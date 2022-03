L’attenzione dei media, la scorsa settimana, è stata tutta concentrata sull’invasione russa dell’Ucraina, con il Presidente russo Putin fermamente condannato dall’Occidente e la Russia come Paese bersaglio di severe sanzioni. Tuttavia, curiosamente, il quadro più ampio non viene discusso: ciò di cui ora siamo testimoni è la fine del flirt dell’Occidente con la globalizzazione.

La globalizzazione è una tendenza che esiste da due secoli, ma ha subito una rapida accelerazione con il crollo dell’Unione Sovietica e l’apertura della Cina alla fine degli anni ’80 -entrambi eventi accolti favorevolmente dagli Stati Uniti, i cui dirigenti primari ricordo a Pechino nel 1992 che affermarono «1 miliardo di cinesi come mercato!», il che ovviamente era ridicolmente ambizioso a meno che non si potesse assicurarsi il monopolio sulla produzione di bacchette.

Con il senno di poi, con la fretta di entrare nel mercato cinese, l’Occidente ha ignorato il mercato russo più piccolo, portando a risentimenti che, come abbiamo visto, sono ancora molto sentiti oggi. Eppure ora, proprio mentre sembrava che la globalizzazione stesse per raggiungere il suo apice, l’Occidente sembra fare passi indietro molto strategici.

L’essenza stessa del problema ucraino risiede in una certa misura nell’Occidente: un apparente rifiuto di dare seguito alle richieste di Mosca di rimuovere le armi della NATO dal confine ucraino con la Russia e che all’Ucraina non sia permesso di aderire alla NATO. Putin, a questo proposito, sta proteggendo il suo Paese. Ciò che è accaduto da allora non è stato senza preavviso. I media criticano la Russia, ma è stata l’incapacità dell’Occidente di negoziare che ha innescato la terribile catastrofe che stiamo tutti osservando. C’era anche uno scomodo interesse acquisito: il desiderio degli Stati Uniti di fermare il gasdotto russo Nordstream 2 e di sostituire le forniture di gas europee con le proprie e quelle dei suoi alleati. Ora questo è stato realizzato.

Putin, nel frattempo, soldati in marcia, è determinato a mettere in atto il cambio di regime. Ma quella che era intesa come una breve operazione si è trasformata in una guerra mortale, con armi ora fornite dall’Occidente, inclusa l’UE per la prima volta nella sua storia a una Nazione non UE. Questa è passata dall’essere una invasione per imporre la sicurezza ai confini della Russia, ad essere ora apertamente una guerra, finanziata e supportata da armi da due parti opposte. Chi ha fornito all’Ucraina tale potenza di fuoco militare e continua a farlo?

Altre misure per tagliare fuori la Russia sono state rapidamente introdotte. Queste ora includono la sospensione di tutti i voli aerei russi attraverso lo spazio aereo europeo e lo stesso per i voli dell’UE attraverso lo spazio aereo russo. Ciò ha implicazioni per le Nazioni europee filo-Mosca come la Serbia e la Bosnia-Erzegovina, già stressate e capaci di cadere in un’altra guerra nei Balcani. Il conteso Kosovo ha urgentemente richiesto l’adesione all’UE, proprio per poter rivendicare la protezione della NATO. Una riacutizzazione nei Balcani non è ciò che serve in questo momento, e certamente non senza la Russia per aiutare a mantenere la pace. L’UE dovrà fare affidamento sulla NATO per risolvere il problema: questa volta non ci sarà alcun sostegno russo. Seguirà sicuramente anche l’emergere di un esercito europeo.

Sono state introdotte anche sanzioni economiche, inclusa la rimozione della Russia (e probabilmente della Bielorussia) dalla rete globale di pagamenti SWIFT. Il rublo è sceso del 25% solo nei primi orari di apertura delle negoziazioni di ieri (lunedì 28 febbraio).

Ciò significa che la Russia è ora politicamente,geofisicamente ed economicamente estraniata dall’Occidente. È la caduta di una nuova cortina di ferro. È un ritiro dalla globalizzazione.

Per comprendere le implicazioni di ciò, dovremmo capire cosa significhi effettivamente la globalizzazione e cosa offre.

