Siamo ormai al settantanovesimo giorno di conflitto in Ucraina. Di questo conflitto molti parlano ma pochi sono stati sul campo e hanno potuto saggiare la situazione, i pareri locali, gli umori e le motivazioni. Noi ci siamo stati e possiamo testimoniare che questo è un conflitto profondamente identitario!

Gli stessi ucraini non sono tutti per il conflitto ad oltranza, e molti ammettono che forse si poteva evitare, ascoltando e attuando le autonomie delle regioni separatiste. Del resto, la risoluzione del problema attraverso il dialogo tra le parti era anche nel programma elettorale del Presidente Volodymyr Zelensky, ma soprattutto negli accordi di Minsk.

Sì, perché in seguito al conflitto nel Donbass, scoppiato nel 2014, vi fu la firma dei così detti accordi di Minsk. Li decliniamo al plurale perché il primo accordo del 2014 non bastò a fermare i combattimenti e ne servì un altro, nel 2015, chiamato Minsk II. Il secondo trattato fu promosso dal così detto ‘Formato Normandia’, ovvero i leader di Francia, Germania, Russia e Ucraina che incontratisi per il settantesimo anniversario dello sbarco alleato in Normandia, deciserod’impegnarsi per dare una svolta alla guerra in Donbass.

Importante è citare il punto 11 e 12 del trattato di Minsk II, ovvero:

11 – Riforma costituzionale in Ucraina basata sul principio di decentralizzazione entro la fine del 2015 , con un riferimento specifico alle regioni di Donetsk e Lugansk e adozione di una legislazione permanente sullo ‘ statuto speciale ‘ delle suddette regioni ;

12 – Elezioni locali nelle regioni di Donetsk e Lugansk in rispetto degli standard OSCE. Le modalità di svolgimento delle elezioni devono essere discusse e concordate con i rappresentanti delle regioni di Donetsk e Lugansk all’interno del Gruppo di Contatto Trilaterale;

Quindi, già nel 2015, Francia, Germania, Russiae la stessa Ucraina si impegnarono, firmando la forma più alta di diplomazia internazionale, cioè un trattato, a garantire identità e autonomia a una parte del popolo ucraino. Del resto è una cosa che avviene in tutte le Nazioni del mondo (in Italia abbiamo ben 5 regioni su 20 a statuto autonomo). È inutile dire a questo punto che anche l’accordo di Minsk II è rimasto inattuato.

È abbastanza chiaro al 79° giorno di guerra che questo è un conflitto per procura o proxy war.

Si configura tale situazione quando in conflitto armato tra due Stati o attori non statali, almeno una parte in conflitto agisce su istigazione o per conto di altre parti che non sono direttamente coinvolte nelle ostilità. Affinché un conflitto possa essere considerato una guerra per procura, deve esistere una relazione diretta e a lungo termine tra gli attori. Tale rapporto può concretizzarsi in finanziamenti, addestramento militare, armi o altre forme di assistenza materiale che aiutano una parte belligerante a sostenere il suo sforzo bellico. Gli estremi, nella guerra ucraina, ci sono tutti.

Ma torniamo in Italia e analizziamo cosa succede nella galassia dell’estrema destra nostrana, fin dalla genesi del conflitto, ovvero il 2014. Per fare questo abbiamo raccolto la testimonianza di un componente di tale ambiente che ci ha spiegato le varie posizioni dominanti nel mondo dell’estrema destra. A lui, nel 2014, ad esempio, venne proposto di aderire al battaglione Azov. Ma andiamo con ordine e facciamo il punto della situazione in base alla testimonianza del nostro contatto.

L’ambiente della destra Italia è scisso in due grandi posizioni (ma non mancano visioni minoritarie) che attribuiscono e valutano la situazione geopolitica in Ucraina sotto due chiavi di lettura opposte.

Una parte si è schierata a favore della Russia, principalmente per seguire una linea e una logica anti-sistema e contro il pensiero unico che in Occidente sta imponendo una visione obbligatoria. Inoltre, questa componente dell’estrema destra vede nella Russia una risorsa per contrastare l’egemonia americana e il decadimento della civiltà occidentale.

A tal proposito sono interessanti le dichiarazioni di Aleksandr Gelyevich Dugin, filosofo politico, analista, stratega russo, il quale ha pubblicato moltissimi testi ed è noto per le opinioni ampiamente caratterizzate come fasciste, considerato da alcuni in Occidente come il cervello di Vladimir Putin, che così spiega la guerra tra Ucraina e Russia: «In linea di principio, l’Eurasia e il nostro spazio, il cuore della Russia, rimangono l’area di sosta di una nuova rivoluzione anti-borghese e anti-americana. Il nuovo impero eurasiatico sarà costruito sulprincipio fondamentale del nemico comune: il rifiuto dell’atlantismo, il controllo strategico degli USA e il rifiuto di permettere ai valori liberali di dominarci. Questo impulso di civiltà comune sarà la base di un’unione politica e strategica».

Per questa parte della galassia nera contrastare il nuovo ordine mondiale significa destabilizzare l’equilibrio politico ed economico dettato dagli Stati Uniti d’America e dai filo-atlantisti, per creare nuove prospettive.

L’altra parte dell’ambiente si dichiara pro-Ucraina, ma non pro-Zalesky. Animati da un concetto di Europa dei popoli, e quindi seguendo il principio dell’autodeterminazione dei popoli. Supportano molti camerati ucraini che stanno combattendo per la libertà della loro Nazione e in Putin vedono semplicemente un polo opposto all’egemonia americana, quindi una potenza con gli stessi intenti dell’imperialismo americano nel quale l’Europa si trova in una morsa tra i tentacoli del capitalismo a stelle e strisce e l’incombenza della potenza Russa che rifacendosi a ciò che era l’Unione Sovietica vuole sostituirsi all’America e l’Europa è la Terra di scontro.

È da sottolineare che i russi hanno creato un capro espiatorio quando identificano il fascismo con l’Occidente, questo per creare un luogo comune e quindi un nemico da combattere, non a caso difatti sono molte le bandiere con la falce e martello che sventolano sul fronte russo.

Altre posizioni minoritarie sono quelli che rimangono distanti e distaccati da questa situazione, in quanto vivono l’attuale quadro geopolitico come una metamorfosi mondiale, un momento di cambiamento, per cui non vi sono punti di forza che possono portare a schierarsi né con l’Ucraina né con la Russia.

E infine, una ulteriore posizione, meno supportata da pensiero filosofico e identitario, ma quasi goliardica. Questi ultimi si definiscono filo-putiniani perché vedono in Putin un uomo forte, un condottiero, un guerriero, insomma un nuovo Duce.