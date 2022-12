Cronache di fasci e Meloni al governo

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

L’osservazione dei primi provvedimenti di questa tanta destra con sfocature centriste è utile per verificare orientamenti e strategie al governo del Paese. Le prime scelte esterne sono contrassegnate da opportune cautele per non essere isolati politicamente in Europa. Come già detto, sono le scelte interne dotate di raggio d’azione maggiore a confermare, per fugare dubbi, la natura e lo stile nerboruto e truce di questo governo che i fascisti su Marte (Guzzanti docet) si portano dietro dal pianeta rosso, squisita ironia per dei neri. Sbarcati sulla Terra dagli sbracati che per meschinerie egocentriche li hanno fatti vincere, mentre a destra sono più concreti e realisti. Si mal sopportano ma capiscono che devono stare insieme.

Il primo spunto è il presunto carattere da outsider del presdecons, che leggo dalla Treccani, è per chiunque riesca ad imporsi in politica, nel lavoro e sim., nonostante non sia tra i favoriti o si trovi in una situazione marginale. E così la Meloni indulge nella falsa favola della pischella indifesa un ‘underdog’ per chi se priva di agganci non emerge in questo paese, con una vita tribolata ed un padre andato via per motivi a me sconosciuti. Che poi scopro essere stato comunista, ah ma allora è il classico trauma politico-genitale psicoanalitico di un rapporto edipico. E così rivendica di avercela fatta nonostante si dica sfavorita. Per una che è da una vita in politica dalla XV legislatura, che ha fatto in uno dei governi Berlusconi addirittura la ministra non si ricorda di che cosa e che quasi cinquantenne è una ricca signora grazie ai lauti congrui emolumenti da deputata da ben 16 anni, buttarla sul Calimero piccolo e nero fa sorridere. Un presdecon che vuole ridare un’etica al lavoro, lei che sbeffeggia qualsiasi lavoro dell’etica rappresentando tra le sue file gli elettori evasori fiscali a cui fa regali subito negati da prezzolati giornalettisti nel circuito televisivo mediatico.

Il secondo elemento è ascoltare giornalettisti di destra tirar fuori come fosse un enorme sorpresa da Floris il 29 novembre che i grandi evasori hanno distrutto il Paese, tirando fuori una ditta misteriosa che avrebbe evaso oltre 150 milioni di euro. Con uno in sala, non ho sentito chi, che ha ricordato che sì bella evasione, ma il totale evaso di denari pubblici da oltre 12 milioni di veri e propri “ladri” fiscali ammonta ad oltre 120/150 miliardi di euri l’anno! Quindi il battagliero moschetto e penna è un ignorante che non sa di che parla o forse lo sa che milioni di piccoli evasori, vagheggiando di fantomatiche necessità, fanno decine di miliardi di denari rubati allo Stato. Chi ci ha lavorato nel fisco ne sa qualcosa. Presente. Così non si parla mai seriamente di evasione fiscale, di abusivismo edilizio, ogni tanto di sovrafatturazione fittizia in cui pare che la squadra più vincente ed inquinata d’Italia di calcio sia implicata fino al collo. Di furti e ruberie di amministratori locali e regionali (qualche anno fa quasi tutte le regioni erano sotto la scure delle spese pazze con i soldi nostri, che fine hanno fatto? Tutto omertosamente tombalizzato?), di appalti con soldi statali che aumentano di spesa oltre il consentito per legge, di centinaia di stazioni appaltanti così che la famosa siringa che costa per dire 1 euro al nord arriva al sud e ne costa 10. I controlli, i controlli… Ma adesso c’è la destra e tutto questo finirà.