GLOBALIZZAZIONE POLITICA

Questa è l’espansione mondiale di un sistema politico internazionale, sia per dimensioni che per complessità. Tale sistema include i governi nazionali, le loro organizzazioni governative e intergovernative, nonché elementi indipendenti dal governo della società civile globale come le organizzazioni internazionali non governative e le organizzazioni dei movimenti sociali. Questo non significa necessariamente che i sistemi politici dovrebbero essere simili, ma che invece tutti concordano sui meccanismi di gestione e di risoluzione delle controversie. Questo ha funzionato in modo efficace da quando la Cina e la Russia hanno aderito all’OMC. Tuttavia, ciò che non era previsto era il rapido sviluppo e la ricchezza della Cina e la sua capacità di sfidare la struttura occidentale della globalizzazione politica. Né l’entità delle materie prime nazionali non realizzate della Russia è stata pienamente apprezzata con le sue enormi riserve di petrolio, gas e altri preziosi componenti minerali globali.Entrambi hanno iniziato a gareggiare. Gli Stati Uniti hanno respinto.

Ancora una volta, parte di queste carenze provengono dagli Stati Uniti e hanno solo accelerato negli ultimi anni. Nei Paesi in via di sviluppo sono emerse opinioni secondo cui il sistema politico globale è sbilanciato a favore dell’Occidente. Il ruolo del dollaro USA come valuta globale è stato eroso dal suo utilizzo come strumento politico. La rete globale SWIFT è stata creata per tracciare il riciclaggio di denaro, oggi, a torto oa ragione, viene utilizzata come punizione politica. La globalizzazione politica è diventata squilibrata. L’Occidente non vuole cambiare le cose, ma Cina, Russia e altri vedono l’attuale equilibrio come ingiusto e vogliono avere più voce in capitolo. Il risultato? Una divisione in crescita.

GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA

La globalizzazione economica è la crescente interdipendenza economica delle economie nazionali in tutto il mondo ed è rapidamente aumentata nei movimenti transfrontalieri di beni, servizi, tecnologia e capitali. Mentre la globalizzazione delle imprese si basa sulla riduzione delle normative sul commercio internazionale, nonché sulle tariffe, sulle tasse e su altri meccanismi fiscali che sopprimono il commercio globale, la globalizzazione economica è il processo di crescente integrazione economica tra paesi (come RCEP), che porta alla nascita di un mercato globale: un mercato mondiale unico.

Andava tutto bene fino a quando gli Stati Uniti si resero conto che stavano emergendo concorrenti a costi inferiori e di qualità ancora migliore. Per proteggere la quota di mercato e il dominio, Washington iniziò a imporre unilateralmente modifiche tariffarie e ad impegnarsi in guerre commerciali. Le controversie non si svolgevano più presso l’OMC, gli Stati Uniti (tipicamente seguiti dall’Unione Europea) hanno imposto sanzioni arbitrarie, spesso con il pretesto di un’accusa o di una piccola accusa. La globalizzazione economica è diventata squilibrata. Le controversie sono ora inquadrate in accuse e gestite dal partner commerciale più forte esclusivamente a suo favore. La teoria è diventata sbilanciata e gli accordi globali vengono ritirati a vantaggio solo dei mercati unici chiusi. Il risultato è lo stesso. È arrivata una divisione commerciale in crescita, oggi notevole tra Oriente e Occidente.

MOVIMENTO DI PERSONE

Un altro aspetto della globalizzazione è la libertà di movimento delle persone. Questo si manifesta in molti modi, non ultimo il turismo, dove per la prima volta, un decennio fa nel 2012, gli arrivi internazionali globali di turisti in un altro Paese hanno superato 1 miliardo. Non è solo il turismo, però, a crescere, il movimento internazionale del lavoro è riconosciuto come importante per lo sviluppo economico.

La globalizzazione è anche associata a un drammatico aumento dell’istruzione internazionale. Lo sviluppo della competenza interculturale globale nella forza lavoro attraverso una formazione ad hoc è aumentato notevolmente negli ultimi vent’anni. Un numero crescente di studenti sta cercando un’istruzione superiore in Paesi stranieri e molti studenti internazionali ora considerano lo studio all’estero un trampolino di lancio per l’occupazione all’interno di un Paese specifico. Il contributo che gli studenti stranieri danno alle economie nazionali, sia culturalmente che finanziariamente, ha incoraggiato più iniziative per facilitare l’arrivo e l’integrazione degli studenti stranieri, comprese modifiche sostanziali alle politiche e procedure di immigrazione e visti, e per portare nuove idee e innovazioni alla forza lavoro globale .

Oggi il Covid ha accelerato e introdotto sistemi governativi in cui le persone possono essere discriminate legalmente se non possiedono documentazione medica approvata localmente, indipendentemente dal fatto che siano fisicamente idonee a viaggiare. I vettori nazionali sono ora banditi dallo spazio aereo. Vengono create nuove divisioni per bloccare la circolazione delle persone.

