I diplomatici ucraini stanno vincendo perché hanno una storia vincente da raccontare e le capacità per farlo in modo efficace

Il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha pronunciato una delle citazioni più memorabili della guerra durante la sua recente visita a New York. Commentando la frettolosa partenza del Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov da una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull’Ucraina, Kuleba ha scherzato: “Oggi ho anche notato che i diplomatici russi fuggono quasi quanto i soldati russi”.

Poche ore dopo che l’istantanea virale di una battuta di Kuleba ha colpito i social media, era protagonista di The Late Show con Stephen Colbert. L’alto diplomatico ucraino ha ricevuto un’accoglienza travolgente nel talk show di punta degli Stati Uniti, inclusa una standing ovation dal pubblico in studio in onore del popolo ucraino e delle forze armate del Paese. Parlando con dignità, candore e un pizzico di umorismo, Kuleba ha espresso in modo conciso il punto di vista dell’Ucraina sull’invasione russa in un’intervista di nove minuti che è stata salutata come una lezione di diplomazia pubblica.

La forte dimostrazione del ministro degli Esteri ucraino a New York è stata un buon esempio degli approcci innovativi che stanno consentendo all’Ucraina di avere il sopravvento sulla Russia sul fronte diplomatico. Per molti versi, questo confronto è uno scontro generazionale tra due scuole diplomatiche molto diverse. Mentre la Russia è ancora rappresentata da una generazione di diplomatici dell’era sovietica incarnata dal 72enne veterano della Guerra Fredda Sergei Lavrov, i diplomatici ucraini che hanno raggiunto la maggiore età nell’era post-sovietica stanno adottando nuovi metodi e ottenendo un notevole successo.

La diplomazia ucraina in tempo di guerra ha già prodotto numerosi risultati significativi. Questi includono garantire il più grande supporto militare per qualsiasi alleato dalla seconda guerra mondiale, insieme a sanzioni senza precedenti contro la Russia e altre misure per aumentare l’isolamento internazionale di Mosca. Con la guerra giunta all’ottavo mese, l’ampia alleanza di partenariati internazionali creata e alimentata dai diplomatici ucraini non mostra segni di indebolimento.

Che cosa ha fatto di diverso la diplomazia ucraina a sostegno degli interessi strategici del Paese? Sulla base dell’interazione personale e dell’osservazione dei diplomatici ucraini al lavoro, sono degni di nota diversi aspetti della nuova diplomazia ucraina.

Una caratteristica fondamentale è l’empowerment. Ho incontrato per la prima volta Dmytro Kuleba quando era consigliere del Presidente ucraino alcuni anni prima della sua nomina nel 2020 a Ministro degli Esteri del Paese. A quel tempo, dava l’impressione di una persona completamente moderna. Era anche chiaro che Kuleba si sente completamente a suo agio come manager di problemi, relazioni e team. Di concerto con il Ministero della Difesa ucraino, sembra fornire indicazioni esplicite ai diplomatici ucraini sotto forma di obiettivi di supporto militare specifici a livello nazionale. Questo approccio si coniuga con un’aspettativa di proattività da parte dei singoli ambassador.

Trent’anni dopo l’indipendenza dell’Ucraina, Kuleba presiede allo smantellamento finale del corpo diplomatico sovietico ereditato, notoriamente goffo, burocratico e talvolta veramente poco qualificato. Tra la pressione e il ritmo di una guerra in piena regola, al Ministero degli Affari Esteri ucraino sta emergendo una nuova cultura organizzativa che include fiducia in se stessi, positività e un’enfasi sull’iniziativa.

La comunicazione esperta è al centro del progresso diplomatico dell’Ucraina. Come parte della loro responsabilizzazione, l’attuale generazione di diplomatici ucraini ha una forte capacità di comunicare. I funzionari del ministero a Kiev e gli ambasciatori ucraini in tutto il mondo stanno ora utilizzando regolarmente un’ampia gamma di canali contemporanei tra cui social media, mass media tradizionali, relazioni con le parti interessate e legami culturali al fine di costruire l’immagine dell’Ucraina e articolare le esigenze del paese in tempo di guerra. L’uso innovativo e spesso non ortodosso dei social media da parte dei funzionari ucraini ha ricevuto elogi particolari.

La comunicazione intelligente dell’Ucraina è molto sensibile alle norme culturali e alle aspettative del pubblico individuale. L’ambasciatore ucraino in Australia Vasyl Myroshnychenko ha osservato di recente che le capacità dei media sono ora centrali per una diplomazia di successo. “L’impatto dell’invasione russa su vasta scala sulla diplomazia ucraina può essere paragonato all’influenza del COVID-19 sulla trasformazione digitale”, ha commentato. “Uno dei cambiamenti chiave è stato nella sfera delle comunicazioni. La capacità dei nostri ambasciatori di fornire argomentazioni convincenti sul motivo per cui una nazione ospitante dovrebbe sostenere l’Ucraina ha svolto un ruolo importante nella raccolta dell’assistenza militare. Essere esperti di media e pienamente abili nella lingua locale non è più solo un vantaggio. È un must in tempo di guerra”.

L’impegno diplomatico dell’Ucraina con i governi partner e il pubblico internazionale è particolarmente importante in termini di lotta contro la disinformazione russa. Mentre le ambasciate russe spesso fungono da hub per i falsi anti-ucraini e gli sforzi per indebolire l’unità occidentale, il corpo diplomatico ucraino ha inquadrato la sua comunicazione come accessibile, ragionevole, basata sui fatti e coinvolgente umana. I diplomatici ucraini di oggi non hanno paura di dimostrare senso dell’umorismo o di utilizzare riferimenti alla cultura pop in modi che avrebbero scioccato i loro soffocanti predecessori sovietici.

Questa inquadratura positiva dell’Ucraina, degli ucraini e del loro futuro è attraente e incoraggia il pubblico internazionale a impegnarsi. Gli studi sulla comunicazione moderna mostrano costantemente che il modo in cui comunichi, soprattutto in termini di tonalità e tempi, è importante quanto il messaggio effettivo che stai comunicando. Questa è una lezione che i diplomatici ucraini hanno chiaramente imparato.

L’abbraccio della diplomazia pubblica da parte dell’Ucraina in tempo di guerra è stato particolarmente sorprendente. I diplomatici del Paese sono ora regolarmente sui giornali, in TV, alle conferenze e nei consigli di amministrazione delle aziende, articolando le esigenze del loro paese e chiedendo ulteriore sostegno. Questo approccio è progettato per raggiungere non solo i partner politici, gli esperti di politiche ei rappresentanti diplomatici, ma anche il pubblico in generale. L’enfasi dell’Ucraina sulla diplomazia pubblica riflette la consapevolezza che l’opinione pubblica nelle democrazie è fondamentale per mantenere il sostegno politico.

Il successo della diplomazia ucraina in tempo di guerra è radicato negli stessi valori progressisti che stanno aiutando il Paese ad avanzare sul campo di battaglia e come giovane democrazia. Questi valori riflettono una nazione che si sente sempre più a suo agio con se stessa e fiduciosa della sua posizione come parte del più ampio mondo democratico. I diplomatici ucraini stanno vincendo perché hanno una storia vincente da raccontare e le capacità per farlo in modo efficace. I loro progressi rispecchiano lo storico raggiungimento della maggiore età dell’Ucraina negli ultimi sette mesi e catturano lo spirito di un paese che sta finalmente trovando la sua voce sulla scena internazionale.