Questo mediocre ed ottuso nuovo governo ha mandato in Europa un ministro para ambientalista e per parlare 30 minuti ne spende 15 la sua traduttrice perché non sa un accidente di inglese! Poi ci sta un altro ministro tale valle qualcosa ah sì, di tara, ma di peso netto c’è poco o nulla, che confonde umiliazione di cui un ragazzo turbolento dovrebbe cospargersi il capo di cenere con umiltà! Qua siamo altro che al governo degli ignoranti pentastallati, che già soffriamo per la scomparsa, è un oltre dove oscuri scuri sparano la qualunque cresciuti in ambienti regressivi da decenni. Ma non è per offenderli, questo sono, questo il retroterra culturale molto terra terra di questi vecchi politici, questo quanto prodotto e conservato in questi decenni del vecchio nostalgico fascismo, presentatisi in giacchette e cravatte istituzionalizzandosi loro ed altri camerati. Ciò che stupisce è come i racconti e le narrazioni trascrivano in modo opaco e sfocato idee valori comportamenti che si presentano con la sincerità ed il candore degli incolti. E dunque si è sentito di tutto da parte dell’apparato di senso e di significato mediatico tirando la corta giacchetta di mamma Giorgia da una parte all’altra. Così sembrerebbe non più di destra ma conservatrice, di buona indole e non politicamente cattiva. E poi, esasperata dalle domande dei giornalisti a cui la poraccia non vorrebbe neanche rispondere perché ha ‘impegni istituzionali’, come se presentare un bilancio fosse una briscola, è ingessata da vincoli economici di bilancio esterni alla ‘sua’ ‘Nazione’, mentre all’interno muove con piglio truce simil duce tra ‘drogati’ emigranti fannulloni. Ed allora, come riscriveranno una storia che li ha tenuti fuori e dentro i recinti democratici con un partito di figure antiche che hanno in testa un’italietta di decenni fa provinciale con le donne al loro posto, l’ordine e la legge dell’olio e del manganello in versioni moderne picchiando con leggi assurde?

Questa la compagnia, ma poi c’è sempre un Mentana di turno che accalorato ci parla della ‘nostra presdcon’ magari sarà la sua. Ed emerge il suo essere ideologico così da apostrofare alla Camera dei Deputati l’onorevole Aboubakar Soumahoro, al netto dei guai in cui è infilato per incoscienza o superficialità, con un ‘tu’ improprio quanto sincero. Solo a lui. Perché i negri si trattano così e che diamine ce lo hanno insegnato gli schiavisti americani… Con bella risposta di Abou: può chiamarmi dottore, sono laureato. Come me in sociologia. Mentre ella giusto un diploma di maturità linguistica può vantare. In versione camicetta nera l’ho sentita urlare contro la ‘sostituzione etnica!’ dei poteri occulti percancellare l’uomo bianco (il vittimismo di destra è ciò che li rende ancor più pericolosi perché tu rallenti il giudizio e loro ti colpiscono di rimando). Senza spiegarne i motivima con la stessa virulenza dei franchisti spagnoli di Vox, dei fascisti francesi di Le Pen, dei neo nazisti svedesi, ungheresi, polacchi, russi. Intanto “il Sig.” presdcons prova a vestire l’abitino istituzionale blu da presidenta di una democrazia perché i vincoli attorno a ella sono troppi, adesso ci si mette pure la riproposizione del Mes, che l’Italia unica in Europa non ha approvato, ma quello è il suo retroterra ideologico nostalgico valoriale.

Tutto ciò è nel nuovo solco pre-para-post fascista, decidete voi, con cui queste destre estremiste sono state sdoganate da colpevoli destre conservatrici costituzionali che hanno smarrito valori e princìpi liberali, in Europa (si pensi alle colpe dei Popolari europei verso Polonia ed Ungheria) come in America ed ovunque, attaccando democrazie liberali già agonizzanti. Modelli di azione in parte istituzionalizzati così che dal confronto liberali–sinistre siamo scivolati negli ultimi decenni verso una polarizzazione centristi talora liberali e destre estreme. Di cui la Giorgia si sente parte piena e fiera come ha subito mostrato con i primi gravi provvedimenti odiosi. Ma adesso al governo dopo la non vittoria sua perché minoritaria agguerrita nel paese ma per il regalo di Calenda Conte e pure Letta che con un astensionismo al 37% erano maggioranza, deve dar prova di saper governare in mezzo ad una triplice di destra rissosa e conflittuale. Con l’agenda di problemi molto seri che ha l’Italia si afferma chissà perché che non ci sia il tempo di pensare ad un ritorno fascista. Ma non è questo il tema.

