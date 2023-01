Dagli USA i nuovi trend del mercato della cannabis nel 2023

Quali saranno le 10 principali tendenze dell’industria della marijuana da tenere d’occhio nel 2023? Nel complesso, il 2022 è stato un anno difficile per l’industria della cannabis, con venti contrari macroeconomici, tra cui l’inflazione, e ostacoli specifici del settore, come la sovrapproduzione e la mancanza di investimenti di capitale. In prospettiva, il mercato della marijuana può aspettarsi, per citarne alcuni: un rallentamento prolungato delle fusioni e delle acquisizioni, richieste di moratorie in mercati maturi che stanno lottando con un’offerta eccessiva, segmentazione dei prodotti a livello di vendita al dettaglio, dato che i consumatori diventano sempre più sofisticati nelle abitudini di acquisto. Nonostante il mondo stia gradualmente tornando a un certo grado di normalità dopo l’inizio della COVID-19, il ritmo dell’inflazione negli Stati Uniti continua a salire senza sosta. Nel 2021 l’inflazione ha raggiunto un picco del 7% e nei 12 mesi successivi ha continuato a crescere. Le imprese e i consumatori sono ugualmente in difficoltà. Mentre la maggior parte delle persone si concentra sui danni che l’inflazione provoca ai consumatori, lo stesso danno viene inflitto anche alle imprese che cercano di mantenere i prezzi sufficientemente bassi per servire i propri clienti, pur sopravvivendo a un periodo economico difficile.

Stati Uniti

Dieci tendenze dell’industria della marijuana da tenere d’occhio nel 2023

Il nuovo anno porta con sé un rinnovato ottimismo e speranza per l’industria della marijuana, che potrebbe vedere una serie di tendenze d’impatto per i dirigenti delle aziende del settore.

Nel complesso, il 2022 è stato un anno difficile per l’industria della cannabis, con venti contrari macroeconomici, tra cui l’inflazione, e ostacoli specifici del settore, come la sovrapproduzione e la mancanza di investimenti di capitale.

In prospettiva, il mercato della marijuana può aspettarsi, per citarne alcuni:

Un rallentamento prolungato delle fusioni e delle acquisizioni.

Richieste di moratorie in mercati maturi che stanno lottando con un’offerta eccessiva.

Segmentazione dei prodotti a livello di vendita al dettaglio, dato che i consumatori diventano sempre più sofisticati nelle abitudini di acquisto.

Ecco le 10 principali tendenze dell’industria della marijuana da tenere d’occhio nel 2023, secondo quanto stabilito dai collaboratori di MJBizDaily:

1. Consolidamento nei mercati chiave

Dopo i periodi di boom durante il blocco della pandemia COVID-19, l’industria della cannabis non sembra a prova di recessione come un tempo.

Le aziende dei mercati maturi per la vendita a scopo ricreativo, come il Colorado e lo stato di Washington, stanno lottando contro il calo dei prezzi.

Altri mercati come il Michigan e il Massachusetts – che sono più giovani per quanto riguarda le vendite per uso adulto – hanno già raggiunto un punto di saturazione.

In risposta, le aziende che si occupano di accessori e di piante stanno tagliando i dipendenti.

Nonostante le misure di riduzione dei costi, molte aziende falliranno anche quest’anno, le licenze saranno assorbite da aziende più grandi e di tipo aziendale e solo gli operatori più efficienti dal punto di vista dei costi sopravviveranno.

2. Le fusioni e le acquisizioni si arrestano

Nel 2022, l’attività di fusione e acquisizione ha subito un drastico rallentamento e, con le continue segnalazioni che l’accesso al capitale si è praticamente prosciugato in tutti gli Stati Uniti, la tendenza è destinata a persistere.

C’è stato un periodo in cui MJBizDaily riportava spesso notizie di operazioni societarie superiori ai 100 milioni di dollari. Ma ora sono poche e molto distanti tra loro.

Molte delle operazioni del 2022 di cui ci siamo occupati erano inferiori ai 25 milioni di dollari.

Anche il valore delle transazioni interamente o parzialmente azionarie concordate lo scorso anno è sceso significativamente, insieme al mercato azionario.

Non è probabile che questa tendenza si inverta.

