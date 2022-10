Cuba – Ucraina: 60 anni di nucleare in condizioni diverse

Sessant’anni fa oggi, il Maggiore. Richard Heyser scattò centinaia di foto di installazioni sospette nella campagna cubana da un aereo spia statunitense. Un’attenta ispezione delle foto a Washington ha rivelato che il governo sovietico, allora guidato da Nikita Khrushchev, aveva installato segretamente missili in grado di trasportare testate nucleari oltre 90 miglia di oceano per colpire obiettivi in gran parte degli Stati Uniti. Ecco le registrazioni audio della discussione iniziale della Casa Bianca su questa minaccia qui.

Nei giorni successivi, la Casa Bianca e il Cremlino si sono trovati a cercare modi per evitare la guerra nucleare. La crisi è stata risolta quando è stato raggiunto un accordo che ha ritirato i missili sovietici da Cuba e successivamente ha ritirato i missili statunitensi dalla Turchia.

Oggi un leader del Cremlino ha creato una nuova crisi. Un’invasione russa ha prodotto una situazione di stallo militare nel sud e nell’est dell’Ucraina. Il Presidente Vladimir Putin ha avvertito che le armi nucleari restano un’opzione per la Russia se crede che la sicurezza nazionale del suo Paese sia minacciata. Altri funzionari e alleati russi hanno lanciato minacce più esplicite. Il Presidente Joe Biden ha invocato «la prospettiva dell’Armageddon» e ha parlato delle lezioni della crisi dei missili cubani che potrebbero aiutare a scongiurare la catastrofe di oggi.

In un certo senso, il confronto nucleare del 1962 fu più pericoloso dell’attuale situazione di stallo. Sessant’anni fa, la minaccia di un attacco nucleare è stata lanciata contro il territorio degli Stati Uniti, una superpotenza nucleare che si sarebbe vendicata all’istante contro l’attacco. Milioni di americani e sovietici sarebbero stati uccisi in pochi minuti. Oggi, la maggior parte delle specifiche minacce russe sono incentrate sulle cosiddette armi nucleari tattiche da utilizzare sul campo di battaglia in Ucraina. Il loro effetto sarebbe orribile, ma la portata della distruzione sarebbe molto più piccola di un attacco agli Stati Uniti nel 1962, a meno che la rappresaglia contro un attacco russo non provocasse un’escalation.

Inoltre, la comunicazione tra Washington e Mosca, cruciale in qualsiasi potenziale confronto militare, era più complessa nel 1962. Quindi, ci volevano ore prima che comunicazioni sicure raggiungessero l’altra parte, aumentando il rischio di errori di calcolo e incidenti mortali mentre i leader aspettavano risposte. E il Presidente John Kennedy ha dovuto affrontare un problema particolarmente pericoloso 60 anni fa: non era chiaro chi fosse al comando al Cremlino. Messaggi contraddittori da Mosca hanno portato alcuni a Washington a temere che Krusciov fosse stato rimosso dal potere e che gli Stati Uniti dovessero affrontare un avversario sconosciuto in una situazione potenzialmente instabile.

Ma in altri modi, è l’attuale situazione di stallo che è più pericolosa. La crisi dei missili cubani è avvenuta appena 17 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. Le devastanti conseguenze della guerra sono state un’esperienza vissuta per i leader di entrambe le parti. Oggi, a 77 anni dalla fine dell’ultima guerra mondiale, il potenziale distruttivo è più astratto. È possibile accontentarsi di una minaccia che nessuno ha affrontato per decenni.

In secondo luogo, la crisi su Cuba è avvenuta in tempo di pace, mentre la Russia odierna si trova in una guerra a fuoco in cui gli Stati Uniti sono molto coinvolti. Di conseguenza, ci sono altri attori nel dramma di oggi. Il rischio che un’azione intrapresa all’interno dell’Ucraina possa mettere in allerta le forze nucleari aggiunge uno strato di complessità che non esisteva nel 1962.

Infine, ora sappiamo che Kennedy e Krusciov erano in grado di comunicare attraverso un canale secondario di cui nemmeno alti funzionari statunitensi e sovietici erano a conoscenza. I negoziati segreti tra il procuratore generale Robert Kennedy e l’ambasciatore sovietico Anatoly Dobrynin furono cruciali per evitare la catastrofe e costruire un accordo. La Casa Bianca e il Cremlino di oggi potrebbero avere i loro canali di ritorno per evitare la guerra nucleare, ma potrebbero volerci anni prima che emergano dettagli sulla qualità di quella comunicazione.

Il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e il leader sovietico Mikhail Gorbaciov hanno convenuto che «una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta». Ma per ora, i leader russi sono determinati a proiettare forza e fiducia a scapito di ogni speranza di riconciliazione. Il governo ucraino rifiuta di scendere a compromessi sul controllo del suo territorio e i sostenitori dell’Ucraina in Europa e negli Stati Uniti sanno che la resa al ricatto nucleare costituisce un pericoloso precedente che rende il mondo meno, non più, sicuro.

I leader statunitensi e sovietici hanno risolto la crisi dei missili cubani attraverso flessibilità e creatività da entrambe le parti. Oggi, non c’è alcun segno di una tale soluzione.