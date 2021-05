La maggior parte dei Paesi ha utilizzato quello che è noto come il modello del ‘formaggio svizzero‘ per pianificare la propria risposta al Covid-19. In questo modello di gestione del rischio, ogni misura preventiva è rappresentata da una fetta di formaggio. Nessuna fetta da sola può impedire la diffusione del virus perché ha buchi (difetti). Ma tante fette, impilate una davanti all’altra, bastano a fermare il contagio. In India, per continuare l’analogia, alcuni buchi erano troppo grandi in tre degli strati più importanti.

Il primo ‘strato‘ è il distanziamento fisico, un compito arduo per l’India. Le città dell’India sono densamente popolate e rese più dense dall’arrivo quotidiano di milioni di lavoratori migranti che svolgono la gran parte dei lavori più umili.

L’India è un Paese intrinsecamente ad alto rischio di epidemia. Il Paese ospita 1,4 miliardi di persone, che vivono in aree affollate con ampie reti comunitarie e strutture limitate per i servizi igienico-sanitari, l’isolamento e l’assistenza sanitaria.

La maggior parte non può permettersi il lusso di isolarsi a casa per periodi prolungati. Oltre il 90% dei lavoratori è un lavoratore autonomo senza rete di sicurezza sociale. La stragrande maggioranza fa affidamento sui guadagni giornalieri per mettere il cibo in tavola.

Molti hanno previsto che, a causa di tutto ciò, l’ondata iniziale di COVID nel 2020 avrebbe avuto un impatto devastante. Di fatto, così non è stato. Fino a marzo 2021, i numeri dei casi erano bassi nella maggior parte del Paese.

Il secondo ‘strato‘ è l’uso corretto di maschere e servizi igienici. Ci si aspettava che qui i risultati fossero scarsi a causa dei bassi tassi di alfabetizzazione e delle abitudini sociali. Anche il clima estremamente caldo in alcune parti del Paese, che può arrivare a 48 ℃ -50 ℃ in piena estate, non aiuta.

Si è ritenuto che la popolazione indiana fosse per natura meno vulnerabile al COVID. Una vecchia teoria, l’ipotesi dell’igiene, è stata rispolverata nel tentativo di spiegare il basso numero di casi. L’idea è che una scarsa igiene allena le difese immunitarie delle persone, quindi quando le persone sono esposte al coronavirus, i loro corpi sono ben equipaggiati per affrontarlo. Ma questa teoria si basava in gran parte su studi di popolazione che non hanno tenuto conto di vari fattori coinvolti nella gravità della malattia a livello individuale. Anche con una ricerca di qualità superiore, la correlazione non implica il nesso di causalità, soprattutto con la minaccia di nuove varianti all’orizzonte.

Lo ‘strato‘ finale è la vaccinazione di massa. Questa misura è stata gravemente intaccata fin dall’inizio. La colpa è degli alti tassi di esitazione nei confronti dei vaccini e, più recentemente, della carenza di vaccini. L’India ha vaccinato parzialmente o completamente solo il 12% della sua popolazione. La sfida di vaccinare la stragrande maggioranza delle persone in un Paese così grande, popoloso e demograficamente complesso era difficile.

Durante la prima ondata, il blocco dell’India è stato uno dei più severi al mondo. E lo stigma di morire per una nuova malattia sconosciuta ha incoraggiato le persone a indossare maschere. Quindi due dei tre livelli primari di protezione sopra menzionati hanno funzionato bene per proteggere l’India da infezioni diffuse.



Nella seconda ondata, il fallimento prolungato e contestuale di tutti e tre gli ‘strati‘ di base ha provocato il disastro facendo crollare il già critico sistema sanitario dell’India.

Una indagine sierologica, nota come Serosurvey, condotta nel febbraio 2021 a Nuova Delhi, ha mostrato che oltre il 56% della popolazione aveva anticorpi contro il Covid-19. Questo numero avrebbe potuto aumentare nei mesi successivi. Tuttavia, non è chiaro se gli anticorpi siano efficaci contro le nuove varianti circolanti.

Il sequenziamento genomico virale limitato in India rende difficile incolpare in modo definitivo una delle due varianti circolanti più segnalate B117 (rilevata per la prima volta nel Regno Unito) e B1617 (rilevata per la prima volta in India) o qualsiasi altra variante ancora sconosciuta.