3. Il Delta-8 THC rimane un ostacolo per il settore

Quasi tutti gli Stati in cui la marijuana è legale hanno adottato qualche tipo di regola per disciplinare il delta-8 THC nell’ultimo anno.

Gli Stati con mercati della marijuana legali limitati o inesistenti – e anche quelli con leggi solide – hanno visto i prodotti delta-8 proliferare quasi senza regolamentazione, fornendo un’importante fonte di concorrenza per l’industria autorizzata.

Secondo il Farm Bill del 2018, che ha legalizzato la produzione di canapa a livello nazionale, nonché i “derivati” e gli “estratti” di canapa, i cannabinoidi ottenuti dall’estrazione di CBD sono legali a condizione che la pianta da cui sono partiti risponda alla definizione legale di canapa.

Quindi non è una violazione del Controlled Substances Act degli Stati Uniti estrarre il CBD da un fiore di canapa e poi sottoporlo a un processo di produzione.

In assenza di modifiche alla legge, peraltro improbabili, è probabile che il mercato delta-8 continui così, il che rappresenta un grosso problema per l’industria della cannabis.

4. L’ossessione per la potenza del THC e l’acquisto in laboratorio attirano maggiore attenzione

La questione dell’ossessione dell’industria per la potenza del THC verrà finalmente risolta.

Problema di lunga data, la questione della potenza è esplosa nel 2022, con i laboratori di analisi che sono stati citati in giudizio per aver dichiarato in modo errato i numeri del THC e con gli enti regolatori statali, dalla Florida al Nevada, che hanno deciso di multare e sospendere i laboratori per le violazioni.

Gli osservatori del settore sperano che questo possa portare a un minor numero di acquisti in laboratorio e a una migliore educazione dei consumatori sui molti altri componenti benefici della pianta di cannabis.

Questo, a sua volta, potrebbe spostare l’attenzione dell’industria dal contenuto di cannabinoidi.

5. Gli appelli alle moratorie si fanno sempre più forti

Mentre i coltivatori dei mercati maturi sperimentano la compressione dei prezzi e l’eccessiva saturazione, mentre viene attivata una maggiore capacità di coltivazione, alcuni chiedono l’aiuto dei governi statali.

Le aziende di Stati come il Colorado e il Michigan chiedono ai regolatori statali di intervenire e di imporre una moratoria sulle nuove licenze.

Resta da vedere quali siano gli effetti di questi controlli artificiali del mercato sul successo delle imprese.

Un’azione simile in Oregon, qualche anno fa, non ha risolto il problema della sovrapproduzione di quel mercato.

6. Segmentazione dei prodotti e sofisticazione dei consumatori nei negozi al dettaglio

Le vendite di fiori continueranno a crescere praticamente in tutti i mercati, ma i fiori stanno perdendo quote di mercato a favore di altri prodotti come vapes, concentrati e edibles, man mano che i consumatori diventano più sofisticati.

I consumatori abituali non stanno sostituendo il fiore con altri prodotti, ma piuttosto fumano il fiore agli stessi ritmi, aggiungendo altri fattori di forma alle loro abitudini di consumo.

La resina viva continuerà ad essere popolare come estratto preferito dai consumatori, sia come concentrato a sé stante che come infuso in pre-roll, cartucce e edibles.

Il prodotto sta diventando più popolare del distillato e quest’ultimo, pur non scomparendo, diminuirà il suo appeal di fronte alle preferenze della resina viva.

I nuovi consumatori rappresentano solo il 6% del mercato della cannabis e non spendono così tanto, secondo la società di analisi della cannabis Brightfield Group, con sede a Chicago.

Piuttosto, la maggior parte delle vendite proviene dai consumatori abituali di marijuana: Il 47% dei consumatori di cannabis consuma più volte al giorno, il 17% consuma una volta al giorno e il 10% consuma cinque volte alla settimana o più.

Questa tendenza non potrà che continuare.

Un paio di altri segmenti da tenere d’occhio:

Le vendite di pre-roll infusi sono cresciute di un multiplo di 5 dal gennaio 2020, secondo la società di analisi dei dati Headset.

I vapes non solo si sono ripresi dalla crisi del 2019, ma sono anche il secondo prodotto di marijuana più venduto.

7. New York faticherà a contenere il mercato illecito dopo il lancio della cannabis ricreativa

La saggezza convenzionale è stata a lungo quella secondo cui è più facile ordinare cannabis a domicilio che ordinare una pizza.

