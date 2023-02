Dall’Alaska un segnale di profondo malessere dello spazio

Una cosa è certa: in questo momento l’intelligence americana è veramente molto occupata a comprendere che cosa sta accadendo sui suoi cieli. Da poche ore, dopo una consultazione tra la Premier canadese Justin Truedeau e il Presidente americano Joe Biden, due F-22 hanno abbattuto una sorte di aerostato, non si conoscono i dettagli, nei cieli di Yukon, tra Canada e Alaska. Il mezzo volava a 13.000 metri. Il primo episodio di questo ingaggio in alta quota era stato effettuato da un’altra pattuglia di F-22 Raptor che ha tirato giù un pallone aerostatico nei cieli del South Carolina, non si sa con che cosa a bordo e già i giornali si sono compiaciuti di titolare che gli americani avessero abbattuto un UFO, che è l’acronimo inglese Unidentified Flying Object ovvero oggetto non identificato. Non necessariamente proveniente da Marte. Purtroppo può essere partito da un’aerostazione molto più vicina. Chi sa da dove. E ancora: un altro caccia super dotato decollato questa volta dalla base Eielson Air Force su allarme di AWACS in volo e di F-35 in ricognizione ha abbattuto con un missile aria-aria Sidewinder un oggetto non identificato a Deadhorse, in Alaska a quota 12.000 metri, in un corridoio dove si muovono i jet commerciali. Non ci è ancora dato sapere di chi fosse e che cosa stesse facendo un cilindro grande come un’automobile di media potenza su uno spazio aereo non suo. Non abitato, a quanto giura l’US Air Force. Dunque senza nessuno da interrogare.

La cosa deve impensierire. Diciamo anche che difficilmente nel giro di poco tempo l’opinione pubblica sarà informata dettagliatamente di cosa sta accadendo negli spazi medio alti dell’atmosfera terrestre. Certo, c’è un movimento assai pericoloso che sta giocando una partita molto difficile e non sappiamo nemmeno con chi e riteniamo solo che potrebbe essere una componente del dominio dello spazio che si sta perpetrando da qualche anno.

Potremmo far partire le nostre considerazioni dalla Guerra Fredda, quel conflitto mai dichiarato tra le due grandi potenze degne di tale nome che dopo il 1945, spartitosi il bottino dei vinti, ha inseguito l’egemonia del pianeta in termini politici, commerciali e quindi anche -e soprattutto- militari. Noi che da molti anni condividiamo con i lettori de L’Indro le nostre considerazioni spaziali, teniamo a ricordare che la conquista delle regioni extra-atmosferiche ha rappresentato uno dei più importanti asset dei due attori. Lo sbarco sulla Luna, avvenuto tra il 1969 e il 1972 da equipaggi americani ha segnato un passo decisivo della tecnocrazia mondiale. Il progetto dello scudo spaziale di Ronald Reagan per proteggere da una possibile aggressione sovietica i suoi territori e quelli degli alleati più promettenti, fece alla fine crollare l’impero del Cremlino per una sostanziale incapacità di competere economicamente ad una contromossa. Fu tuttavia un’esperienza preziosa che alla fine portò alla realizzazione di un grande progetto internazionale con la Stazione Spaziale. Un’azione di pace e di cooperazione che ci ha fatto ben sperare -e illudere- per molti anni. Sono tre immagini rappresentative dello spazio in un momento complicato e convulso della storia dell’umanità.

Poiché, riformulando sinteticamente il pensiero del filosofo greco Eraclito vissuto tra il VI e il V secolo a.C. in Anatolia «Tutto scorre», in meno di un secolo di vita delle attività spaziali passate dalla semplice fantasia alla pratica realizzazione, non si è evoluta soltanto la tecnologia ma anche tutti i pensieri sociali ed economici afferenti al settore. Lo spazio quindi oggi sta concentrando le sue aspettative nel capitale privato e nella libera iniziativa, pur mantenendo delle solide ancore nelle istituzioni e nelle forze di difesa e attacco di un numero sempre più numeroso di nazioni.

Sono molte le tendenze al riguardo, che risalgono -tutto sommato- ai teorici dell’economia: del capitalismo, del centralismo, dell’economia pianificata. Fatto sta che a occidente, principalmente illuminata e della Silicon Valley e delle grandi strutture di ricerca californiane, nasce una cultura centrifuga di imprenditori ormai definibili planetari, che considerano lo spazio un mero mercato da sfruttare, con rischi, minacce e molte opportunità.

Bene o male, c’è spazio per tutti, si è ripetuto per molti anni in salotti intellettuali, in simposi e anche in ambienti governativi.

