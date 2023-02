Cyber sicurezza: la grande protezione del XXI secolo

Mezzo mondo se l’è vista proprio brutta: un tipo di software dannoso (malware) ha bloccato i dati di centinaia di migliaia di computer tenendone sotto scacco gli utenti a cui è stato chiesto un riscatto. Un’estorsione che ha il valore di pizzo o di sequestro di oggetti. Ma quello della settimana scorsa non è stato un caso isolato: nel 2021, gli attacchi di questo genere hanno rappresentato il 21% di tutte le violazioni informatiche e sono costate complessivamente alle vittime circa 20 miliardi di dollari.

E veniamo a casa nostra. Nei giorni scorsi il Computer Security Incident Response Team Italia (Csirt-IT) dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha rilevato un massiccio attacco hacker tramite ransomware già in circolazione che ha preso di mira diversi server ovvero idispositivi che distribuiscono le informazioni alle unità periferiche. Sembra siano state interessate complessivamente 2.100 stazioni nell’ampia regione colpita. Oltre che in Italia dove il problema ha riguardato il flusso dati su rete internazionale, le centrali compromesse sono state diverse migliaia in Francia, Finlandia e fino al Nord America, in Canada e negli Stati Uniti.

Ora Tim ha comunicato che il servizio si è stabilizzato dopo diverse ore e dalle verifiche effettuate. Il Sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata per la cybersicurezza, il direttore di ACN Roberto Baldoni e la direttrice del DIS-Dipartimento informazione e sicurezza Elisabetta Belloni si sono incontrati per valutare i danni provocati e confermare la promozione della adeguata strategia di protezione. In realtà, come ci informa la letteratura tecnica, i server presi di mira, se privi delle patch, cioè dei filtri adeguati, possono ancora aprire le porte agli hacker. Insomma, non ci bastava il covid! Ora pure la pandemia nelle banche dati. Che cosa è successo allora?

La scorsa domenica sui monitor di tante aziende è comparsa questa scritta: «Abbiamo hackerato con successo la tua azienda». Segnale indiscusso di violazione. Da Palazzo Chigi hanno fatto filtrare che non sono stati compromessi dall’attacco settori strategici, né l’attacco è di matrice geopolitica ma solo economica. E cioè, di criminalità organizzata.

La notizia non tranquillizza per niente per diversi motivi. Il fatto che non ci sia politica per lo mezzo infatti non esclude che non sia proprio qualche politico senza scrupolo ad aver architettato l’insulto mediatico portando de facto una destabilizzazione planetaria. Ma c’è un altro problema di non minore intensità che ci preoccupa in quello che è stato definito uno degli attacchi più grandi mai registrati e che il danno è probabilmente diffuso persino più di quanto riportato inizialmente e che ha manifestato la vulnerabilità delle infrastrutture e la leggerezza con cui si sottovalutano i pericoli.

Quando un dettato comune asserisce che i governi si sono tenuti fuori da questo intervento che rappresenta la frontiera della guerra del futuro, trascura il rischio che stanno rappresentando alcuni gruppi privati di interesse che spostando continuamente capitali e banche dati nei paesi senza trasparenza, stanno ottenendo il risultato di muoversi al di fuori di ogni controllo e di stabilire le sorti del mondo in quell’ottica perversa di ‘nuovo ordine mondiale’ intuito da Henry Kissinger in uno dei suoi libri, evidentemente inascoltato dalla sicurezza di tutti gli Stati forti.

È uscito in questi giorni un saggio molto significativo su questi temi di Giancarlo Elia Valori, che il prossimo 2 marzo sarà presentato a La Sapienza di Roma: ‘Cyberspazio e intelligenza artificiale fra Occidente e Oriente’ (Rubettino, 2023). Ne parleremo più approfonditamente nei prossimi giorni.

Elia Valori, lo ricordiamo, è uno dei più importanti manager e osservatori di politica e geopolitica mondiali. Ne consigliamo la lettura a chi sta guardando con preoccupazione e impotenza a questo bombardamento di informazioni che stanno circolando e che con la loro massificazione, stanno depistando le strategie concrete della sicurezza mondiale. Quanto occorre, ne siamo certi ed Elia Valori lo sottolinea molto bene nel suo scritto, è un’architettura etica fatta di trasparenza e responsabilità, ma realizzata con le più alte intelligenze e culture esistenti al mondo. E cioè, è ora che se esiste qualche pazzo inconsapevole che per proprio utile tenta di destrutturare la società civile, ci sembra più che mai necessario unire le forze, superando quelle inutili barriere costituite da Stati confessionali, da pregiudizi e ignoranza, con una attenta informazione su benenefici e rischi che possono rappresentare le reti e l’intelligenza artificiale.

Utopia, sicuramente. Ma l’unica possibile a nostro avviso se non intendiamo arrenderci alla voracità di alcuni gruppi che all’armamento convenzionale esposto da statisti senza morale come ultimo rigurgito di una storia inascoltata dei secoli passati, sta sostituendo l’astuzia della tastiera per infrangere le barriere e annientare le civiltà della Terra. Meta inarrivabile? Martin Luther King il 28 agosto 1963, davanti a una popolazione che di lì a qualche anno sarebbe cresciuta con una diversa consapevolezza disse: «I have a dream». Io ho un sogno. Lo abbiamo anche noi!