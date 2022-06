Di recente ho avuto un’affascinante chiacchierata con il mio collega, Darjan Milutinovic. Abbiamo discusso di un Paese che lotta per la sua libertà in un momento in cui la sua indipendenza è stata negata da un vicino molto più potente. Questo avversario ha lanciato un’invasione su vasta scala con un esercito molto più grande e ha occupato un quarto del paese distruggendo intere città e commettendo crimini di guerra. Le persone hanno subito omicidi di massa, torture e stupri, con cittadini ammassati nei campi. L’economia del Paese è crollata ma il popolo ha continuato a lottare, sostenuto da una forte visione di un futuro più luminoso.

Sembra esattamente come l’esperienza attuale dell’Ucraina, ma in realtà è la storia della Croazia nei primi anni ’90.

Nel 1991, il più grande conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale è scoppiato nei Balcani, quando l’esercito jugoslavo ha invaso la Croazia dopo aver dichiarato l’indipendenza. La Serbia si è opposta alla secessione e ha cercato di rivendicare le terre croate popolate da serbi di etnia. Dopo che un tentativo iniziale di occupare la Croazia fallì, un’entità autoproclamatasi appoggiata dalla Serbia è stata fondata all’interno della Croazia che occupa il 26% del Paese.

Nel 1995, la Croazia ha lanciato due grandi offensive e ha ripreso il controllo delle regioni occupate del Paese. Nonostante questo successo, il costo del conflitto è stato enorme. Su una popolazione di quattro milioni di persone prebelliche, circa 15.000 tra civili e soldati furono uccisi o dispersi. Più di mezzo milione di persone sono state sfollate. Le perdite economiche furono ugualmente gravi, con il PIL che si dimezzò solo durante il primo anno del conflitto. Nel frattempo, le infrastrutture danneggiate sono state stimate a circa 250 miliardi di euro, ovvero cinque volte il PIL annuale della Croazia.

In ogni singola categoria, queste cifre sono sorprendentemente simili ai costi inflitti all’Ucraina durante i primi quattro mesi dell’odierna invasione russa in corso.

Dalla fine delle guerre balcaniche, la Croazia ha compiuto enormi progressi. Ha subito una trasformazione da Paese dilaniato dalla guerra a uno Stato membro dell’UE ad alto reddito e, dopo la Slovenia, è ora il Paese più sviluppato della regione.

La celebrazione della Giornata della statualità della Croazia quest’anno ha coinciso con una pietra miliare storica per la Croazia; la Commissione Europea (CE) e la BCE hanno pubblicato un Rapporto sulla convergenza che concludeva che la Croazia è l’unico Paese dell’UE non-euro pronto ad adottare l’Euro a partire dal 2023. La CE ha inoltre concluso che la Croazia non soffre più di squilibri macroeconomici e può essere esclusa la Procedura Macrosquilibri (MIP). La Croazia dovrebbe ora entrare a far parte della zona Schengen e diventare un membro dell’OCSE nel prossimo futuro.

Raggiungere questo punto non è stato facile. Per un quarto di secolo, i governi croati hanno dovuto affrontare sfide tra cui la ricostruzione del Paese, l’instaurazione di un regime monetario ragionevole e la gestione delle successive crisi economiche. In tutto questo, il forte impegno della Croazia per l’integrazione nell’UE è servito da luce guida che ha aiutato a guidare il Paese verso tempi più prosperi.

I parallelismi tra la precedente difficile situazione della Croazia e l’attuale difficile situazione dell’Ucraina sono immediatamente evidenti. Entrambi i Paesi sono stati costretti a combattere per la loro libertà, identità e indipendenza contro un vicino più potente. Per fortuna, l’Ucraina di oggi condivide anche lo stesso senso di unità nazionale e solidarietà che si è rivelato così cruciale nel precedente successo della Croazia.

I croati hanno un’enorme empatia per la sofferenza dell’Ucraina perché è così dolorosamente familiare. In effetti, questo legame emotivo è stato evidente sin dall’inizio dell’aggressione russa contro l’Ucraina con la presa della Crimea e l’invasione dell’Ucraina orientale nel 2014. Dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022, la Croazia ha fornito aiuti umanitari e militari, con singoli croati che si offrono volontari per aiutare a difendere l’Ucraina.

Mentre gli ucraini sono molto grati per tutto questo supporto materiale e morale, crediamo che la Croazia offra qualcosa di ancora più prezioso: la speranza. Il viaggio nazionale della Croazia è fonte di ispirazione per tutti gli ucraini. Ci dice che la vittoria su un avversario molto più forte è possibile. Ci dà motivo di credere che le terre occupate possano essere liberate e reintegrate. E ci permette di guardare con crescente fiducia a un futuro all’interno della famiglia delle nazioni europea.

Gli ucraini si aspettano di ricevere lo status di Paese candidato all’UE nei prossimi giorni, ma nessuno in Ucraina si fa illusioni sulle difficoltà che ci attendono. La guerra con la Russia è tutt’altro che finita. L’Ucraina sta lottando non solo per la sua indipendenza, ma per la sua stessa esistenza. Una volta superata questa minaccia esistenziale, l’Ucraina deve quindi soddisfare i severi criteri per l’adesione all’UE. Questo processo storico può richiedere tempo, ma il viaggio compiuto dalla Croazia ci dà speranza e ispirazione.

