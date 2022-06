“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

La teoria della relatività generale di Einstein con l’accelerazione di spazio e tempo di inizi Novecento ha radicalmente modificato la percezione della realtà del mondo sociale. Insieme all’espansione della tecnica nella vita quotidiana e soprattutto con il paradigma della comunicazione elettronica dei dati innervatasi nelle nostre vite modificando la percezione di sé, degli altri, del mondo. Cambiando la percezione del futuro, del domani. Un domani che con il poeta Paul Valéry è un futuro che non è più quello di una volta. Peggiore del passato, la cui valutazione ci appare benevola perché è ormai dietro di noi, pur se riemerge selettivamente in una memoria che rinverdisce attimi fuggenti o nostalgizza quelli fuggiti. In estrema sintesi, Socrate «nega che il tempo ‘sia’ poiché la misura del suo calcolo è l’esito di una convenzione tra gli umani» perché ‘stiriamo’ il tempo a seconda degli atti che compiamo, per Heidegger «lo spazio in sé non è niente; non c’è uno spazio assoluto. Esso esiste soltanto mediante i corpi e le energie che contiene». Torsioni radicali ben scandite da Bauman per il quale opererebbe una «’decostruzione’ postmoderna dell’immortalità – la tendenza a svincolare il presente dal passato e dal futuro». Flussi del divenire segnati da una «estensione e compressione del presente che determinano il fenomeno che denomino del ‘presentismo’» (M. Conte) in cui l’agire si dilata nel proprio orizzonte comportamentale e simbolico con fattori che tendono alla «conferma di/del sé nelle proprie pareti di senso e ad un’ibernazione del tempo storico» (M. Conte). Questo il tema ricorrente dell’odierno agire umano nell’epoca di fenomeni che premono su di noi a cui cerchiamo di opporre «funzioni di progressivo adattamento difensivo dinanzi ad un’ipersignificazione di futuro nell’orizzonte della vita sociale quotidiana» (M. Conte, Fiducia 2.0). Aggrediti da troppo futuro, concettuale, informativo, comunicativo, fisico che preme sull’oggi. Troppe sfide, richieste, strategie, scommesse, adattamenti, fallimenti in una società in cui la produzione di ricchezza, solida e simbolica, alimenta troppa produzione di rischio secondo Ulrich Beck (La società del rischio). E troppa incertezza fortuita e casuale sulle mete ed obiettivi da raggiungere in un sistema di produzione di senso che eccede le nostre limitate elaborazioni vitali. Insomma una sfida quotidiana con troppa realtà, dolore, sofferenza, aspettative, richieste, troppo mondo intorno a noi che il villaggio globale ci scarica addosso a cui riuscirea contrapporre una convincente difesa.

