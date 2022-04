Dal 25 aprile all'Ucraina: giornalismo 'di sé' e ignoranza

Cito, e accusatemi di plagio se vi fa piacere, cito dico, Michele Serra che conclude la sua amaca (beato lui quando pensava di scrivere come se fosse lì!) del 26 Aprile, con questa frase sconsolata: «Di questo passo, il vero 25 aprile sarà quello di chi festeggia in solitudine, per evitare ogni equivoco. Per altro, non vado più allo stadio da dieci anni pur di evitare gli ultras» e sì che qualche giorno fa, lui stesso era caduto nella ‘trappola’ storico-autcelebrativa, quando scriveva che si stava per celebrare ‘la festa dell’antifascismo’.

La festa?

Lo dice lui stesso quando constata che la festa dell’antifascismo non unisce più gli italiani, anzi, non li ha mai realmente uniti, tanto più che lui dice metà, io direi un po’ meno, ma insomma molti italiani antifascisti non sono. Non o non solo perché siano fascisti, e nemmeno perché siano poco convinti delle idee degli antifascisti, ma perché purtroppo la gran parte degli italiani del fascismo e dell’antifascismo non ha e non vuole avere idea alcuna. E sorvolo sul fatto che lo stesso concetto di antifascismo è una ideuzza inconsistente. Anzi, per meglio dire, discepoli ante litteram dei vari Roberto Cingolani e Patrizio Bianchi, del fascismo e quindi dell’antifascismo, non sanno nulla e non vogliono sapere nulla.

E, molto spesso, non mi sento nemmeno tanto di criticarli. A parte il fatto che a scuola -per la gioia dei predetti se si fossero interessati realmente di vedere e sapere cosa sia in Italia la scuola- di queste cose o non si parla, o si parlotta con molta circospezione (sai il Preside è democristiano, il capo bidello è meloniano, due docenti sono … stellini e il vicepreside e il custode sono lettiani: i peggiori), oppure se ne parla in modo noioso, ripetitivo -“leggete e imparate da pagina 25 a 32”. Il fascismo e l’antifascismo sono diventati una delle ‘lezioni‘ da mandare a memoria … se si arriva a trattarne a scuola … e ci si arriva di rado, e mai in maniera cosciente, deliberata, ma specialmente desiderata. Diciamola tutta: ai ‘ragazzi‘ non gliene può fregare di meno.

Ecco, mi sembra di sentire: “la solita solfa contro i giovani perduti nel telefonino”. Neanche per idea, loro non c’entrano, anzi, hanno ragione. Perché le cose sono interessanti e sono seguite se e nella misura in cui l’interesse si determina, si crea, si stimola. Se invece è un compito da ‘portare il giorno dopo alla terza ora’ è una palla, né più né meno.

Tanto più che poi i ragazzi tornano a casa da genitori che della cosa a loro volta mai si sono occupati o che, nella migliore delle ipotesi, lo hanno fatto in qualche piazza più o meno casuale e superficiale e quindi hanno ‘idee’ nette decise, prevenute e oscure. E sarebbe ancora il meno, perchè se quei ragazzi accendono la radio o la televisione, scansate che abbiano Barbara D’Urso o Federica Panicucci (giuro su mia moglie che sono i primi nomi che mi sono capitati su internet, non le conosco non ne ho mai guardati i programmi e ne sono felice, avendole solo intraviste), si ritrovano le facce di pietra, piene di arroganza e di autoreferenzialità, dei vari Mentana, Porro, Gruber, Floris e così via: altro che le pagine sul fascismo!

Tutti lì a dirci quello che dobbiamo pensare e fare. Per carità, dicono, grandi giornalisti, ma che fanno giornalismo nemmeno ‘di parte‘, fanno il giornalismo ‘di sé‘ -a Napoli si direbbe ‘si papareano’- si guardano, si ascoltano, si complimentano tra di loro e trasmettono contenti il pensiero unico: le odierne trasmissioni della ‘guerra delle cinque’ di Mentana alle volte sono da scompisciarsi dalle risa, si passano la palla e si guardano intorno soddisfatti, come … .

