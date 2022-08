Che il cibo sia cultura e identità quando fa parte delle nostre radici o valore da non sprecare, è cosa che viene sempre più spesso proposta all’attenzione degli amanti della buona tavola.

Uno degli ultimi appuntamenti al Caffè della Versiliana è stato dedicato dalla Vetrina Toscana proprio al cibo legato ai beni storici e al progetto ‘Patrimonio Unesco e Food’ della CCIAA di Arezzo e Siena, un progetto trasversale di valorizzazione turistica, strumento di narrazione delle eccellenze storico artistiche e agro-alimentari del territorio, in connessione con il patrimonio Unesco, allo scopo di coniugare la storia del prodotto e la sua integrazione nel territorio. Proprio perché il cibo è anche cultura, Vetrina Toscana lavora sul tema della cultura del cibo: coglierne appieno il valore e l’importanza aiuta a non sprecarlo, sia per motivi etici, che di sostenibilità ambientale. Che sia cultura è dato dal fatto che ancora oggi vengono degustati prodotti di ispirazione etrusca, attraverso l’incontro di esperti sul tema ‘La dolce vita degli Etruschi: viaggio tra i banchetti e i simposi del popolo italico’, cui è seguito l’incontro sul cibo tra radici identitarie cultura e sostenibilità.

Prima di addentrarci sulle tematiche dell’oggi, è interessante conoscere quale fosse il ruolo del cibo al tempo degli etruschi. E gli esperti ci dicono di quanto fosse importante. Ad esempio, L’otium (il tempo libero) rivestiva un ruolo fondamentale per gli Etruschi. Era scandito da due forme di aggregazione sociale ante litteram: il banchetto (una ricca tavola imbandita con orci contenenti cereali e legumi, carni alla brace e pane, accompagnati dall’olio, utilizzato per le qualità nutritive e per esaltare i sapori), e il simposio, una sorta di incontro dopocena, di condivisone del vino, servito nelle anfore e mescolato con spezie, miele e formaggio grattugiato. Le ore simposiali erano allietate dalle note musicali e accompagnate da dolci passi di danza e da prime forme di rudimentali giochi di società. Buccheri, anfore e rappresentazioni pittoriche, rinvenuti nelle necropoli, ci aiutano a tracciare le abitudini gastronomiche e aggregative del popolo etrusco. Di questo ne hanno parlato Leila Pruneti (Toscana Promozione Turistica), Maria Angela Turchetti, Direttrice del museo archeologico nazionale dell’Umbria e Simona Rafanelli, Direttrice del museo civico Archeologico ‘Isidoro Falchi’, moderatrice Clara Svanera, autrice della guida ‘Toscana etrusca’ (Giorgio Mondadori/Cairo Publishing ).

Atri invece, soffermandosi sulla realtà del territorio, sottolineano, un aspetto spesso ignorato sul quale Papa Francesco non si stanca mai di insistere: l’eccessivo spreco del cibo, sia per motivi etici che di sostenibilità ambientale. Ovviamente, ci sono organizzazioni che operano per il suo recupero e una destinazione sociale. Se Natale Bazzanti, Vicepresidente del Banco Alimentare della Toscana, parla dell’attività dell’Associazione che consiste nel recuperare prodotti alimentari, dall’industria agroalimentare e dalle principali catene della grande distribuzione organizzata, che non possono più essere commercializzati per vari motivi, ma che sono ancora ottimi; Marzio Mori, Direttore dei servizi alla persona di Fondazione Caritas Firenze, racconta l’esperienza della Fondazione che produce quotidianamente circa 1600 pasti, di cui circa il 20-25 % è ottenuto con prodotti di recupero alimentare, realizzato garantendo la sicurezza e le qualità organolettiche del prodotto. Ma il problema va affrontato a monte, e riguarda la crisi alimentare di cui si avvertono ogni giorno i segnali: aumento dei prezzi di vendita al minuto, chiusura di negozi, esaurimento dei prodotti alimentari, qualità scadente.

La spiegazione più semplice e immediata sarebbe quella che considera l’attuale crisi un effetto della guerra in atto in Ucraina. “Ma i rincari e la crisi alimentare non sono soltanto colpa della guerra”, lo afferma il Professor Mauro Agnoletti, autore di varie pubblicazioni e titolare della cattedra UNESCO per il paesaggio del patrimonio agricolo, recentemente istituita dall’Università di Firenze e coordinatore del Master internazionale sulla salvaguardia dei paesaggi rurali storici. Agnoletti, che è stato anche coordinatore del gruppo di ricerca sulla storia forestale dell’Unione Mondiale Forestale e vicepresidente della Società Europea di Storia dell’Ambiente, è attuale presidente del Comitato Scientifico della Regione del programma Fao e le sue parole smantellano un luogo comune : “La produzione globale di cibo è in eccesso” – dichiara – “ma i meccanismi del mercato hanno messo fuori gioco i piccoli produttori: una catastrofe per i paesi in via di sviluppo. All’Italia basterebbe meno di un milione e mezzo di ettari per l’autosufficienza in grano”….e invece siamo costretti ad importarlo. I dati parlano chiaro: “In Italia abbiamo abbandonato oltre 10 milioni di ettari di aree agricole e, assieme ad una floridissima industria agro alimentare, abbiamo il 75% del territorio rurale in stasi o recessione economica e importiamo il 60% del cibo dall’estero”, afferma Agnoletti.

