Dal Pianeta Terra allarme per l’Amazzonia futura savana

“Ambiente e sviluppo sostenibile sono due parole che col tempo stanno perdendo di significato, se ne fa uso in maniera vaga: la questione fondamentale è l’alfabetizzazione, cioè rendere evidente a tutti il problema che stiamo vivendo, fornendo le chiavi e gli strumenti per comprendere beneche si tratta del più grave problema che l’umanità abbia avuto nel corso della sua storia. Per questo occorre una “rivoluzione per la sostenibilità”. Con queste parole lo scienziato delle piante Stefano Mancuso, direttore del Festival Pianeta Terra, apriva la 4 giorni di Lucca, che ha visto una grande partecipazione di pubblico, tantissime persone che hanno seguito con vivo interesse gli oltre 70 incontri svoltisi in varie sedi del centro storico ed ai quali hanno preso parte oltre 150 relatori, tra scienziati, antropologi, filosofi, economisti, storici, scrittori e artisti tra cui, in collegamento da remoto, anche il Premio Nobel per l’economia Esther Duflo che, ha tentato di spiegare chi pagherà realmente il dazio dei cambiamenti climatici. Cosa del resto, agevolmente immaginabile. Anzi, realtà evidente.

L’obiettivo degli incontri è stato quello di indagare sullo stato di salute del nostro Pianeta, la nostra casa comune, ma anche di trovare soluzioni immaginando futuri durevoli. Soprattutto, sottolinea Mancuso, “si vuol costruire una sensibilità e una coscienza nuove rispetto alle gravi questioni ambientali, le cui conseguenze riguardano il mondo intero. Ma voleva essere ed è stata anche “una festa della vita, di ogni singola vita e dell’unico posto dell’universo che conosciamo in grado di ospitarla”.



Pianeta Terra Festival è stato promosso per esplorare questa nostra straordinaria casa comune e riflettere sui modi per preservarla e abitarla in modo sostenibile. Negli edifici storici più belli di Lucca, come la Chiesa di San Francesco, Palazzo Ducale, l’Orto Botanico, solo per citarne alcuni, si è parlato di ecosistemi, di clima, di nuovi modelli economici, di energia, di agricoltura, di alimentazione, di sviluppo urbano, ma anche di nuove visioni politiche, sociali, filosofiche, antropologiche, artistiche. Si è trattato perciò di una manifestazione multidisciplinare in cui si sono confrontati scienziati, economisti, architetti e urbanisti, scrittori, artisti, antropologi, politici, botanici, biologi, storici, giornalisti, medici, attivisti, filosofi, imprenditori, policy makers. Obbiettivo: affrontare la sfida ambientale, la più importante della nostra epoca, suscitando l’impegno di tutti sul piano, prima di tutto, culturale, di visione. “ È necessaria una rivoluzione economica, politica, sociale, culturale e industriale per perseguire l’obiettivo di un ambiente sano e di una società equa”. Così Mancuso.

Ora che il sipario è calato su questo evento organizzato dalla casa editrice Laterza con il sostegno della Cassa di Risparmio di Lucca, già si pensa al prossimo appuntamento del 2023.

Intanto, il bilancio tracciato dallo stesso Mancuso è più che positivo, sia per qualità e numero dei partecipanti, che per la ricchezza del dibattito e del confronto su varie tematiche, ma anche per l’importanza delle esperienze in atto e la positività delle proposte avanzate. Non si parte da zero, anche se molti anni sono stati sprecati e il tempo che ci resta per superare la “catastrofe climatica” ( così è definita), è estremamente limitato. Ad esempio, il settore alimentare è il primo nella produzione di anidride carbonica a seguito delle esalazioni nate dalla decomposizione degli scarti, inoltre i rifiuti si trovano ovunque anche a seimila metri d’altezza o nella profondità delle grotte più irraggiungibili ( ne hanno parlato l’alpinista Hervé Barmasse e Giovanni Soldini, il velista specializzato in navigazioni solitarie) . “ Non si tratta di catastrofismo – dichiara lo stesso Mancuso – un dato incredibile emerso in questi giorni è che fra 15 anni la foresta amazzonica sarà trasformata in savana. E il pianeta cambierà. Perché ciò che stiamo facendo per impedire questa sistematica distruzione è pari allo zero.” A conferma della attendibilità di questa ipotesi, arriva sui social l’appello lanciato ancora una volta da uno dei leader di oltre 500 comunità Indigene della foresta amazzonica. Gregorio, così si chiama, si rivolge a quanti hanno a cuore le sorti dell’Amazzonia e del pianeta, il suo à un grido disperato: “ Stanno divorando nostra madre, l’Amazzonia. Il presidente brasiliano Bolsonaro sta guidando un esercito di taglialegna e minatori, arricchendosi grazie a questa devastazione. Se non interveniamo urgentemente, la foresta rischia di morire.