Lo scontro oltre che di civiltà è anche tra locale e globale, tra identità e spersonalizzazione, tra il qui ed ora e l’altrove. Ormai non più solo fisico, ma virtuale, avatar di mondi doppi in cui aumentare realtà che nel mondo fisico appaiono e ci rendono stanchi, depressi, demotivati da un eccesso di strategie di sopravvivenza materiale e psicologica da dover arginare. Solo nell’ultimo secolo l’attore sociale ha dovuto modificare la sua collocazione nel tempo da una forte dipendenza dal passato verso un presente e futuroradiosi. Un futuro irrompente di scoperte innovazioni eventi politici sociali da cui dipendere, con passato e presente collaterali. Fino ad una smemoratezza del passato, un’iper significazione di futuro, un presentismo di un presente che non passa mai. Per tornare, questo il nodo, oggi ad un passato nostalgico dinanzi al troppo futuro di tecnica commerci economie scambi sociali richieste promesse impegni richiestigli. Finendo per ritagliarsi uno spazio in una ridotta protetta stazionando in un presente a-storico di un pianeta in preda ad una crisi di nervi, dallo stravolgimento climatico alle concentrazioni delle ricchezze in poche mani alle nuove volontà di potenza neo imperiali alla difficoltà di un’etica della responsabilità individuale e collettiva. Fino all’oggi di matrice guerresca con un argomentare dal preoccupante chiacchiericcio sull’uso di arsenali atomici come un’opzione tra altre,dopo quel 6 agosto del 1945 con bombe nucleari lanciate dagli americani uccidendo decine di migliaia di giapponesi, per finire, paradosso, prima un’escalation. Il primo genocidio nucleare essendo gli unici ad aver usato la bomba. Qui stazioniamo nel secolo della paura dell’ansia della nevrastenia con l’utopia che recede rispetto alla retrotopia che sta inverandosi nel mondo. Il retro dell’utopia, uno sguardo verso il passato, impauriti di affacciarci sull’avanti, l’oltre, salto in un vuoto non più così ambìto. Fine dell’utopia, nome fittizio coniato da Tommaso Moro nel suo ’Libellus… de optimo reipublicaestatu deque nova Insula Utopia’ del 1516, luogo inesistente ma affascinante. Anche (Treccani) “formulazione di un assetto politico sociale religioso che non trova riscontro nella realtà”, o “ideale, speranza, progetto, aspirazione che non può avere attuazione”. Ecco,il Novecento ha rappresentato tutto ciò, ideali, speranze, fatticità, realizzazioni. Su tutto, fiducia che il corso degli eventi premiasse individui e collettività, singoli e sistemi sociali. Progetti e speranze. “Guarda al futuro con fiducia”, dicevano i genitori. Ed oggi? Sul finire del secolo ed il nuovo, l’utopia di un mondo migliore, di pace universale, compromessa da decine di micro guerre ignorate, aumento di povertà e sfruttamento, ha abdicato. La religione laica dell’economia con i suoi profittiricchezza status sociale ha affogato la realtà in un’iperrealtà di possesso quale messaggio di verità. Poi un giorno, tanti giorni dopo ricomparve il caro estinto,l’uomo, con carne ed ossa, sostituito dal virtuale, dall’avatar, dall’evanescente metaverso. Abbiamo rivisto e risentito l’odore dei corpi, sangue, membra, dolori, sofferenze che oggi dilatiamo h 24 dall’Ucraina,esperimento di nuovo ritorno alla realtà. Neanche il peggiore e tragico, certo il più comunicato e riprodotto daimmagini che ci stupiscono con simboli propagandisticiche ci lasciano attoniti.

“Pretendo”, come disse il sociologo televisivo che ci fa pessima pubblicità con i suoi problemi relazionali. Ecco, pretenderei la medesima copertura mediatica emozionata per le migliaia di bambini donne uomini afghani, iracheni. Per vedere l’effetto sulle opinioni pubbliche. Così veniamo liberamente drogati dal conflitto non sapendo nulla delle altre guerre negli anni. Forse perché nessun giornalista serio ci ha fatto vedere la tanta ipertrofia di immagini con musiche strazianti come in questo conflitto. Più decine di programmi su Putin a ritmo asfissiante, per farci ricordare che dobbiamo odiare l’autarca russo. Però liberamente, è una propaganda e manipolazione democratica, non imposta. Non parlandone quelle guerre non esistono, qualche trafiletto, nomi, luoghi. Quanti giornalisti democratici che sbavano sui valori dell’Occidente hanno commentato video di massacri di bambini e donne siriane, irachene, afghane? Le ha scoperchiate Julian Assange, con Wikileaks, oggi considerato terrorista con 175 anni se lo estradano nella poco democratica America, mentre Biden straparla per sostenere la liberazione di… Navalnyi, prigioniero di Putin! E non contento, incita per far giudicare il cattivissimo russo dalla Corte Penale Internazionale, da cui gli Usa sono fuori, ne rifiutano legittimità perché la legge sono solo loro! Perché sia mai che i democratici americani si facciano giudicare da altri? A Napoli si dice chiagne ‘e fotte, giudico ma non voglio essere giudicato. Comodo così, si ha sempre ragione. In questa guerra odierna si palesano componenti di una guerra nostalgica, di un ritorno ad un passato non elaborato. Quando Putin il 9 maggio festa della vittoria contro il nazismo, in cui sono stati eroici i sovietici, parla solo di quella difesa e resistenza del 1945 senza parlare del resto del mondo, ecco lì si palesa una retrotopia, una nostalgia di un passato che si vuole inverabile sempre. Se il Novecento aveva aperto il domani ad un futuro ‘futurista’ di velocità eprogresso illimitato di felicità per gli umani, il nuovo secolo si ritrae in un progressivo ritorno al passato. Dalla musica alle arti, dal cinema alla letteratura, giù fino alla politica ed alle dinamiche sociali, molti esempi si sono moltiplicati di ritorno ad un passato re-interpretato come purificato dei miasmi attuali. Lì il domani, il futuro si pavesavano di bandiere dell’Utopia, benché la società industriale producesse sfruttamento e schiavitù oggi ridotte. Ma almeno le speranze di un miglioramento delle proprie vite era ancora innervato nelle fatiche e negli sforzi di molti. Era il mito di Utopia, l’avvento del domani di Tommaso Moro, o di Bertrand Russell secondo il quale utopia è l’azione di domani pensata oggi.