Se a questo si aggiunge l’esuberanza che gli imprenditori hanno mostrato quest’anno nello Stato, allestendo negozi di cannabis pop-up, dispensari senza licenza e furgoni che vendono marijuana dal retro delle loro abitazioni, il mercato autorizzato ha il suo bel da fare.

Lo Stato sta cercando di pensare fuori dagli schemi per distinguere le aziende di cannabis autorizzate da quelle illegali, ma probabilmente non basterà apporre un codice QR sulla vetrina di un negozio.

Per attirare i consumatori lontano dal mercato illegale, le autorità di regolamentazione dovranno rendere le condizioni commerciali favorevoli e mantenere le tasse basse.

Non basterà puntare sulla sicurezza e sui test dei prodotti autorizzati.

8. Le difficoltà commerciali del Canada potrebbero essere ridotte al minimo

Negli ultimi anni, le grandi aziende canadesi hanno venduto la cannabis in perdita, perdendo miliardi di dollari e sottoquotando i concorrenti, con l’aiuto dei finanziamenti di Wall Street.

Questa tendenza potrebbe finire se il denaro facile di Wall Street si esaurisce, costringendo le grandi aziende ad affondare o nuotare da sole.

Sul fronte della coltivazione, il Canada ha prodotto molta più cannabis di quanta ne possa vendere. Questo non cambierà nel 2023, ma le scorte potrebbero raggiungere un picco e iniziare a diminuire in seguito.

Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, alcuni negozi hanno iniziato a chiudere in alcune province, in particolare in parti di mercati urbani troppo saturi.

Il consolidamento e le chiusure di negozi continueranno, ma nonostante ciò continueranno ad aprire altri negozi in altri luoghi. Ci si aspetta un aumento netto dei negozi.

9. Gli sforzi di sindacalizzazione vedranno un successo duraturo

La sindacalizzazione dell’industria della cannabis continuerà.

Organizzatori come gli United Food and Commercial Workers e i Teamsters considerano l’industria della cannabis matura per i loro sforzi, considerando che è una delle più grandi industrie degli Stati Uniti con una crescita abbondante.

In Canada, gli organizzatori del lavoro dicono che la sindacalizzazione e gli scioperi tra i dipendenti dei negozi di cannabis sono guidati da preoccupazioni dei lavoratori, tra cui i bassi salari e i problemi di salute e sicurezza.

Non tutte le aziende produttrici di cannabis sono favorevoli alle iniziative sindacali, quindi aspettatevi di sentire altre lotte tra lavoratori e aziende.

10. Gli sforzi di legalizzazione si raddoppiano dopo il successo contrastante del 2022

Lo slancio della legalizzazione della marijuana si è scontrato con un muro rosso negli Stati conservatori del Sud e dell’Ovest, ma le elezioni del 2022 hanno portato vittorie in Maryland e Missouri.

Sul fronte federale, gli osservatori del settore speravano in un successo incrementale della riforma bancaria. Non è successo, ma quest’anno ci sarà un’altra opportunità.

Naturalmente, l’obiettivo finale è la legalizzazione a livello federale e l’annuncio del presidente Joe Biden che la sua amministrazione avrebbe riesaminato se la marijuana debba rimanere una droga di prima categoria metterà il vento in poppa ai sostenitori e ai riformatori.

Da tenere d’occhio anche gli Stati che non sono riusciti a legalizzare la marijuana attraverso le loro legislature nel 2022, tra cui il Delaware, il Kansas e la Carolina del Nord e del Sud.

Stati Uniti

Opinione: Come gestire i crediti mentre l’inflazione divora i profitti della cannabis

Nonostante il mondo stia gradualmente tornando a un certo grado di normalità dopo l’inizio della COVID-19, il ritmo dell’inflazione negli Stati Uniti continua a salire senza sosta.

Nel 2021 l’inflazione ha raggiunto un picco del 7% e nei 12 mesi successivi ha continuato a crescere.

Le imprese e i consumatori sono ugualmente in difficoltà.

Mentre la maggior parte delle persone si concentra sui danni che l’inflazione provoca ai consumatori, lo stesso danno viene inflitto anche alle imprese che cercano di mantenere i prezzi sufficientemente bassi per servire i propri clienti, pur sopravvivendo a un periodo economico difficile. Anche il mercato azionario è in forte calo e non si sa se si riprenderà.