GLOBALIZZAZIONE CULTURALE

La globalizzazione culturale si riferisce alla trasmissione di idee, significati e valori in tutto il mondo in modo tale da estendere e intensificare le relazioni sociali. Ciò è caratterizzato dal consumo comune di culture che sono state diffuse da Internet, dai social media e dai viaggi internazionali, e si è aggiunto ai processi di scambi culturali e sportivi locali, contribuendo a portare un significato culturale in tutto il mondo. La circolazione delle culture consente agli individui di prendere parte a relazioni sociali estese che attraversano i confini nazionali e regionali, e ancora una volta porta a una maggiore innovazione,scambi di idee e una maggiore comprensione comune delle questioni globali. Ci sono molti esempi di questo, con il più grande dei Giochi Olimpici. Eppure le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono state boicottate dagli Stati Uniti insieme ad Australia, Canada, Giappone e Regno Unito.

La squadra di calcio russa rischia l’espulsione dalle finali della Coppa del Mondo di quest’anno, mentre alla squadra di basket bielorussa è stato rifiutato il visto per giocare nel Regno Unito la scorsa settimana. Le compagnie di balletto russe, tradizionali in questo periodo dell’anno, hanno annullato le loro tournée europee, mentre a Valery Gergiev, probabilmente il principale direttore d’orchestra di musica classica di oggi, è stato detto che se non critica il suo Presidente, perderà il lavoro e non gli sarà permesso di dirigere. Anche la globalizzazione culturale è in diminuzione. Vengono erette barriere contro enti artistici, sportivi e di altro tipo con scuse politiche non correlate.

MOVIMENTO DI INFORMAZIONI

La globalizzazione è diffusa anche dal giornalismo globale, che fornisce enormi quantità di informazioni quotidiane e oggi fa affidamento su Internet per interagire, rendendolo una routine quotidiana per capire come sono diverse le persone e le loro azioni, pratiche, problemi, condizioni di vita e così via in diverse parti del mondo sono correlate. Ciò consente di monitorare le minacce globali come il cambiamento climatico e consentire la partecipazione alla ripresa globale nei disastri in tutto il mondo.

Eppure il giornalismo occidentale è tutt’altro che trasparente e oggi spesso presenta letture identiche tra media precedentemente politicamente opposti.Tutte le notizie sono diventate le stesse nel suo obiettivo politico.

L’interferenza del governo con la libertà di stampa è diventata un luogo comune, mentre la nozione di libertà di parola è diminuita. Le informazioni giornalistiche sono state in una certa misura digitalizzate con opzioni puramente in bianco e nero tutto ciò che c’è da offrire. Le persone vengono istruite a prendere una decisione a destra o a sinistra, senza alcuna via di mezzo, e una scelta ‘sbagliata’ o un’opinione diversa possono portare all’ostracismo, alle molestie e persino alla reclusione.

Questa è la realtà su entrambi i lati dello spettro politico, tuttavia va notato che l’UE ha vietato la trasmissione di informazioni dalle organizzazioni di stampa russe ‘RT‘ e ‘Sputnik‘, per non aver seguito l’opinione della copertura mediatica dell’UE su come si sviluppa la situazione in Ucraina. L’UE li ha accusati entrambi di diffondere bugie, tuttavia avendo visualizzato entrambi i siti Web la copertura, mentre è vero che filo-russo (cosa si aspetta l’UE?) contiene informazioni e storie preziose sul conflitto non disponibili da fonti dei media occidentali. L’UE suggerisce quindi che solo la sua copertura mediatica della situazione in Ucraina è la versione corretta. Ma come può essere valutato senza accedere al punto di vista opposto? L’UE non si fida che i propri lettori esprimano un’opinione obiettiva? Questa è censura..

In effetti, il gruppo clandestino e illegale Anonymous si è schierato con i governi occidentali ed è stato responsabile dell’hacking e della messa offline del sito Web di RT. Quando i governi occidentali iniziano a collaborare e ad approvare il lavoro svolto da hacker rinnegati globali, le implicazioni per la libertà di informazione applicabile su base globale appaiono davvero molto deprimenti.

LA FINE DELLA GLOBALIZZAZIONE

Gli aspetti della globalizzazione di cui sopra sono componenti differenti del tutto. Se uno o due affrontassero stress e problemi, forse la situazione sarebbe recuperabile. Al contrario, tutte le diverse componenti della globalizzazione sono sotto attacco e vengono sminuite, e tutte allo stesso tempo.

Le implicazioni sono molto chiare –questa non è solo una guerra contro l’Ucraina– è una lotta globale a favore e contro la globalizzazione. Cosa sostituirà la globalizzazione? è la domanda a cui tutte le aziende e gli individui dovranno rispondere nel 2022: da che parte della recinzione ti siederai? Est? o Ovest?

Tutto sta per cambiare e questo ha bisogno di essere discusso.