Ma c’è speranza. Tra poche settimane, i leader mondiali si incontreranno per i negoziati finali su un nuovo trattato globale per salvare la natura. A rappresentare il Brasile in questi negoziati fondamentali ci sarà ancora Bolsonaro, comunque vadano le elezioni. Non possiamo permettere che sia lui la sola voce dell’Amazzonia, mentre noi siamo messi a tacere e la nostra gente viene uccisa. I nostri figli non ce lo perdonerebbero mai. Per questo c’è bisogno dell’aiuto di tutti Con il vostro sostegno – prosegue l’appello – potremmo permettere a una coraggiosa delegazione di leader Indigeni di raggiungere il cuore del processo decisionale, partendo dagli ultimi e più remoti santuari rimasti della natura. Il nostro popolo ha protetto e rispettato la natura per oltre 10mila anni: è fondamentale che anche noi sediamo ai tavoli dei negoziati in cui si deciderà il destino del Pianeta. L’ obbiettivo è di contribuire alla campagna che chiede leggi internazionali ambiziose per proteggere davvero la vita sulla Terra.” A tal proposito di grande interesse l’esperienza vissuta da Emanuela Evangelista, biologa e attivista ambientale, che vive in un piccolo villaggio dell’Amazzonia.

Se questo è uno degli aspetto più drammatici che determinano la catastrofe climatica e il dramma umano e sociale, vi sono anche altri aspetti, trattati nei vari incontri, laboratori, tavole rotonde durante la 4 giorni di Lucca: come l’attuale crisi energetica, la sovranità alimentare ( ne hanno parlato Carlo Petrini ed altri), la sostenibilità nei vari settori produttivi, compreso quello della moda ( tema caro a Brunello Cucinelli), e le tematiche che hanno avuto per protagonisti studiosi impegnati nei vari campi: economia circolare, finanza green, transizione energetica, geopolitica dell’energia, relazione tra capitalismo e ambiente con moltissimi altri ospiti italiani e internazionali. Un richiamo forte a passare dalle parole, tante troppe e spesso inutili, ai fatti, è venuto da Zagrebelelsky che, insieme a Vito Mancuso è intervenuto sul temadei diritti delle generazioni future. “Con le rivoluzioni di fine ‘700, c’è un rovesciamento in termini individualistici: noi siamo padroni della terra, e possiamo fare ciò che vogliamo. Ragionando così siamo arrivati sull’orlo della catastrofe, ,che forse è già in corso. Ha fallito la nostra civiltà. Quanto all’oggi, secondo il noto costituzionalista, riferendosi ai programmi di tutela ambientale e alle varie convenzioni ( Tokio,Parigi, Progetto Europa 2030) si chiede: si sta facendo qualcosa? No, è la risposta, si sta facendo il contrario, perché la crisi energetica ha rimesso in moto le centrali inquinanti. E le guerre in atto, oltreché distruggere vite umane città campagne territori, allontanano la riconversione ecologica. E cosa succederà, si è chiesto qualcuno, quando nei prossimi anni la popolazione mondiale sarà di 10 miliardi, come si potrà nutrire in modo sostenibile?

Altri tra cui Piergiorgio Odifreddi hanno fornito una rilettura del De rerum natura di Lucrezio, in una chiave del tutto moderna, legata alla contemporaneità e alle prospettive dell’umanità, altri ancora hanno rilanciatol’idea fondamentale, sostenuta anche da papa Francesco, che la terra ci precede e ci è stata data in custodia, un bene da coltivare custodire proteggere conservare e trasmettere alle generazioni future, non da dominare e distruggere, come sta avvenendo. Da qui bisogna ripartire.

In questi 4 giorni, è stato osservato, Lucca è stata una cornice ideale per ascoltare storie straordinarie di donne e uomini impegnati nella difesa dell’ambiente, di chi ha dato un importante contributo scientifico, di chi è ancora alla ricerca di risposte e strategie, di chi sa che la conoscenza deve continuamente tradursi in sapere condiviso. Concludendo i lavori, Stefano Mancuso ha ribadito che la scienza è ormai da anni unanime nell’affermare che il riscaldamento globale è il problema più grande che l’umanità si sia mai trovata ad affrontare. “Dobbiamo introiettare questa conoscenza e superare la visione antropocentrica che finora ha contraddistinto le nostre scelte impedendoci di dare un peso reale ai dati mondiali di allerta. Pianeta Terra intende dare il suo contributo alla formazione di un’opinione pubblica responsabile e informata attraverso il patrimonio di competenze trasversali offerte nei tanti incontri del festival. “È questo il tempo in cui è più che mai necessario leggere il mondo tutto con occhi nuovi – dice l’editore Giuseppe Laterza – operando una vera e propria rivoluzione per la sostenibilità: un banco di prova difficile, ma decisivo per il nostro futuro.”