In molti lo hanno ripetuto in questi giorni: i crimini di guerra, anche contro l’umanità o di genocidio, commessi dal regime russo in Ucraina, sono in linea con quelli perpetrati in Siria dal 2015 e in Cecenia nel 1999-2000. A Mariupol, Boucha, Kramatorsk, Borodianka, ogni giorno porta la sua parte di macabre rivelazioni.

I leader occidentali hanno moltiplicato le dichiarazioni indignate e sbalordite. Ma questo stesso stupore sembra quasi sbalorditivo poiché la “comunità internazionale” ha distolto lo sguardo dai precedenti crimini del regime russo. Date le azioni dell’esercito di Vladimir Putin in Cecenia e Siria, ma anche le dichiarazioni di Putin sulle sue intenzioni in Ucraina, il destino degli ucraini era prevedibile. E presto si verificheranno nuovi crimini, senza che si sia fatto di tutto per prevenirli: grandi offensive sono, infatti, annunciate nel Donbass e probabilmente altrove… Come in Siria, tutto era prevedibile e pianificato.

La continuazione del crimine

Come anche in Siria, gli ospedali sono presi di mira deliberatamente, molti civili vengono assassinati e nessuno sa se, domani, il regime russo non utilizzerà armi chimiche come aveva autorizzato a fare il suo alleato Bashar Al-Assad. In Siria, non dimentichiamolo, le sole forze russe hanno ucciso più civili siriani, compresi molti bambini, di Daesh.

Come in Siria, il Cremlino sta sviluppando una propaganda sfrenata e indecente sull’Ucraina, a cui non si deve nemmeno più credere. La cosa principale è seminare il dubbio. Così, sul bombardamento dell’ospedale pediatrico di Mariupol, non ha esitato a presentare almeno tre versioni diverse e contraddittorie – certamente meno che per la distruzione in volo da parte di un missile russo dell’aereo MH17 sopra l’Ucraina il 17 luglio 2014. Le autorità russe hanno così affermato successivamente: “sono stati gli ucraini a farlo”, “le immagini erano false” e, infine, “sì, l’abbiamo distrutta, ma è servita di rifugio a un battaglione nazionalista”.

I propagandisti del regime all’estero hanno ripreso volentieri la sua affermazione che in Ucraina la Russia si sarebbe confrontata soprattutto con i neonazisti, citando sempre l’esempio del battaglione Azov, non senza semplificazioni e menzogne. Lo stesso avevano fatto per la Siria, duplicando la retorica del Cremlino sui jihadisti che si nascondevano nelle scuole e negli ospedali. Usando i termini “nazisti” o “terroristi”, si riferiscono infatti a civili da massacrare, persone che non hanno diritto alla vita.

La permanenza dell’inerzia

Tuttavia, è questa la lezione essenziale? Sono questi anche i punti di confronto unici? In realtà, ciò che il caso ucraino ricorda più tragicamente il caso siriano è anzitutto nel fatto che i governi occidentali non osano intraprendere azioni tali da cambiare radicalmente la situazione, in altre parole salvare l’Ucraina e far perdere la Russia – totalmente.

Certamente, questi governi aiutano l’Ucraina fornendo armi difensive; pesanti sanzioni sono state adottate contro il regime russo; una coscienza più ampia è apparsa sulla sua realtà; i crimini di guerra furono, non senza esitazione, infine nominati come tali; e gli europei sarebbero stati generalmente pronti ad accogliere i profughi ucraini, cosa che avevano appena fatto, tranne la Germania, per i siriani.

Ma questo vero progresso rende le nostre mancanze ancora più schiaccianti. Nessuno può essere certo oggi che il destino dell’Ucraina tra pochi mesi o anni non rivelerà nuovi punti di confronto con la Siria: così come il potere criminale di Assad regna ancora sulla Siria e moltiplica, con l’aiuto della Russia, gli attacchi omicidi alla La regione di Idlib, forse parte dell’Ucraina, rimarrà ancora in guerra e occupata, con la sua quota di vittime e desolazione. Siamo totalmente preparati ad evitare uno scenario del genere?

In primo luogo, gli aiuti militari sono concessi con molta parsimonia, nonostante alcuni timidi recenti progressi. Sicuramente permette a kyiv di reagire meglio all’esercito di Putin, ma la lentezza occidentale ha un costo terribile in termini di vite umane e rischia di ostacolare la possibilità di una vittoria decisiva per l’Ucraina.

Poi le sanzioni sono ancora insufficienti ed è difficile capire perché non fossero, dall’inizio della nuova offensiva russa contro l’Ucraina, totali: embargo assoluto su gas e petrolio russi, disconnessione di tutte le banche russe del sistema di pagamento interbancario Swift e il congelamento dei beni e il divieto di viaggio di un maggior numero di personalità russe vicine al potere. Inoltre, era molto prima della guerra che queste misure avrebbero dovuto essere adottate e il gasdotto Nord Stream 2 abbandonato.

Inoltre, se c’è una maggiore consapevolezza della realtà del regime di Putin, alcuni continuano a praticare in silenzio la loro religione putiniana e non hanno in alcun modo abiurato la loro vecchia fede che tornerà a vivere non appena la guerra sarà finita. Non vi è quindi alcuna garanzia che, domani, con l’aiuto della stanchezza, non si tornerà agli stessi errori. Inoltre, se i crimini di guerra sono stati effettivamente nominati, alcuni sono ancora riluttanti a designare il loro principale autore come criminale di guerra. Conosciamo la fallace ragione di ciò: una tale convocazione pubblica rappresenterebbe una “provocalizzazione” che renderebbe Putin meno propenso al compromesso. Come se, vista l’immensità dei suoi crimini, ciò dovesse cambiare qualcosa nel suo comportamento futuro.