All’inizio del gennaio 2022, il Dow Jones Industrial Average era a circa 36.800 punti; nella settimana prima di Natale, era sceso di quasi 4.000 punti.

L’inflazione ha avuto un impatto negativo sostanziale sul mercato della cannabis, soprattutto in termini di impatto sui crediti.

Problemi specifici del settore

I principali fattori che contribuiscono ai pericoli dell’inflazione nell’industria della cannabis sono l’abbondanza dell’offerta, gli impegnativi requisiti fiscali e le restrizioni bancarie.

Con l’abbondanza di cannabis sul mercato, l’offerta aumenta e fa scendere il costo del prodotto, rendendo più difficile per i marchi competere.

Le aziende produttrici di cannabis sono quindi costrette ad abbassare i prezzi e, in cambio, a ridurre i margini e il flusso di cassa.

Con le costose normative sulle accise imposte alle transazioni di cannabis, oltre alla sfida maggiore di competere in un mercato sovrasaturo, è estremamente importante riscuotere tempestivamente i crediti dovuti.

A causa delle severe restrizioni bancarie, molte aziende di cannabis sono costrette a ricorrere al credito commerciale, poiché le linee di credito standard non sono facilmente accessibili.

Un credito commerciale senza un’adeguata gestione del credito e della riscossione comporta seri problemi di insolvenza e di attività di riscossione.

Nessun amore da parte dei funzionari federali

Poiché la marijuana rimane illegale a livello federale, l’estensione del credito commerciale viene utilizzata per incoraggiare le vendite di cannabis da impresa a impresa, poiché la maggior parte delle banche non presta capitale circolante alle aziende produttrici di marijuana.

Nonostante i recenti successi del settore a livello statale e locale, il governo federale continua a non favorirlo in termini di incoraggiamento di pratiche commerciali etiche o di considerazione di questo settore come parte cruciale dell’economia americana.

Poiché l’industria della marijuana non ha accesso ai rapporti bancari standard, le aziende della cannabis non sono in grado di coprirsi dall’inflazione come le altre imprese.

E non potendo utilizzare le banche convenzionali, è difficile per il settore proteggersi dagli effetti dell’inflazione.

I proprietari delle aziende sono quindi costretti ad affrontare le difficoltà dell’inflazione e si trovano in una posizione difficile.

Tre cose che il vostro team di contabilizzazione deve sapere

È indispensabile definire le migliori pratiche all’interno del reparto di contabilità per incassare i pagamenti in modo tempestivo.

Quando si ha a che fare con i crediti nel settore della cannabis, soprattutto quando l’inflazione è alta, ci sono alcune cose importanti da tenere a mente:

– Riscuotete il più velocemente possibile. Più si aspetta a essere pagati, più i clienti penseranno di avere una certa flessibilità nei termini di pagamento. Questo può creare grossi problemi di liquidità per la vostra azienda a lungo termine.

– Se qualcuno ha difficoltà a pagarvi, probabilmente ha difficoltà anche a pagare le altre fatture. Se non riuscite a riscuotere e dovete procedere senza quel pagamento, subite un doppio danno: avete perso un potenziale cliente a lungo termine e dovete decidere se cancellare la perdita o mandare il conto all’incasso, senza poter sapere se il conto sarà mai saldato.

– Incassare rapidamente quando si gestisce un’attività in un ambiente inflazionistico. Se aspettate, l’importo dovuto sarà molto meno prezioso in futuro. Ad esempio, se il tasso di inflazione è del 7% e il vostro debito è di 100 dollari, dovete incassare 107 dollari per mantenere invariato il vostro potere d’acquisto. Si tratta del cosiddetto valore temporale del denaro. In altre parole, “un dollaro oggi vale più di un dollaro domani”. Più alto è il tasso di inflazione, più velocemente ogni dollaro perde valore.

Questi punti chiave sono fondamentali, perché i prezzi che oggi fate pagare ai vostri clienti servono a pagare i costi dell’attività di domani: le forniture, le materie prime, i salari, i processi, le spese generali e tutto il resto.

I fornitori di servizi dovranno farvi pagare di più in futuro per quello che contribuiscono alla vostra attività e i vostri dipendenti diventeranno più esigenti nei confronti dei loro salari, dato che diventerà più costoso provvedere alle loro necessità di base e pagare puntualmente le loro fatture personali.

