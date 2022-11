Dagli USA, al Regno Unito, al Brasile: ‘Vietato votare‘

I tentativi di impedire agli elettori di raggiungere i seggi elettorali, aumentare i tempi di attesa per votare o aggiungere restrizioni su chi può votare, stanno diventando problemi nelle democrazie di tutto il mondo.

Le tecniche variano, ma l’intenzione è la stessa: rendere il voto più difficile.

Nelle recenti elezioni di Midterm negli Stati Uniti, le file ai seggi elettorali nello Stato americano della Georgia hanno lasciato i cittadini in coda per ore, spesso senza accesso ai posti a sedere o all’acqua, a seguito dell’introduzione di nuove regole.

In base a tali leggi, il numero di luoghi in cui le persone potevano consegnare le proprie schede elettorali è stato ridotto e gli orari di apertura limitati. Ad esempio, il numero di cassette postali in quattro contee della Georgia con un numero elevato di residenti afroamericani è stato ridotto da 107 a 25.

La soppressione degli elettori ha una lunga storia negli Stati Uniti che risale ai tempi coloniali. L’anno scorso, l’American Civil Liberties Union ha affermato che più di 48 Stati hanno recentemente tentato di introdurre più di 400 leggi contro il voto. Gli sforzi per sopprimere i diritti di voto includevano leggi sull’identità degli elettori, simili all’Election Act 2022 del Regno Unito. Altre misure menzionate includevano l’eliminazione delle liste elettorali a livello distrettuale e quella che chiamava privazione sistemica del diritto di voto volta a «colpire in modo sproporzionato persone di colore, studenti, anziani e persone con disabilità».

Negli ultimi due anni, gli Stati degli Stati Uniti hanno approvato 28 progetti di legge che aumentano la legislazione sui crimini elettorali. Le storie di cospirazione di un’elezione rubata, alimentate dai legislatori repubblicani dopo che il presidente Donald Trump ha perso le elezioni presidenziali del 2020, hanno dato slancio a molte di queste leggi.

L’agenzia investigativa statale della Georgia, ad esempio, ha ricevuto poteri di citazione per sequestrare documenti relativi alle elezioni, mentre il procuratore generale dello stato del New Hampshire è tenuto a indagare su eventuali accuse di frode elettorale da parte di funzionari elettorali. E non sono solo i funzionari ad essere presi di mira. Nella Carolina del Sud, il voto fraudolento o la registrazione errata per votare è diventato un crimine con una pena detentiva fino a cinque anni.

I diritti elettorali per i cittadini statunitensi sono stati sanciti dal Voting Rights Act (1965). L’atto, convertito in legge dal Presidente Lyndon Johnson, è stato ispirato dalla campagna del movimento per i diritti civili culminata nella storica marcia di Martin Luther King Jr. tra Selma e Montgomery, in Alabama. Il Voting Rights Act ha reso illegale per i governi locali, statali o federaliimpedire alle persone di votare a causa della loro etnia o colore. Ma nell’ultimo decennio, dopo una serie di sentenze della Corte Suprema, l’atto è stato indebolito. Ciò ha consentito agli Stati di approvare leggi elettorali senza prima approvarle con la Corte Suprema.

Ma non sono solo gli Stati Uniti che hanno cambiato le regole sul voto. L’Elections Act 2022 del Regno Unito, diventato legge ad aprile, avrà probabilmente un impatto sostanziale sulle abitudini di voto. Probabilmente, il dato più significativo è che gli elettori ora dovranno produrre un documento d’identità con foto quando voteranno alle elezioni generali britanniche e alle elezioni locali inglesi. Il governo stima che quelli senza il necessario documento d’identità con foto siano circa il 2% della popolazione, i critici dicono che è più vicino al 6%.

Il governo britannico ha affermato che tali misure proteggeranno gli elettori dalle frodi elettorali e «proteggeranno l’integrità della democrazia nel Regno Unito». Ma alcuni funzionari elettorali locali sono preoccupati dalla velocità con cui il governo sta implementando questi cambiamenti. Questo, insieme alla mancanza di chiarezza sulle regole, ha portato a temere che migliaia di persone possano essere private del diritto di voto e che i risultati delle elezioni possano essere contestati in tribunale.

Il governo del Regno Unito spera che la fornitura di una carta d’identità elettorale gratuita sia sufficiente per evitare che ciò che si stima sia di 2,1 milioni di persone prive della necessaria identificazione venga privato del diritto di voto. Ma i ricercatori hanno identificato problemi negli Stati Uniti con la fornitura di un tipo simile di carta d’identità gratuita, comprese le lunghe distanze di viaggio necessarie per ottenerle.

Lloyd Russell-Moyle, deputato laburista di Brighton, ha affermato che il tipo di carta d’identità accettata dal governo escludeva i giovani elettori. Ha sostenuto che c’era un chiaro elemento di soppressione degli elettori, mentre la baronessa Natalie Bennett ha definito l’Election Act «soppressione degli elettori direttamente dal playbook della destra americana».

E non è solo nell’emisfero settentrionale che la soppressione degli elettori è all’ordine del giorno. Nelle recenti elezioni brasiliane che hanno visto sfidarsi il Presidente in carica Jair Bolsonaro e lo sfidante Luiz Inácio Lula da Silva, la polizia stradale federale (PRF) è stata accusata di sopprimere i sostenitori di Lula attraverso un numero crescente di perquisizioni stradali il giorno delle elezioni. Il PRF, un’organizzazione vicina a Bolsonaro, aveva istituito posti di blocco nelle aree in cui Lula aveva un notevole sostegno. Queste operazioni, secondo il PRF, dovevano «garantire la mobilità, la sicurezza e combattere la criminalità sulle autostrade federali».

L’alto capo elettorale del Brasile, Alexandre de Moraes, ha ordinato alla PRF di cessare tutte le perquisizioni di veicoli, che erano aumentate dell’80%, fino alla fine delle elezioni. Secondo i rapporti, la PRF aveva fermato oltre 550 autobus pubblici poiché affermava che l’ordine di Moraes non si applicava a tutte le operazioni autostradali federali.

Questo è stato l’ultimo tentativo di Bolsonaro di minare le istituzioni democratiche. Facendo eco alle affermazioni di Trump, Bolsonaro ha ripetutamente denunciato la frode degli elettori e ha attaccato la magistratura per rafforzare la propria posizione. Altri rapporti hanno accusato Bolsonaro di «promuovere la militarizzazione su larga scala del suo governo e la sfiducia pubblica nel sistema di voto». Dopo aver perso le elezioni, non è ancora chiaro se Bolsonaro concederà al suo avversario.

E ci sono altre potenziali minacce in vista. Negli Stati Uniti di metà mandato, mentre c’è stato un diffuso respingimento contro i candidati ‘negazionisti’ che hanno parlato di riformare il sistema di voto degli Stati Uniti e hanno sostenuto falsamente che le ultime elezioni presidenziali sono state ‘rubate’, significativamente alcuni stanno entrando in carica. Questi includono i segretari di stato in Alabama, Indiana e Wyoming, che probabilmente saranno i massimi amministratori elettorali in ogni Stato. Questi funzionari neoeletti saranno in posizioni di potere per supervisionare e rifiutare le schede elettorali.

Qualsiasi governo, indipendentemente dalla convinzione ideologica, che esclude deliberatamente i suoi potenziali oppositori, rischia di minare la democrazia di una Nazione. Purtroppo, sembra che molti politici in carica in tutto il mondo non se ne preoccupino.