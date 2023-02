Cronologia della barbarie in Ucraina in cinque fasi

Un anno dopo l’invasione russa dell’Ucraina, la realtà si sforza di ricordarci la crudeltà della guerra. Da quando il presidente Putin ha dato l’ordine di invadere l’Ucraina, un numero imprecisato di persone (110.000 secondo l’ONU e 200.000 secondo gli Stati Uniti, di cui 40.000 civili) hanno perso la vita in questo conflitto.

Il numero di persone che hanno dovuto lasciare la propria casa (15 milioni) raddoppia rispetto alla seconda guerra mondiale. Se ci soffermiamo sui bambini, le cifre sono ancora più devastanti: i morti sono oltre mille, i dispersi più di 300 e circa 12.000 sono stati rapiti dalle forze russe.

Con questa situazione apocalittica entriamo nel secondo anno di guerra, una data molto opportuna per fare il punto su quanto accaduto dal 24 febbraio 2022.

Precedenti manovre militari

Se è vero che l’invasione dell’Ucraina è iniziata solo nel 2022, le esercitazioni militari effettuate dalla Russia durante l’autunno del 2021 e durante i primi mesi del 2022 non sono state altro che una preparazione alla guerra. Tra il 10 e il 20 febbraio 2022, infatti, nell’ambito delle esercitazioni di “Allied Determination”, Russia e Bielorussia hanno dispiegato un volume di forze militari (30.000 uomini) che, secondo gli Stati Uniti, rappresentava il 70% di quello che era necessario per invadere l’Ucraina.

Le forze umane mobilitate al confine, il dispiegamento di missili S-400 , gli aerei Su-25 e Su-35 (portati dalla Russia orientale), così come le 15 navi da guerra schierate nel Mar Nero, non erano di buon auspicio.

Tuttavia, a difesa di chi non aveva anticipato l’invasione, va detto che questo tipo di esercitazione era stata comune negli anni precedenti e, infatti, nel settembre 2021 le esercitazioni ZAPAD sono state molto più massicce, con la mobilitazione di fino a 200.000 soldati russi.

Tra il 17 e il 21 febbraio i leader delle autoproclamate repubbliche di Luhansk e Donetsk hanno denunciato gli attacchi dell’Ucraina e chiesto formalmente di essere riconosciuti come indipendenti.

Il 21 febbraio Putin ha tenuto un discorso al popolo russo in cui ha affermato che la creazione dell’Ucraina era stata un errore e che era diventata un regime nazista e russofobo.

Per invertire “questa situazione” Putin ha chiesto al Consiglio federale di usare la forza per “denazificare” l’Ucraina. Due giorni dopo, alle 6 del mattino, le forze russe ammassate al confine per esercitazioni militari hanno lanciato “un’operazione speciale” in Ucraina.

Fase 1: Blitzkrieg – cambio di governo (24 febbraio-6 marzo)

Il piano del Cremlino era quello di lanciare una tripla offensiva (dalla Russia a Kiev, dal Donbas a Kharkiv e dalla Crimea a Kherson) che avrebbe dovuto far crollare il Paese in poco più di 15 giorni. Una volta deposto il governo ucraino, gli avrebbe messo a capo un fantoccio (probabilmente Viktor Medvedchuk ) che, seguendo il modello della Crimea, avrebbe chiesto l’adesione dell’Ucraina alla Federazione Russa.

Anche se è vero che le passate esperienze in Georgia e Crimea suggerivano che fosse possibile, la reazione del presidente Zelensky e la resistenza della popolazione ucraina hanno impedito che il piano si realizzasse con successo.

Di fronte a questa strategia russa, Kiev ha preparato una strategia interna e un’altra per l’esterno.

Internamente, il 25 febbraio, il governo di Kiev ha pubblicato un video in cui i suoi membri, travestiti da soldati, annunciavano la volontà di restare al loro posto, provocando la rivolta della popolazione contro l’invasore.

Inoltre, a livello internazionale, Zelensky si è rivolto ai principali parlamenti del pianeta facendo diventare la causa ucraina la causa di tutti i democratici del mondo.