Poi qualcuno ha fatto presente che lo spazio più interessante per gli imprenditori privati è quello delle basse orbite, ossia la zona attorno alla Terra di altitudine compresa tra l’atmosfera e le fasce di van Allen, tra 300 e 1.000 km. Molto attenzionata anche dalla comunità militare per operazioni di telecomunicazioni, osservazione della Terra e di altre attività meno familiari ma particolarmente strategiche. Un’area, per quanto vasta, che a furia di mandar su sonde e satelliti senza preoccuparsi di progettarne il fine vita, ha finito per riempirsi di relitti e frammenti, tutti pericolosi ai nuovi satelliti che entrano in orbita. Oggi i sensori radar, ottici e laser tracciano com molta cura la geometria e la localizzazione dei detriti spaziali e hanno mostrato con molta precisione che la massima densità dei residui ha luogo proprio in quelle quote con circa 0,0001 oggetti/km³. Non è poco!

Come si ricola massificazione di alcuni detriti si è avuta a causa di eventi indotti, quali la collisione avvenuta il 10 febbraio 2009 tra il satellite inattivo Cosmos 2251 ed il satellite operativo Iridium 33 a 789 km. di altezza nei cieli sovrastanti la Siberia settentrionale. Un altro grande scontro è avvenuto il 22 gennaio 2013 tra il detrito provocato dall’esplosione provocata del satellite cinese Fengyun 1C e il nano-satellite BLITS del peso di 7,5 kg. impiegato per esperimenti di riflessione di raggi laser. Poi ci sono state le esercitazioni militari: ne abbiamo parlato più volte. Tra gli eventi più significativi, il test antisatellite effettuato nel 2007 dalla Cina che ha polverizzato il proprio satellite meterologico Feng Yun ormai fuori servizio causando una nuvola di detriti. Nel 2021 la Russia ha condotto un test missilistico terra-spazio abbattendo il satellite Tselina-D causando un’altra propagazione di detriti, 1.500 frammenti orbitali tracciabili e centinaia di migliaia di pezzi più piccoli. E si potrebbe continuare fino a quanto accaduto la scorsa settimana. Ma di questo ne parliamo domani.

Ci sarebbe poi da parlare anche delle scorribande di americani e indiani che non sono state meno dannose ma le tralasciamo al momento solo per non appesantire il racconto.

Ma, ci domandiamo, questa esibizione di forze è solo un atto dimostrativo incosciente o ha altri significati?

Il superamento di barriere tecnologiche e la diminuzione dei costi al lancio ha consentito a un numero crescente di paesi e di aziende commerciali di partecipare alla costruzione e invio di satelliti, oltre che mezzi destinati all’esplorazione e al volo umano. Come dicevamo, è un nuovo paradigma della geopolitica, che se ha permesso lo sviluppo di nuove attività economiche spesso svincolate dagli investimenti iniziali in infrastrutture, ha di fatto occupato platealmente orbite e traiettorie in assenza di una sostanziale regolamentazione di diritto internazionale il cui corpus iuris è indirizzato agli Stati e non alle entità private. Oggi esistono nuove società commerciali. Sono guidate da figure iconiche come Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson per citarne alcuni, ma senza dimenticare Michael Suffredini, ex responsabile della Nasa per la SSI, ora impegnato in Axiom Space, che stanno esercitando una forza trasformativa molto vigorosa sulle attività spaziali, con un’importante infiltrazione di capitali e know-how a cui gli Stati sovrani difficilmente potranno rinunciare. E però non è soltanto la volontà di acquisire un vantaggio competitivo a livello economico: l’espansione della logica guidata dalle imprese private diventa particolarmente ingombrante quando una costellazione di satelliti infrange il silenzio dei regimi dittatoriali con l’aggancio alla rete dei popoli oppressi oppure se trasmette su commessa militare le immagini sottostanti poco gradite a qualche tiranno di turno che vede leso il proprio arbitrio territoriale. Ecco appunto che in queste circostanze, occupare una particolare fascia di traiettoria con detriti evidentemente provocati ad arte è una cosciente deterrenza alla proliferazione di corpi orbitanti. Poco importa se pubblici o privati.

In conclusione, non c’è da meravigliarsi se alcune nazioni sono preoccupate di qualsiasi verticalizzazione che invada le proprie superfici. C’è da stupirsi invece cosa si aspetta in tanti Paesi per rinnovare gli accordi dell’Outer Space Treaty, il quadro giuridico di riferimento in che risale ad un lontano 1967 ormai ammalato di un’irrimediabile obsolescenza.