Da Tambroni a Meloni

Giudicare questa svolta politica e istituzionale è difficile ora, ma certo non ha torto chi immagina che una prima fase del governo da formare sarà ragionevolmente ‘moderato‘ e accettabile, se non altro perché non solo sarà diretto da una persona ‘inesperta‘, ma altresì da parecchi altri ‘inesperti‘: molto, infatti, dipenderà dai ‘tecnici‘ o sedicenti tali, che saranno inseriti nella compagine governativa e dall’equilibrio delle parti, che, dati i risultati, dovranno ringraziare, con il cappello in mano, la signora Giorgia Meloni per ogni posto ottenuto.

E quindi già qui c’è una prima difficoltà, perché molto dipende da quali personaggi ‘tecnici‘, davvero ruotano intorno a questa maggioranza. Alcuni li abbiamo visti o meglio si sono fatti vedere sgomitando: penso a Giulio Tremonti, uno che pensa di essere il genio del mondo e che era il Ministro dell’Economia e delle Finanze al tempo di Silvio Berlusconi (ricordate? diceva che era un genio), ma che è affondato con lui quando, dopo le risate di Nicolas Sarkozy e di Angela Merkel e l’intervento del tutto inaccettabile e, a mio giudizio, incostituzionale, di Giorgio Napolitano, Berlusconi si dimise lamentandosi che nessuno (nemmeno Tremonti?) si rendeva conto che tutto andava benissimo; prova ne erano i ristoranti pieni e gli aerei anche. Poi venne Mario Monti e tutti sappiamo cosa è accaduto, a cominciare dai famosi ‘esodati’.

Un altro che abbiamo visto spesso parlare, è Carlo Nordio, che in quanto Magistrato, ha detto esplicitamente di non essere contrario alla divisione delle carriere, e quindi, questo non lo ha detto ma lo dicono molti altri, alla sottoposizione del pubblico ministero al controllo politico del Governo; e, come se non bastasse, si propone di reintrodurre l’immunità parlamentare perchè i Magistrati non infastidiscano i governanti … e lui è stato un Magistrato, impegnato in ‘processi politici’!

Comunque dovremo aspettare e vedere. Non vedo che interesse potrebbe avere la signora Meloni a inserire nel Governo persone non tanto discusse in sé, quanto note per opinioni molto significative.

Il punto centrale, però (sbaglierò, spero) è che questo non sarà solo un Governo di destra, ma il Governo di destra più estrema possibile. Attenzione, non è la prima volta. Ricordate il Governo Tambroni? Finì nella sommossa di Genova, che vide numerosi feriti tra manifestati e forze dell’ordine. Ma era un Governo parlamentare, che aveva alternative, e infatti il problema fu superato con relativa facilità. Questa volta il Governo non potrà non essere quello che sarà nominato tra qualche settimana, salvo che … salvo che non sia Silvio Berlusconi a togliergli la spina, da Palazzo Chigi non lo togli fino alle prossime elezioni.

Molti fanno notare che questo Governo è, in fondo, la conseguenza di una sorta di ‘vento di destra’ che spira in Europa, anche se, poi, è un venticello: Finlandia e Svezia, oltre i due già da tempo presenti di Polonia e Ungheria, peraltro molto amati da Meloni. Il punto, secondo me, è un altro. Sorvoliamo (ma non dimentichiamo) su Polonia e Ungheria ecc., ma i due governi, più quello inglese (che, comunque, già di destra era), sono governi di una destra molto, ma molto diversa da questa odierna in Italia. Una destra che ha nell’anima la democrazia, la libertà, le garanzie … altro che!