Così, 15 giorni dopo l’inizio dell’invasione e nonostante avesse occupato il 25% del territorio ucraino, la Russia non poteva continuare ad avanzare.

Fase 2: prima offensiva ucraina (7 marzo – 6 maggio)

Una volta che Kyev ha ricevuto le prime spedizioni di armi, l’Ucraina è passata dalla difesa all’attacco. Partendo dalla capitale, gli ucraini avanzarono lungo entrambe le sponde del Dniper, liberando città come Bucha o Irpin, dove la partenza dei russi rese visibili i crimini contro l’umanità che vi avevano commesso.

In questa fase si sono verificate le prime visite di leader stranieri, che devono essere interpretate come l’inizio di un deciso sostegno all’Ucraina.

D’altra parte, sia a est che a sud ci furono importanti avanzate degli ucraini, arrivati ​​il ​​7 maggio per cacciare i russi da Kharkiv e stabilizzare il fronte nel Donbass e nell’ur (Kherson e Zaporiya Oblast).

Una menzione particolare merita la resistenza di Mariupol, città che con il suo sacrificio ha prosciugato molte risorse umane e materiali dalla Russia.

Fase 3: Avanzata russa – Addestramento ucraino (7 maggio – 25 agosto)

Tra maggio e settembre i russi hanno raccolto alcune vittorie, essenzialmente nel Donbass. Le avanzate russe furono precedute da attacchi di artiglieria sul territorio che successivamente occuparono. Gli ucraini si sono limitati a mantenere le posizioni conquistate nella fase precedente, mentre i soldati ucraini si sono addestrati in luoghi come Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna sul funzionamento delle armi che avrebbero poi utilizzato nella fase successiva: gli HIMARS e l’AGM 88 DANNI

Fase 4: seconda offensiva ucraina (25 agosto – 11 novembre)

Alla fine di agosto iniziò la seconda offensiva ucraina. Se è vero che gli HIMARS avevano concentrato la loro azione sul fronte meridionale, soprattutto in Crimea e sulle linee di rifornimento in uscita dalle loro basi, Kyev ha optato per un’offensiva nel nord-est, cosa che ha colto di sorpresa il Cremlino. Questo fatto indusse la Russia a rafforzare le proprie linee spostando 25.000 uomini dalla zona del fronte settentrionale a quella meridionale.

Con le difese indebolite nel nord-est, l’esercito ucraino ha fatto uso dell’AGM 88-HARMS , un missile che agisce contro il radar limitando la capacità di rilevare i movimenti delle truppe, che ha permesso alla cavalleria ucraina di penetrare le linee nemiche. Una volta dentro, gli ucraini hanno intascato le truppe nemiche che non hanno avuto altra scelta che arrendersi.

Con questa tattica, l’Ucraina ha recuperato un totale di 60.572 chilometri quadrati e città importanti come Liman o Kherson.

Fase 5: stagnazione generale e punizione della popolazione civile (12 novembre – oggi)

La Seconda offensiva ucraina ha provocato le ire di Putin, che ha reagito, da un lato, mobilitando 300.000 uomini e, dall’altro, attaccando la popolazione ucraina con missili, atto che costituisce legalmente un crimine contro l’umanità.

L’Ucraina è stata costretta a concentrare i suoi sforzi internazionali sull’ottenimento di batterie antiaeree con cui proteggere la sua popolazione.

Sul campo di battaglia, in questa quinta fase, la Russia ha concentrato i suoi sforzi a Soledar, Bakhmut e Vuhledar (Donbas), dove, pur essendo riuscita a stento a recuperare territorio, ha registrato molte perdite, le più alte dall’inizio dell’invasione. .

In questo momento il futuro della guerra si gioca sul campo di battaglia, negli uffici e nei centri di addestramento.

Se gli ucraini riusciranno a convincere gli europei che è in gioco qualcosa di più del futuro dell’Ucraina, l’Europa rimarrà il continente della libertà. Altrimenti il ​​vecchio continente tornerà a un periodo oscuro come il Medioevo.