:

«Lo studio ha rilevato che non c’è stato alcun effetto rilevabile del CBD sul cambiamento del funzionamento fisico o emotivo, sulla qualità di vita complessiva, sulla fatica, sulla nausea e sul vomito, sul dolore, sulla dispnea o sulla perdita di appetito».

Il lato positivo è che il CBD è risultato sicuro e ben tollerato, con effetti avversi minimi. Molti partecipanti hanno anche riferito un miglioramento non specifico del benessere generale, per cui una qualche forma di scala di “felicità” potrebbe comparire in studi futuri. Non è chiaro dalla notizia se questo miglioramento sia stato riportato a livelli significativi in entrambi i gruppi.

Ai pazienti oncologici che fanno uso di cannabis terapeutica vengono spesso somministrati preparati contenenti tetraidrocannabinolo (THC) e CBD. Il THC è il cannabinoide intossicante associato allo “sballo” prodotto dal consumo di marijuana. Alcuni ritengono che quando il THC è abbinato al CBD, la cannabis medicinale possa essere più efficace – questo viene definito “effetto entourage”.

La combinazione dei due farmaci sarà sperimentata successivamente e la professoressa Hardy afferma che il suo team punta a pubblicare i risultati della seconda sperimentazione a metà del 2023. Oltre alla seconda sperimentazione, una terza esaminerà una diversa combinazione di THC e CBD.

I risultati del primo studio sono stati pubblicati sul Journal of Clinical Oncology. Questa ricerca è stata una delle prime sperimentazioni sulla cannabis medica a essere finanziata dal Medical Research Future Fund (MRFF) del governo australiano, annunciato nel 2018.

Australia

Little Green Pharma riceve l’approvazione dello studio sul CBD

L’australiana Little Green Pharma (ASX:LGP) ha ricevuto l’approvazione etica per la ricerca umana per uno studio a sostegno dei suoi sforzi verso la registrazione di un prodotto a base di cannabidiolo (CBD) nella Schedule 3 australiana.

La sperimentazione di Fase III sull’efficacia e la sicurezza riguarda il medicinale LGP Classic CBD 50, che avrebbe come obiettivo la riduzione dello stress e il miglioramento della qualità del sonno in adulti sani, con una registrazione Schedule 3 (solo per i farmacisti). Mentre il CBD S3 è legalmente accessibile senza prescrizione medica dall’inizio del 2021, in Australia non sono ancora disponibili farmaci CBD da banco (OTC) a causa degli ostacoli normativi che devono essere superati.

Ma potrebbero essercene molti in arrivo, visto il numero di aziende che stanno lottando per essere tra le prime a ottenere l’ambita classificazione. La possibilità di portare i prodotti sugli scaffali delle farmacie rappresenta una fetta significativa di guadagno: secondo le previsioni di LGP, il mercato del CBD per soli farmacisti in Australia dovrebbe raggiungere i 250 milioni di dollari e oltre 2 milioni di consumatori quando il mercato sarà maturo.

Commentando l’approvazione etica della sperimentazione dell’azienda, l’amministratore delegato di LGP Fleta Solomon ha dichiarato:

«Questo rappresenta una pietra miliare significativa per i pazienti australiani lungo il percorso che li porterà ad avere accesso ai prodotti a base di CBD di produzione australiana nelle loro farmacie locali ‘da banco’».

La LGP afferma che l’azienda sta ora valutando le opzioni di finanziamento e di partnership per quello che chiama “SleepWellStudy”, al fine di progredire verso la registrazione dei prodotti a base di CBD nella Tabella 3.

Tra le altre notizie recenti di Little Green Pharma, la società ha recentemente pubblicato la relazione finanziaria semestrale per il periodo conclusosi il 30 settembre 2022. Il presidente non esecutivo indipendente Michael D. Lynch-Bell ha osservato che l’azienda ha registrato una forte crescita dei ricavi durante il periodo. Il fatturato è stato di 9,2 milioni di dollari, con un aumento del 25% rispetto ai 6 mesi fino al 31 dicembre 2021 e di oltre il 130% rispetto ai 6 mesi corrispondenti al 30 settembre 2021.

La perdita netta delle attività ordinarie è scesa da una perdita netta al netto delle imposte di 8.577.856 dollari a una perdita netta al netto delle imposte di 7.495.460 dollari, grazie soprattutto all’aumento dei ricavi delle attività ordinarie.

Il mese scorso, l’azienda con sede a Perth ha festeggiato la vittoria nella categoria Salute internazionale al 60° Australian National Export Awards. Questo ha fatto seguito a un riconoscimento ai WA State Export Awards di ottobre.

Nuova Zelanda

Le industrie neozelandesi Greenfern accolgono un nuovo presidente

La società neozelandese di cannabis medica Greenfern Industries (GFI) ha un nuovo presidente: Philip Brown.

Nato e cresciuto a Taranaki*, il signor Brown subentra a Brent King che ha annunciato le sue dimissioni il 31 ottobre 2022. Il nuovo presidente conosce già l’azienda grazie a una partecipazione azionaria significativa ed è un direttore non esecutivo indipendente di Greenfern dal luglio dello scorso anno.

Commentando il suo nuovo ruolo, Brown ha dichiarato:

«Sono estremamente lieto di avere la fiducia del consiglio di amministrazione per guidare la prossima fase di Greenfern nel nostro intento di diventare un coltivatore ed esportatore leader a livello mondiale di fiori di cannabis e di prodotti medicinali terapeutici che miglioreranno la disponibilità di risultati alternativi per la salute e il benessere».

In altre recenti notizie dalla società, Greenfern ha pubblicato la scorsa settimana i risultati intermedi per i sei mesi conclusi il 30 settembre 2022.

La società ha registrato un aumento delle entrate del 789% rispetto al semestre precedente, conclusosi il 30 settembre 2021. La crescita dei ricavi è stata attribuita alle entrate derivanti dalla vendita dei prodotti farmaceutici di GFI Pharma in Australia, dove GFI afferma che le vendite sono aumentate costantemente di mese in mese (crescita del 38% dei nuovi pazienti su base mensile, 30% di ritorno).

Greenfern ha iniziato la distribuzione delle sue tinture di olio di cannabis medicinale a marchio GFI Pharma attraverso il partner australiano Cannvalate nel novembre dell’anno scorso, e sembra che sia stata una buona mossa.

La GFI ha avuto un anno di successo: tra gli altri risultati, alla fine di giugno l’azienda ha concluso un accordo biennale per l’acquisto della cannabis terapeutica coltivata a Taranaki. Sempre a giugno, GFI ha ottenuto la certificazione GACP (Good Agriculture and Collection Practice).

A settembre, Greenfern ha ottenuto una licenza per l’esportazione di farmaci controllati da Medsafe, l’autorità neozelandese per la sicurezza dei farmaci e dei dispositivi medici. In ottobre, inoltre, l’azienda ha annunciato che il suo fiore di cannabis medicinale ha raggiunto i requisiti minimi di qualità richiesti dalla Nuova Zelanda per i test – un’impresa non da poco, visto l’altissimo livello raggiunto in Nuova Zelanda.

Per quanto riguarda la strada da percorrere:

«Si stanno formando forti partnership in tutti i settori dell’attività e l’anno fiscale 2023 vedrà una continua concentrazione e crescita sulla cannabis terapeutica, sulla ricerca e sullo sviluppo», afferma Greenfern.

*La struttura di ricerca sulla cannabis terapeutica e il centro di lavorazione della canapa di Greenfern si trovano a South Taranaki.