E allora accade che se un conflitto limita la circolazione delle derrate alimentari o ne fa aumentare eccessivamente il prezzo, non abbiamo più coltivazioni nazionali per reagire agli shock e siamo esposti ai fattori internazionali: ci basterebbero 1.400.000 ettari per essere autosufficienti in grano, a livello nazionale. “Se questo complesso di fattori critici accade in Italia non moriamo di fame” – aggiunge Agnoletti – “ma se accade in un Paese in via di sviluppo è una catastrofe”. Poi, Agnoletti mette il dito sulla piaga: “La produzione alimentare mondiale complessivamente è in eccesso, quindi teoricamente non ci sono rischi alimentari, eppure ci sono tra i 700 e gli 800 milioni di persone che soffrono la fame (FAO, 2021)”. Al Professor Agnoletti chiedo: “Dal punto di vista dell’abbandono dei territori rurali storici, come si presenta la situazione in Toscana, terra in cui sta operando attivamente? Dal ’40 ad oggi sono stati abbandonati 280 ettari di terreno trasformatosi in bosco. Ma ciò che si sta verificando da alcuni anni è il recupero di questi terreni un tempo abbandonati, grazie anche ad un regolamento che facilita questi processi. Insomma, si assiste ad una azione in controtendenza che fa bene sperare. La Toscana è la regione che ha più siti iscritti nel catalogo nazionale. Si tratta di segnali positivi che cerchiamo, come Unesco, di incoraggiare attraverso una serie di iniziative che coinvolgono le istituzioni nazionali e internazionali che hanno contribuito alla nascita di questa cattedra, il cui compito è anche quello di una comunicazione corretta, senza bisogno di alzare i toni.”

Ritornando alla questione generale, nella sua relazione introduttiva il Professor Agnoletti ricordava che “non tutti oggi riescono ad accedere ai surplus di cibo o hanno risorse economiche sufficienti a pagare il prezzo di mercato richiesto” – spiega – “perché vi sono incredibili sprechi di cibo. Le molteplici crisi sanitarie, ambientali, politiche ed economiche e i meccanismi di mercato hanno però anche un altro effetto perverso. Quando le risorse di cereali, ad esempio, sono in mano a grandi gruppi agroindustriali o pochi paesi produttori, essi impongono i loro prezzi e i loro standard qualitativi, mentre i piccoli agricoltori sono messi fuori mercato e smettono di produrre”. Tornando al tema iniziale del paesaggio, Agnoletti considera l’Italia un incomparabile patrimonio di paesaggi forgiati dall’uomo nei secoli, rappresentativi della molteplicità e della stratificazione delle impronte che tante civiltà hanno impresso nelle forme del territorio. Esso costituisce un’eccezionale ricchezza, espressiva dell’identità culturale e dell’immagine del nostro paese nel mondo, sottoposta a molteplici minacce. La ricerca d’identità e senso dei luoghi, esprime un malessere più profondo, che ha certamente a che vedere con i processi di globalizzazione e coi loro effetti di omologazione e modernizzazione da un lato, di squilibri e disuguaglianze dall’altro. A questa domanda è necessario dare risposte: certo è che affrontare il problema del paesaggio in tutta la sua complessità implica una critica ai modelli di sviluppo consolidati, senzanessuna concessione a nostalgiche condizioni pre-moderne, o a una illusoria ricerca di una idea di un ambiente o di una natura sottratti ad ogni influenza antropica. Per questo la moderna concezione del paesaggio non lo interpreta come fenomeno esclusivamente culturale, ma piuttosto come il risultato dell’integrazione di fattori sociali, economici ed ambientali nel tempo e nello spazio, le cui migliori espressioni possono costituire un punto di riferimento importante per un diverso modello di sviluppo. Questa è la sua prefazione al volume ‘Paesaggi rurali storici, per un catalogo nazionale’. Ed è anche una indicazione per affrontare il problema di un diverso modello di sviluppo agroalimentare a livello globale. Già in alcuni Paesi del mondo ci sono movimenti di contadini e agricoltori che si oppongono allo strapotere devastante delle multinazionali e della grande distribuzione, difendendo le biodiversità e le piccole produzioni locali, insieme alle specifiche qualità dei cibi frutto del loro lavoro.