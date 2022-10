CSTO: l’Ucraina non dovrebbe essere l’unica preoccupazione di Putin

Mentre la guerra in Ucraina sta distogliendo l’attenzione di Mosca, il controllo di Putin sui suoi vicini in Asia centrale e nel Caucaso sta diminuendo.

Il dispiegamento di truppe in Kazakistan a gennaio ha messo l’Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (CSTO) sulla mappa delle alleanze militari regionali attivamente impegnate. Pur costituendo un precedente, i recenti scontri ai confini dell’Armenia e del Kirghizistan dimostrano l’inefficienza della CSTO nel mantenere l’ordine.

L’organizzazione regionale rimane governata dalla Russia, concentrata sulla preservazione dei suoi interessi geopolitici, spingendo alcuni dei suoi membri a riconsiderare la loro partecipazione e la dipendenza dalla CSTO. Ciò potrebbe comportare uno spostamento delle alleanze, lasciando spazio a nuove opportunità di fedeltà.

Se la Russia verrà sconfitta in Ucraina, screditerà la sua posizione autorevole e paternalistica nei confronti degli Stati ‘più piccoli’ della regione, spiega l’esperto Ben Dubow. La Bielorussia è l’unico membro che ha sostenuto l’invasione della Russia, poiché il resto sta cercando di prendere le distanze, ribattezzandosi neutrale, temendo che l’Occidente o Putin possano inseguirli. Le sanzioni stanno già rendendo la Russia più dipendente dai suoi vicini per aggirare le restrizioni al commercio e agli investimenti. Di conseguenza, l’intera regione sta approfittando della posizione indebolita della Russia per equilibrare i suoi rapporti con Mosca.

L’Organizzazione per la sicurezza collettiva avviata dalla Russia è stata creata nel 1992. Successivamente è diventata nel 2002 la CSTO composta da Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan. Il CSTO si è impegnata a difendere tutti i membri in cambio di un’alleanza militare esclusiva.

Dopo il dispiegamento in Kazakistan, la leadership armena sperava che la Russia, attraverso la CSTO, fosse disposta ad assumere un ruolo più attivo nel mantenimento e nella protezione della sicurezza dei suoi membri. In passato, durante la “guerra dei 44 giorni” del 2020 tra Baku e Yerevan, le richieste del Primo Ministro armeno di inviare truppe sono state ignorate. Con il moltiplicarsi dei cessate il fuoco e delle violazioni, la sicurezza del Paese ora dipende sempre più dalla presenza di forze di pace russe al confine.

I pesanti bombardamenti della notte tra il 12 e il 13 settembre hanno fatto arrabbiare ancora una volta la popolazione e gli appelli al ritiro dalla CSTO sono stati espressi in tutto il paese. Il 20 settembre, un gruppo di relatori della CSTO è arrivato nella regione del Karabakh per raccomandare politiche di risoluzione delle crisi e Sergey Lavrov ha assicurato che la Russia si era impegnata a convocare una riunione per l’invio di osservatori permanenti. Tuttavia, gli armeni stanno ancora aspettando una difesa più adeguata dalla CSTO. Per protesta, Yerevan ha effettuato un controllo della pioggia per l’operazione di esercitazione delle forze speciali “Interaction-2022” iniziata il 26 settembre in Kazakistan.

Il Kirghizistan ha anche deciso di annullare bruscamente l’esercitazione militare “Fratellanza indistruttibile” a seguito dei pesanti bombardamenti al confine con il Tagikistan il 18 settembre. Il presidente Sadyr Zhaparov ha espresso il suo malcontento nei confronti della CSTO al vertice sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia tenutosi ad Astana il 13 ottobre Ha affermato che “le organizzazioni regionali autorevoli esistenti non stanno utilizzando efficacemente tutti gli strumenti a loro disposizione per prevenire la destabilizzazione dei conflitti nella regione”.

Altri ex stati sovietici stanno riposizionando sempre più la loro politica estera, come il Kazakistan che è diventato diplomaticamente più vicino a Pechino, difendendo le politiche interne della Cina all’ONU. Le precedenti dichiarazioni russe sulla creazione “fittizia” del Kazakistan hanno risuonato con l’invasione dell’Ucraina al punto che la Cina ha messo in guardia contro un’incursione nel territorio del suo alleato.

Yerevan ha cercato di trovare sostenitori alternativi sapendo che le strette relazioni economiche con Baku, esacerbate dalla guerra in Ucraina, stanno limitando la volontà della Russia di agire. La Commissione europea è intervenuta come collega mediatore nei negoziati tra i belligeranti e ha inviato una missione conoscitiva il 13 ottobre. Inoltre, la visita di Nancy Pelosi a Yerevan il 17 settembre dimostra gli sforzi degli armeni per esprimere ciò di cui hanno bisogno.

La CSTO è percepita dalla Russia come un modo per esercitare e mantenere il dominio sul suo vicinato, tenendo lontane potenze straniere come Stati Uniti e Cina, spiega l’analista Ecaterina Locoman. Il posizionamento della Russia come un’altra vittima della dominazione occidentale, giustificando la necessità di riorganizzarsi contro le potenze straniere, non convincerà gli altri membri che Mosca è la loro migliore difesa, anzi potrebbe spingerli più a est. Il premier del Tagikistan Emomali Rahmonh alla conferenza di Astana ha espresso la crescente irritazione dei paesi dell’Asia centrale per l’atteggiamento imperiale di Mosca.

Anche se il segretario del consiglio di sicurezza armeno, Armen Grigoryan, ha dichiarato senza mezzi termini che “non c’è più speranza per la CSTO”, è troppo presto per annunciarne la scomparsa. A causa dell’elevata dipendenza militare, finanziaria e politica dei membri da Mosca, è molto improbabile che si allontanino dalla CSTO. L’ex presidente armeno Kocharyan ha ricordato che l’organizzazione continua a limitare la portata dell’aggressione di Baku. Yerevan non lascerà l’ombrello di sicurezza di Mosca senza “una vera alternativa per bilanciare le conseguenze negative di quella decisione”, dichiara l’esperto Leonid Nersisyan.

Il crescente isolamento della Russia costringe Putin a rivedere le sue priorità geopolitiche nel Caucaso e in Asia centrale. Il suo impegno minimo per mantenere buone relazioni con tutti i membri della CSTO spingerà gli stati frustrati a rivedere alla fine la loro fedeltà. Gli attuali conflitti continueranno a ostacolare la stabilità politica e susciteranno il malcontento popolare. La Russia dovrebbe chiarire la sua posizione e agire come un vero mediatore di risoluzione su entrambi i conflitti di confine, rendendo troppo alti i costi del rifiuto degli accordi di pace. La geopolitica mondiale si sta spostando verso est e continuerà ad attrarre più interessi stranieri. Potrebbero nascere nuove alleanze che attenuano la mancanza di alternative regionali e offrono vantaggi materiali. Se la Cina e l’Unione Europea si impegnano fortemente e sostengono i vicini russi, alla fine allenteranno la presa di Putin sulla regione post-sovietica.