Perché ce lo dobbiamo dire con chiarezza: questo sarà un governo di destra estrema, con evidenti e dichiarate ‘pulsioni‘ dichiaratamente fasciste. Dove, così usciamo dalle solite polemiche, il problema non è il fascismo storico, per così dire, ma il fascismo ‘culturale‘, o, se preferite, immanente di questa destra. Che del fascismo non sa nulla, come dice la signora Meloni che è nata dopo (con il che dichiara esplicitamente che non legge!), ma che di idee autoritarie, nazionaliste, e, forse, anche suprematiste oltre e più che sovraniste, pare sapere assai. E questa signora, si propone di instaurare il ‘presidenzialismo‘, mentre dice, però, di parlare “avvolta nella bandiera italiana” e di ringraziare l’Italia, non gli italiani. Forse perché vuole nascondere anche a sé stessa (?) il fatto che il 26% raccolto, è il 26% del 60% dei votanti, cioè poco più del 13% degli italiani: niente!

Questa cosa fondamentale dovrebbero capirla tutti gli italiani, tutti, nessuno escluso: dovrebbe essere insegnato ‘all’inglese’ nelle scuole, cioè con le bacchettate sulle dita e non solo!

Sono, queste, piccolezze, nuances, ma non banalità.

Questa destra, ripeto, è chiaramente una destra estrema, vestita col vestito della Domenica, che parla bene dell’Europa, che porta addirittura Ignazio La Russa a parlare di senso di responsabilità, di partito istituzionale e quant’altro … La Russa!

Non ci resta comunque che guardare e valutare. Non credo che vi sia molto altro da dire. Questa destra, ora, è ‘coperta’, cautissima, rassicurante … a parole. E tanto per cominciare, sulle sue ginocchia scoppia subito la prima bomba, prevista ma niente male: l’aumento del tasso di sconto della BCE.

A tutto ciò, si aggiunge l’evidente ‘stupore’ dell’unico, benché mezzo, avversario: il PD. Completamente afono, autore di una campagna elettorale stupida e priva di spunti, chiuso in un sistema demenziale fatto di correnti e correntucce che si combattono con ogni mezzo, e nel farlo combattono anche il PD, perché, che so Dario Franceschini, pur di vincere lo uccide il partito, come fece Matteo Renzi, smontandolo, per restare unico a comandare.

In una parola: senso di responsabilità zero, competenza e attenzione agli interessi della gente meno di zero.

E il segretario, che fa un po’ pena perché è stato portato lì quasi manu militari, da un partito allo sbando, e che ci è andato con l’aria di essere uno spaccamondi, che risolve tutto perché viene da SciPo di Parigi, purché (io non riesco a dimenticarla questa volgarità) gli si garantisca uno stipendio.

Le sue idee, una sola: l’accordo largo, in sé improvvido perché privo di progetto incapace di formulare proposte e progetti, salvo a dire che Mario Draghi era Dio. Accordo, o meglio ‘campo largo’, ma senza stellini colpevoli di avere ucciso Draghi, senza calendini colpevoli di essere calendini, ecc…. E questo segretario che fa? Si dimette oggi per allora, convocando un Congresso … in Primavera: una sorta di assegno postdatato!

Ma vi rendete conto? Il Segretario è dimesso, ma non oggi, subito, ma fino alla Primavera (cosa già vaga non poco) resta il Segretario. Ma vi pare? E nessuno ha notato che se fossero stati insieme, pur odiandosi, magari vincevano!

Un Congresso vero, si dovrebbe fare subito, immediatamente, domani: magari solo per cominciare e, intanto, affidare il partito ad un commissario, smantellare la ‘dirigenza‘ che ormai assomiglia sempre più a una diligenza. L’unico modo di fare vedere a quelli che hanno votato altro, ma specialmente a quelli che non hanno votato, che il partito reagisce, vuole reagire, vuole mettersi in discussione sul serio. E invece, si prende tempo, si comincia a discutere, a farsi la guerra interna a fare inciuci, anche perché nel frattempo torna Renzi dal Giappone e sfodererà le sue batterie anche lui, ma anche lui ha bisogno di tempo.

Un tentativo di suicidio, che rischia di riuscire.