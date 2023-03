Crisi del Maggio Musicale verso una soluzione

La crisi ai vertici del Maggio Musicale fiorentino è in via di la soluzione: il Consiglio d’indirizzo della Fondazione Teatro del Maggio, presieduto dal Come si di Firenze Dario Nardella, ha indicato all’unanimità il nome del candidato alla carica di Sovrintendente nella persona del dott. Angelo Cutaia, attuale dirigente presso, il Ministero della Cultura.

Tale candidatura sottoposta dallo stesso Sindaco al vaglio del Ministro Sangiuliano, cui spetta per legge la nomina, è stata approvata. Ma Cutaia non sarà il nuovo Sovrintendente, bensì il Commissario dell’Ente. In questo senso ha deciso il Ministro, in relazione alla gravità della situazione in cui si trova il Maggio Musicale Fiorentino. Il nome di Cutaia era nella terna di candidati, della quale facevano parte Alberto Paloscia, musicologo, consulente artistico e già direttore della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, e Marco Parri, direttore generale dell’orchestra regionale della Toscana e Presidente della Federazione Nazionale dello spettacolo dal vivo presso l’Agis. Angelo Cutaia, Siciliano, nato nel ’59 considerato professionista di alto profilo, attento ai conti, direttore dello spettacolo dal vivo dal 2015 al 2020 ha diretto con successo il Mercadante di Napoli e l’ETI, non ha esperienza diretta con i teatri lirici ma probabilmente si avvarrà di un direttore artistico. A lui il compito di guidare un teatro con un buco di bilancio di 3,5 milioni nel 2022 e 12 milioni da rimettere nel fondo di patrimonializzazione dello stato, nonché di risolvere i problemi degli stipendi del personale, rispetto ai quali il Sindaco nell’accogliere le dimissioni di Pereira lo invitava, in questa fase di interregno, ad operare qualsiasi opzione legittima di pagamento degli stipendi dei lavoratori del Teatro senza intaccare il fondo di ricapitalizzazione, ma utilizzando altre risorse. Nel giro di poco più di un mese la crisi sembra aver imboccato una strada nuova, sia per i criteri di gestione che dovranno essere più rigorosi che per i rapporti con i sindacati e la realtà fiorentina. La crisi , già in atto da tempo, era stata formalizzata dalle dimissioni dell’ ex ormai sovrintendente Alexander Pereira nella mani del Sindaco. Motivazione ufficiale: ragioni personali. In realtà rese a seguito delle indagini aperte dalla Procura di Firenze riguardo alle spese extra sostenute dallo stesso a carico della fondazione, nei confronti del quale era stata richiesta una misura interdittiva. Oltre al peculato, la procura contesta l’ipotesi di malversazione in relazione all’uso di parte del fondo integrativo di 35 milioni erogato dal Governo per aggredire il debito da 50 milioni della fondazione accumulatosi nel corso degli ultimi 15 anni. In particolare, secondo quanto appreso, si contesta l’uso di 8,5 milioni per pagare anche gli stipendi dei dipendenti del Maggio. A tal riguardo, Il Sindaco, nella sua veste di Presidente della città Metropolitana, ha annunciato di aver impegnato la quota di contributo alla Fondazione per la stagione in corso, pari a 1 milione e 200 mila euro che sarà erogata nei prossimi giorni.