La nuova soluzione per il recupero crediti della cannabisNon

Quando si possiede una piccola impresa nel settore della cannabis, i rapporti con i clienti sono fondamentali per la salute finanziaria a lungo termine.

Se un cliente è in ritardo con i pagamenti, contattatelo e cercate di elaborare un piano di pagamento che consenta di mantenere il denaro in entrata.

Se il cliente ignora la vostra corrispondenza o si rifiuta di accettare i termini, è necessario contattare un servizio di recupero crediti specializzato nell’assistenza alle imprese del settore della cannabis per il recupero dei crediti.

Più si aspetta, maggiore sarà il rischio di inflazione sui crediti.

Stati Uniti

L’USDA concede 5 milioni di dollari per espandere le opportunità della canapa in Tennessee

Due università, un gruppo commerciale di canapa e il dipartimento dell’agricoltura del Tennessee stanno unendo le forze per ricercare e sviluppare nuove opportunità economiche per l’industria della canapa dello Stato.

Secondo The Rogersville Review, la collaborazione sarà finanziata da una sovvenzione di quasi 5 milioni di dollari che il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha assegnato a Partnerships for Climate-Smart Commodities:

Università del Tennessee.

Tennessee State University.

L’Alleanza per la canapa del Tennessee.

Il Dipartimento dell’Agricoltura del Tennessee.

Il progetto utilizzerà i fondi per contribuire all’espansione dei mercati per i produttori di canapa che forniscono benefici ai piccoli produttori e a quelli poco serviti e per produrre prodotti di base rispettosi del clima, secondo quanto riportato dalla rivista.

Un obiettivo è quello di espandere la produzione di canapa industriale come prodotto “intelligente per il clima”, anche valutando i suoi benefici in termini di gas serra.

Sono previsti sforzi per reclutare e identificare i produttori considerati poco serviti – ad esempio minoranze, donne e veterani – e i coltivatori delle aree economicamente più svantaggiate dello Stato.

L’iniziativa, che fa parte delle 71 proposte selezionate dal Partnerships for Climate-Smart Commodities, è uno dei cinque progetti incentrati sulla canapa che hanno ricevuto finanziamenti dal programma.

Canada

Due grandi grossisti canadesi di cannabis frenano sui prodotti a base di THC delta-8

I grossisti di cannabis dell’Ontario e della Columbia Britannica – due dei principali mercati canadesi di marijuana per uso adulto – stanno sospendendo gli ordini di prodotti contenenti delta-8 THC.

Il grossista Ontario Cannabis Store (OCS) cita «l’abbondanza di cautela» sui potenziali rischi per la salute del nuovo cannabinoide.

Tuttavia, i prodotti di cannabis essiccata che contengono “bassi livelli di delta-8 THC presente in natura” non saranno interessati, ha scritto Denny Palarchio, direttore operativo dell’OCS, in una e-mail di giovedì ai produttori di cannabis autorizzati.

Nell’e-mail, l’OCS ha detto di aver «monitorato le preoccupazioni emergenti negli Stati Uniti» riguardo al delta-8 THC, in particolare gli avvertimenti sulla salute pubblica da parte della Food and Drug Administration statunitense e gli sforzi dei governi statali «per regolamentare o vietare i prodotti che contengono questo cannabinoide».

L’OCS ha dichiarato di aver distribuito prodotti contenenti delta-8 dall’inizio di quest’anno, tra cui vapes di cannabis, edibles, bevande, oli e prodotti topici.

«Sebbene non siamo a conoscenza di reazioni avverse a questi prodotti nel mercato legale della cannabis in Canada fino ad oggi, i prodotti contenenti delta-8 THC non rientrano nella definizione di THC ai sensi del Cannabis Act federale», ha scritto il grossista.

Nella Columbia Britannica, un portavoce del BC Liquor Distribution Branch (BCLDB) ha detto a MJBizDaily via e-mail che i prodotti con THC delta-8 «non rientrano nella definizione di THC ai sensi del Cannabis Act (federale)».

L’operazione di vendita all’ingrosso di cannabis del BCLDB “non registrerà o rifornirà alcun prodotto che contenga delta-8 THC”, ha scritto il portavoce in una dichiarazione.