La questione è come governi problemi e temi, dove orienti cultura e tolleranza se con politiche solidali o particolaristiche, se inclusive ed ugualitarie oppure oppressive ed escludenti come nella nuova narrazione di una destra che addirittura ambirebbe ad una nuova ‘egemonia culturale’ dopo quella di sinistra gramsciana. Così vale per i giovani e musica ai rave party, per migrantirifugiati o meno che sbarcano da noi o per studenti che devono ricordare il giorno della libertà il 9 novembre quello del crollo del Muro di Berlino e la sconfitta del comunismo. Ma non ricordare parimenti partigiani ed antifascisti, o il taciuto 9 novembre del 1938 in cui i nazisti distrussero le vetrate dei quartieri ebraici di numerose città tedesche dando inizio alla persecuzione antisemita. Il “kristallnacht” la notte dei cristalli. Come detto da un tizio ministro che in storia sarebbe bocciato con un 2 ed in intelligenza con uno zero. Insomma ad 80 anni dal fascismo, il Paese viene rischiarato dalla Meloni che rivendica con la fiamma le origini missine ed i saluti romani, parte quasi naturale dell’antropologia politica del Paese lasciato alle destre. Con l’ausilio di questi giorni dell’infamone Calenda con i suoi tradimenti liberali che fa il “consulente” esterno della maggioranza con cui insieme al Matteo andranno a braccetto. Detto ciò, sentite, se da lì viene Meloni e suoi accoliti, con la seconda carica dello Stato (dura da digerire) che ha i busti di Mussolini e la terza carica che inneggiava ai neo nazisti greci di Alba dorata sciolti per gruppo terroristico e nessuno dice nulladi un giornalismo di comodo facciamo ipocritamente finta che siano democratici, magari pure antifascisti? Sì certo, si muove nel perimetro di regole costituzionali formali, ma la pratica dell’agire sociale e le scelte come ci dicono queste poche settimane è già talmente chiara. Vedremo il prossimo 25 aprile se ripeterà quanto detto appena due anni fa che il 25 aprile invece della Resistenza, mai accettata con la patetica scusa che se ne è appropriata la “sinistra” di cui non ha profferito verbo alle Camere semplicemente sorvolando, voleva santificare il “patriota” Almirante? Con il Benito neo seconda carica dello Stato che in un imbarazzante discorsetto di conferma della sua fascistità vorrebbe anche la data del Regno d’Italia (!) da festeggiare! E si impiattano pure finti dibattiti televisivisulla sobrietà attuale di mamma Giorgia come se quello fosse il sentimento saliente di una rivincita a lungo covata, sempre uguale. Tattica strumentale contro strategia lineare, come si fa a non capirlo. E così mentre fa postura di governista esce dai pori neri la mamma cristiana Meloni che inneggia alla vittoria in Italia che sia traino ad una vittoria di Vox, movimento post franchista, omofobo e di estrema destra in Spagna. Come se la locuzione “post” emendasse dal passato. Poi giù sproloqui sul tasso di democraticità suo e dei suoi ex restati in servizio, come il camerata Carlo Fidanza eurodeputato che per i suoi saluti romani testimoniati da Fanpage con imbarazzo non è stato sospeso come aveva detto bugiardamente. Dentro i Fratelli d’Italia vi sono decine di migliaia di nostalgici che di quella dittatura del Duce sono impastati, duri e puri, edulcorati o ripuliti. Ma il fascismo tornerà? La storia non si ripete mai due volte alla stessa maniera. Prima comefarsa poi in tragedia come spiegava bene Marx. Qui al contrario abbiamo già vissuto la tragedia che sta prendendo i connotati della farsa. Così tutti questi tentativi di renderla gradevole, come ha fatto il Corriere della sera e tanti altri, fa parte della collocazione e riposizionamenti strumentali che si fanno sempre quando nuovi partiti occupano le stanze del potere. Ora che sono dentro, con una leggina di bilancio talmente inutile a favore di ricchi ed imprese “che non devono essere disturbate”, strano modo di concepire la funzione di controllo dello Stato, devono governare in qualche modo questo paese lento impaurito malinconico come dice il Censis. Continueremo a vederne di brutture e cercheremo di decodificarle. Altro strumento di una penna o di una tastiera non abbiamo.