L’altro giorno, Enrico Letta, l’inconsapevole segretario del PD, è stato fischiato da alcuni manifestanti … sì, sì, certo solo alcuni, transfughi della manifestazione più grande … si dice sempre così. Ma, scusate, uno che suppone di essere ‘di sinistra’, che pensa che la pace sia un valore, di fronte ad un Letta che è più bideniano (l’allitterazione è sospetta ma puramente casuale) di Biden, e che volete che faccia? Pochi, certo, solo pochi: quei pochi che ancora si rendono conto delle assurdità di certe posizioni in uno che suppone di essere di sinistra, e che per di più da un po’ viaggia accompagnato da Gianni Cuperlo, che mostra all’occhiello una cosa gialla che non so cosa sia.

Diciamoci la verità. Il 25 Aprile ha un senso, ormai, solo perché è un giorno di vacanza e spesso permette i ‘ponteggi’ nei quali gli italiani sono specialisti. Per il resto, è solo la solita noiosa circostanza in cui i nostri beneamati politicanti, fanno le solite passeggiate a fare vedere che mettono medaglie su bandiere varie: dopo oltre 75 anni da quel primo 25 Aprile, ci sono ancora bandiere da premiare, combattenti da inmedagliare. Basterebbe questo a mostrare la povertà del tutto, la strumentalità, la ritualità e l’inutilità.

Ciò non toglie affatto che quella data, quei fatti, andrebbero celebrati davvero, ricordati. Ma nella partecipazione generale, nel consenso generale, ma specialmente nella comprensione generale. Come hanno fatto i tedeschi, non come noi che ci abbiamo messo una pietra su e basta.

E invece di tutto ciò non vi è nulla, nulla del tutto. C’è solo il rito.

Come rito è diventata questa sporca guerra ucraina, che a noi sembra lontana, qualcosa di estraneo, di astruso. Come poco o nulla sappiamo di resistenza e di fascismo, poco o nulla sappiamo di politica internazionale, poco o nulla sappiamo di come funziona realmente il mondo, poco o nulla sappiamo di dove avvengano e siano avvenute le cose, Giggino docet.

E tutto ciò rende più facile diffondere il pensiero dominante, la linea ferrea voluta dall’entourage di Joe Biden, insomma dall’establishment, il solito establishment che dallo stesso tempo del 25 Aprile dirige, con poche brevi distrazioni, la nostra vita quotidiana. Alla quale ormai siamo tutti assuefatti, preoccupati solo di capire se la ‘conquista’ di Twitter da parte di Elon Musk significherà dover pagare o meno qualche euro al mese per continuare a servirsene.

Mentre scrivo, per dire, è accaduto un fatto clamoroso, di una dimensione quasi inaudita, di una gravità immensa e di un pericolo, per noi solo per noi, straordinario: perché in questa guerra i soli in pericolo veramente, siamo noi, in Europa.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite (finora silente, del resto che potrebbe mai fare?) va da Vladimir Putin, parla con Sergej Lavrov, non conclude nulla, come ovvio, ma apre un incontro, pone dei problemi ai quali Lavrov risponde, tra l’altro ripetendo che il conflitto in realtà è tra Russia e USA. E poi andrà, forse, se il ragazzotto accetterà, da Volodymyr Zelenski a fare lo stesso. Sarebbe l’inizio di qualcosa, un buon inizio. Relegato nei giornali a poco più di un trafiletto, mentre spazi grandi sono dedicati ai ricatti di Mosca sui soldati prigionieri, sulle deportazioni, eccetera, le solite cose, in gran parte balle.

E si capisce. Perché contemporaneamente, al solo scopo di mostrare quanta passione abbiano per la pace, si incontrano i membri della NATO (assente l’inutile Biden) per decidere l’invio di altre armi, anzi, di armi più pesanti.

Tutti vogliamo la pace, ma intanto la silurano. E, dopo una intera giornata in cui abbiamo sentito tutto il male possibile di Putin, di Lavrov, eccetera, dopo aver sentito le minacce della Gran Bretagna alla Russia del macellaio … a fine telegiornale, appena sussurrata, si apprende che Putin accetta l’intervento della Croce Rossa internazionale per l’evacuazione delle persone nella acciaieria di Mariupol.

Forse era la notizia più importante, no!?