Sta dunque per chiudersi una storia incresciosa, almeno per quanto riguarda le spese addossate all’Ente, e assai complessa per quanto riguarda la gestione del Teatro, che è uno dei fiori all’occhio della cultura musicale fiorentina e non solo, la cui rilevanza internazionale è ben nota. Mentre il “caso Pereira” , proseguirà nelle aule giudiziarie e presso la corte dei conti dove l’ex Sovrintendente dovrà dar conto delle eccessive spese extra che gli vengono contestate. “La vera ragione per la mia dimissione è un fatto personale”, aveva detto Pereira in una lettera indirizzata al sindaco di Firenze Dario Nardella, riconducibile al suo stato di salute. Nella lettera di dimissioni Pereira ricorda che quando accettò l’ incarico alla fine del 2019, pensava di “fare il possibile da una situazione impossibile “ cioè portare la Fondazione del Maggio ad un livello artistico di fama internazionale con un debito di 57 milioni di euro e un “orrendo problema di cassa” e con la necessità di creare un utile di 3,5 milioni di euro tramite la programmazione artistica, biglietteria e sponsor in mezzo ad una pandemia. Valutando i risultarti dell’ultimo anno e specialmente degli ultimi 6 mesi, posso constatare – scriveva al Sindaco – con orgoglio che siamo riusciti ad arrivare a questo livello artistico. Abbiamo aperto la Sala Metha con Fidelio e lo stesso Zubin Metha, abbiamo vinto il premio Abbiati con Il ritorno di Ulisse in Patria per la regia di Robert Carsen, e garantita l’apertura della Sala grande con il Don Carlo diretto da Daniele Gatti e la prima del Doktor Faust con la regia di Davide Livermore, visitata da più di 100 critici e giornalisti da tutto il mondo “( anche l’ Indro se ne è occupato). Queste sono forti testimonianze di questo sviluppo artistico, che hanno messo il Maggio Musicale Fiorentino tra i primi teatri d’Europa, afferma Pereira, il quale sottolineava come la pandemia avesse bloccato la presenza del pubblico e resa difficile la ricerca di sponsor. “Anche se 9,7 milioni sono arrivati, e si sono avuti segnali incoraggianti dalla biglietteria, nei primi quattro mesi del ’23, 1.200.000 euro lordi sono stati incassati. “ Ma il vanto dei risultarti conseguiti non è stato sufficiente a far digerire le “allegre spese” sostenute dallo stesso ex sovrintendente. Consiglieri comunali e articoli di stampa apparsi sui giornali lo hanno inchiodato alle sue responsabilità: riferendo di eccessive spese come l’uso per gli spostamenti con l’elicottero, di acquisti consistenti dal fruttivendolo e in pescheria, un uso eccessivo della carta di credito dell’Ente per cene e viaggi. Fatti di cui Pereira dice di aver già dato giustificazione. Ma evidentemente, ciò non è bastato. E l’addio non è stato tra le strette di mano. Il consigliere Spini ad esempio ha lasciato la stanza al momento del suo arrivo per i saluti, il Comune non intende rimborsarlo delle spese di trasloco. La sua spendereccia gestione in un periodo di crisi economica che ha investito anche l’ente, ha suscitato non pochi malumori., a che da parte del pubblico, che ha visto salire il prezzo dei biglietti dei vari spettacoli. Tale situazione già aveva suscitato la protesta dalle organizzazioni sindacali, in quanto “imprevista ed improvvisa” rispetto alle rassicurazioni fornite sulla sicurezza dei conti. Che, invece, hanno registrato – sempre secondo i sindacati CGIL Fistel e Cisl – un’espansione della spesa e una gestione non oculata delle risorse che sta “mettendo seriamente a rischio il futuro operativo del teatro e mortificando le legittime aspettative retributive dei dipendenti .” Dopo tanto “spandi e spendi” – ha dichiarato a caldo Claudio Fantoni della CGIL “ sarebbe inaudito non avere i soldi per gli stipendi del personale. “Gli stipendi devono essere pagati, sono un diritto, “ ha ribadito Angelo Betti della Cisl. Gli stessi sindacati preannunciavano lo stato di agitazione, ribadendo come nulla è stato fatto per porre rimedio alla condizione di penalizzazione retributiva a cui sono sottoposti da lungo tempo.

Il cartellone del Maggio, prevede un ciclo Metha-Mozart, un’ossatura dal 22 aprile all ‘ 8 luglio di tre opere e otto concerti e un convegno su Maria Callas, ( titolo: La fiamma possente”) , inoltre il 23 aprile per festeggiare il Festival Firenze sarà invasa dalla musica delle bande toscane. Tra le prime opere liriche il Don Giovanni di Mozart, l’Otello di Verdi, entrambe dirette da Zubin Mehta, e Die Meistersinger von Numberg, di Wagner diretta da Daniele Gatti, inoltre per completare il ciclo mozartiano con previste due opere dapontiane, come Le nozze di Figaro e Così fan tutte. Prevista la scrittura di registi e interpreti di fama, mentre si prevedono iniziative in esterno, in altre sedi, come il progetto “Viva Verdi” e al Visarno (Cascine) l’Orchestra del Maggio si esibirà con gli Who, nell’unica tappa del loro tour in Italia. Previsto anche l’allestimento di uno spettacolo per bambini dedicato alla Carmen, “La histoire de Carmen”, affidato a Venti lucenti. Dunque un cartellone impegnativo che sotto la nuova Guida di Angelo Cutaia, il Teatro dovrà portare a compimento. Impresa ardua date le difficoltà di bilancio.