«Le informazioni sul THC delta-8 e sui potenziali effetti biologici e rischi per la salute dei consumatori sono nuove ed emergenti, e il BCLDB sta lavorando con le sue controparti governative per determinare i prossimi passi appropriati».

Nella sua e-mail ai produttori di cannabis, l’OCS ha detto di aver chiesto «indicazioni e direttive» sul THC delta-8 a Health Canada, il regolatore della marijuana del Paese, chiedendo se la legge federale sulla cannabis necessiti di modifiche «per affrontare i cannabinoidi intossicanti e altri derivati sintetici non esplicitamente contemplati nel quadro (legislativo)».

Fino ad allora, l’OCS ha detto che si sarebbe fermata:

Accettare i prodotti delta-8 THC nelle richieste di prodotti.

emettere avvisi per l’acquisto di nuovi prodotti delta-8 THC.

di disperdere gli ordini d’acquisto per i prodotti delta-8 THC e di cancellare gli ordini d’acquisto emessi e non eseguiti.

Emissione di ordini di rifornimento per i prodotti delta-8 THC attualmente elencati.

Nel frattempo, le scorte di prodotti delta-8 THC esistenti continueranno a essere vendute attraverso i canali all’ingrosso della OCS e ai consumatori attraverso il sito web della OCS.

I consumatori dell’Ontario hanno acquistato 155,5 milioni di dollari canadesi (113,7 milioni di dollari) di prodotti legali per uso adulto a settembre, pari al 39,9% di tutta la cannabis ricreativa regolamentata venduta in Canada quel mese.

Le vendite di marijuana regolamentata nella Columbia Britannica hanno rappresentato il 15,2% delle vendite di settembre, per un valore di 59,4 milioni di dollari canadesi.

Stati Uniti

Il gruppo commerciale della marijuana dello Stato di Washington delinea le priorità politiche per il 2023

Guardando al nuovo anno, alcune aziende di cannabis dello Stato di Washington si concentrano sulle sfide della sicurezza, tra cui i continui furti nei negozi, e si preparano al potenziale del commercio interstatale di marijuana.

Questo secondo la Washington CannaBusiness Association(WACA), un’associazione commerciale dello Stato che rappresenta i rivenditori di marijuana, i produttori, i trasformatori, i trasportatori e le banche.

Il gruppo ha recentemente tenuto un webinar sulle prossime politiche in materia di cannabis, dopo che i membri hanno presentato idee per definire l’agenda legislativa del prossimo anno.

Per quanto riguarda il Secure and Fair Enforcement (SAFE) Banking Act, la direttrice esecutiva della WACA Vicki Christophersen ha detto che «sembra che in questo momento siamo in una fase un po’ negativa».

Ma spera ancora che possa accadere qualcosa con la legislazione federale.

Christophersen si aspetta che l’anno prossimo si sviluppi una legislazione statale che si occupi di equità sociale nel settore, in particolare a livello di vendita al dettaglio.

La proposta di legge del Washington State Liquor and Cannabis Board consentirebbe nuove licenze di cannabis per l’equità sociale in base all’aumento della popolazione dello Stato. Christophersen ha stimato che ciò significherebbe circa 90 nuove licenze di vendita al dettaglio di marijuana.

Secondo Christophersen, anche i prodotti Delta-8 nello Stato di Washington potrebbero essere regolamentati in modo rigoroso nel 2023, con l’adozione di misure volte a garantire che qualsiasi prodotto con THC debba rientrare nel mercato regolamentato e non essere consentito al di fuori di esso.

«Questa scappatoia dei prodotti nei minimarket e nelle stazioni di servizio rappresenta un problema di sicurezza pubblica e una concorrenza sleale per l’industria regolamentata», ha aggiunto.

La WACA sta anche sostenendo che la legge consenta alle imprese della cannabis di accedere a capitali provenienti dall’esterno dello Stato.

«Washington è uno dei due soli Stati che non permette a un’azienda che si occupa di cannabis di accedere ai normali strumenti di finanziamento – venture capital, angel investor, equity partner – il genere di cose che un’azienda tipica cerca per far crescere la propria attività», ha detto Christophersen.

«È ora che lo Stato si occupi di questo aspetto e capisca come dare ai nostri licenziatari gli strumenti necessari».