Quanto alla notevole solidarietà osservata in Europa nei confronti dei profughi ucraini, nessuno sa se sarà mantenuta nel tempo.

Questa solidarietà umanitaria può avere un potente effetto di distrazione da parte di alcuni governanti. Lì l’analogia con la Siria è importante: molti si erano già concentrati sulla “crisi umanitaria”, un modo conveniente per scusarsi per l’inerzia contro Assad.

Lo stesso potrebbe valere per l’Ucraina: come in Siria, la cosiddetta “soluzione umanitaria” nasconde solo la rinuncia all’unica soluzione, ovvero aumentare notevolmente gli aiuti militari forniti a Kiev per consentirle di respingere l’aggressore fuori dall’Ucraina . Concentrarsi sugli aspetti umanitari, per quanto necessari, non risolverà né la questione umanitaria né quella della guerra russa contro l’Ucraina – lo vediamo in Siria dove la miseria dei campi profughi, l’esilio forzato di 6 milioni di sfollati siriani e i massacri in corso dal regime e dai suoi alleati continuano contemporaneamente.

La morsa persistente della retorica del Cremlino

Ritroviamo anche nel conflitto ucraino gli stessi elementi retorici così dolci alle orecchie del Cremlino che abbiamo già sentito in Siria.

Il primo è il discorso sulle cosiddette “linee rosse”. A causa del precedente disastroso del dietrofront di Barack Obama dopo gli attacchi chimici a Ghouta, nessuno potrebbe prendere questo discorso così com’è, ma gli avvertimenti di Joe Biden sull’uso di armi chimiche o biologiche in Ucraina lo somigliano.

In realtà, questo discorso è giuridicamente e strategicamente insostenibile.

Legalmente, le armi chimiche e batteriologiche sono certamente vietate dalle convenzioni internazionali, ma lo stesso vale per le munizioni a grappolo, che sono particolarmente distruttive per le popolazioni civili e che secondo diversi sondaggi sono state utilizzate dalla Russia in Ucraina.

Strategicamente, dare l’impressione di una risposta particolare dovuta all’uso di armi chimiche o batteriologiche equivale implicitamente a minimizzare i reati commessi in maniera “classica” contro le popolazioni. Si tratta, in un certo senso, di scartare la necessità di agire se i crimini di guerra vengono perpetrati in altro modo; se dovrebbe esserci una linea rossa, sta nei crimini di guerra e contro l’umanità. È quello che è successo in Siria in una guerra che ha causato ben oltre un milione di morti.

Poi, si continua a sentire, anche se è diventato un po’ meno esplicito, il mantra diplomatico: “La soluzione alla crisi non può che essere politica. Oltre al fatto che questa non è una crisi, ma una guerra, sappiamo a cosa ha portato questo linguaggio in Siria. Non c’era una soluzione politica perché semplicemente non poteva esserci finché Assad fosse rimasto al potere. I leader si sono rinchiusi in risoluzioni ONU inefficaci e nella finzione di un comitato costituzionale che prevedibilmente non ha ottenuto risultati. Questo ha solo confortato Assad ei suoi alleati russi e iraniani. Pensare che potrebbe essere altrimenti per la guerra russa contro l’Ucraina è la stessa negazione di responsabilità.

Infine, l’illusione di una via d’uscita attraverso i negoziati continua a essere promossa in alcuni ambienti. Alcuni diranno che il presidente Zelensky è aperto ai negoziati; Questo è il caso, ma a due condizioni sine qua non:

in primo luogo, qualsiasi soluzione dovrà essere accompagnata da una garanzia internazionale di sicurezza in cambio della neutralità dell’Ucraina – neutralità che, ricordiamolo, era lo status dell’Ucraina nel 2014 in base al memorandum di Budapest violato dalla Russia. Tale garanzia dovrebbe essere equivalente a quella prevista dall’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, o anche più, come ha affermato esplicitamente il capo dei negoziatori ucraini, il che implica una garanzia che si applicherebbe automaticamente, il che non è il caso di quella dell’articolo 5 .

in secondo luogo, l’integrità territoriale dell’Ucraina non è negoziabile, il che significa che non si può parlare di un’occupazione duratura da parte dei russi del Donbass e della Crimea.

Queste richieste, che dobbiamo sostenere pienamente, sono contrarie ai piani di Putin, che insistono sul fatto che il suo controllo sul Donbass e sulla Crimea, e senza dubbio sull’intera area che collega questi due territori, sia riconosciuto da Kiev. Il suo progetto è la distruzione dell’Ucraina come nazione libera.

Abbiamo imparato la lezione siriana?

Se alcuni governi occidentali cercassero di spingere Kiev ad accettare concessioni su questi punti, metterebbero in discussione la sovranità dell’Ucraina, ma anche i fondamenti del diritto internazionale. L’esempio siriano ci aveva già insegnato che il fatto stesso di entrare in un tale gioco di negoziati permette solo al regime russo di rafforzare le sue posizioni e il suo esercito, e che si traducono in una disfatta del mondo libero.

Le lezioni della Siria devono applicarsi all’Ucraina. Qualsiasi ritirata, qualsiasi accomodamento, qualsiasi pacificazione con il regime di Putin si traduce sul campo nel rafforzamento della criminalità. Se l’Occidente ritarda in modo decisivo l’aiutare l’Ucraina a riconquistare il suo territorio fornendole tutti gli armamenti necessari per farlo, ciò comporterà migliaia di morti in più. Qualsiasi tentativo di negoziazione che non rispetti i due principi cardine emanati da Zelensky avrà lo stesso risultato. Consentendo alle potenze criminali di operare in Siria, abbiamo indebolito il campo della libertà. Se ripetiamo la stessa colpa prima della storia in Ucraina, il suo crollo sarà completo.