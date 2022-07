Scegliere di avere un pet in famiglia è una grande responsabilità. L’amico a quattro zampe diventa, infatti, a tutti gli effetti un componente del nucleo familiare e come tale ha bisogno di cura ed attenzione. Tante sono le esigenze di un cane, dalle coccole al giocare con i suoi padroni fino all’alimentazione, un aspetto spesso trascurato o preso alla leggera.

Come accade per noi umani, anche per gli animali, e soprattutto per il cane, una sana alimentazione è essenziale per una vita in salute ed una crescita adeguata. Anche per gli amici a quattro zampe i regimi alimentari sono diversi e specifici, studiati in base alle esigenze di ogni singolo animale. Tra questi c’è senza dubbio la dieta monoproteica, che prevede l’assunzione di un’unica fonte di proteine di origine animale.

Una scelta che viene fatta in specifiche situazioni in cui i cani presentano problematiche che possono essere legate al cibo, ma non solo, come ad esempio reazioni cutanee che sono il sintomo di una possibile allergia. Con le crocchette monoproteiche per cane, non si punta soltanto ad ottenere benefici per la salute ma anche a capire qual è la proteina che il pet non riesce ad assimilare generando dei problemi. Una strategia con duplice funzione come spiegano gli esperti di Amusi, il brand dedicato alla nutrizione dei cani con servizi e prodotti esclusivi, fatti su misura per garantire il benessere dell’amico a quattro zampe.

Il cibo monoproteico è molto importante in quanto permette di eseguire un controllo rigoroso della filiera nutritiva traducendosi in una maggiore sicurezza per l’animale. Proprio per questo Amusi ha studiato una linea specifica dedicata proprio alle situazioni ‘critiche’ per evitare l’insorgere di sintomi legati ad intolleranze alimentari.

Si tratta, appunto, di cibo secco monoproteico disponibile in quattro gusti diversi per una scelta molto appetitosa. Sono crocchette davvero specifiche e diverse da quelle normali in quanto sono formulate con ingredienti naturali di qualità e senza farina di carne contenendo una sola fonte proteica di origine animale tracciata per garantire a tutto il pasto provenienza e specifiche del contenuto dell’alimento.

Sono, inoltre, altamente digeribili e per questo sono indicate anche per i cani con disturbi digestivi. Ecco perché per tutti i cani che devono seguire una dieta che escluda una o più proteine animali, la soluzione migliore è quella dell’alimentazione monoproteica targata Amusi, affidabile, sicura, rigorosa e che coccola tutti i pet.