Il canone odierno è al contrario virato nel suo opposto, la retrotopia, che Walter Benjamin ben rappresenta negli anni Quaranta del Novecento nelle sue Tesi di filosofia della storiacommentando l’’Angelus Novus’ di Paul Klee dipinto nel 1920: “L’angelo della storia ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovesci ai suoi piedi…. Ma una tempesta spira dal paradiso… Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle… Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta” (W. Benjamin). Raffigurazione perfetta dell’oggi, il futuro è davanti e l’angelo volta le spalle, cerca un passato che lo rincuori, in tutti i modi, dinanzi ad un futuro orrorifico. Questo è il tempo che viviamo direbbe Stefano Benni di “comici spaventati guerrieri”, sconcertati depressi ansiosi arrabbiati rancorosi aggressivi. Ed impotenti. Riemerge il passato, per nostalgia calcolo disperazione. Prima la società gestiva e progettava i suoi campi d’azione, conflittuali e negoziali, oggi aspirazioni e responsabilità, scelte e vie d’uscita sono state addebitate agli individui. Prima lo Stato sosteneva, oggi una politica destituente salva ceti medio-alti e lascia al proprio destino tutti gli altri, i penultimi, gli ultimi, i disperati, i bisognosi. Prima c’erano politiche e strategie, oggi vigono i bonus. Abbiamo perso il conto di quelli introdotti da Draghi. Mance più che progetti, protagonisti della scena sociale della modernità, retrocessi sempre più oggi ad una privatizzazione di speranze aspirazioni scommesse traguardi. Dopo che processi politici e dinamiche economiche con Reagan e Thachter erano stati imbavagliati decretandone l’inutilità (“la società è il problema non la soluzione”, il primo, “esistono gli individui non le società”, la seconda, ideale protestante calvinista anglosassone con la pretesa di governare il mondo intero) osannati prima dal pensiero conservatore di destra quali alfieri di una nuova terra promessa individuale, poi seguìti un po’ da tutti, fino a pavide scolorite sinistre invaghitesi di tesi “rivoluzionarie” sì ma conservatrici.

Così che il pensiero, la pratica, l’azione rivoluzionaria delle destre ha finito per vincere in società acquisitive dove l’orizzonte dei valori, dismesse antiche ideologie che erano anche piattaforme verso un futuro se non radioso forse più giusto, si è ristretto all’accumulazione di beni terreni sostenuta soprattutto da chi recitava le litanìe della trascendenza dell’anima. Ma con lo spirito ed il portafoglio molto immanenti, ben radicati alle ricchezze del mondo. Battendosi magari qualcuno il petto, ma solo in pubblico. Ma è il complessivo panorama del mondo ad esser virato da tempo verso i luoghi delle nostre fantasie infantili o felici del passato nostro ma che abbiamo perso, lasciato, superato. Spaesamenti in un ritorno all’età della nostalgia di vite personali individuali ma anche di quelle dei rapporti e relazioni sistemiche del mondo tra i suoi simili/diversi.