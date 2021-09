L’interesse degli italiani per le criptovalute nel corso degli ultimi anni è notevolmente aumentato e sembra destinato a crescere ancora anche nel prossimo futuro.

La conferma arriva da un sondaggio effettuato dal noto broker eToro, secondo cui oltre il 60% degli investitori ha intenzione di concentrarsi maggiormente sui crypto assetsul medio e lungo periodo. Naturalmente, anche nel nostro paese è Bitcoin a catalizzare maggiormente l’attenzione: infatti, gli italiani che detengono BTC hanno raggiunto al momento la soglia del 18%.

Attualmente, del resto, Bitcoin è senza dubbio la criptovaluta più famosa e più utilizzata al mondo, ed è sempre più gettonata non solo come tipico asset da investimento, ma anche come vera e propria moneta da puntare sui numerosi casinò online che sono nati in questi ultimi anni.

È possibile, infatti, giocare monete digitali proprio come si usa fare con le classiche valute flat e, in alcuni casi, è anche previsto il pagamento del guadagno realizzato proprio in Bitcoin.



Bitcoin casinò: come riconoscere una piattaforma affidabile

Sebbene queste piattaforme di gioco siano del tutto legali, è importante ricordare che è sempre preferibile scegliere di fare riferimento a operatori affidabili, sicuri e ben conosciuti dalla community internazionale, per evitare qualsiasi genere di brutta sorpresa.

Per riuscire a individuare le principali realtà digitali del settore, può essere utile consultare gli approfondimenti dettagliati forniti da portali specializzati. Ne rappresenta un esempio Finaria.it, che nell’apposita sezione “casino bitcoin” del sito ufficiale mette a disposizione informazioni sempre aggiornate in merito alle migliori piattaforme del momento.

Naturalmente, il consiglio è anche quello di leggere le recensioni che gli altri utenti hanno lasciato sulla piattaforma. Inoltre, è opportuno informarsi a dovere circa le condizioni che applica l’operatore, sia per quanto riguarda i costi, sia per le condizioni generali di deposito.

Infine, un ultimo consiglio per essere sicuri di adottare tutte le misure di prevenzione possibili, è quello di utilizzare un ottimo software antivirus o un VPN in modo da proteggere l’anonimato.



Come funzionano i Bitcoin casinò

I bitcoin casinò sono dei veri e propri casinò online in cui è possibile puntare questa criptovaluta ed ottenere la ricompensa, se dovesse essere presente, sempre in BTC.

Le piattaforme mettono a disposizione numerose tipologie di giochi (come, ad esempio, roulette, slot machines) e molte fra loro prevedono la sottoscrizione di un conto dove l’utente dovrà versare una cifra di deposito.

Spesso, poi, i casinò riconoscono al cliente un bonus di iscrizione che, in alcuni casi, può essere anche molto cospicuo: questo serve per iniziare a giocare anche se non si possiede un capitale ingente.

In genere, i casinò che prevedono di usare Bitcoin sono disponibili sia per pc sia per smartphone scaricando l’apposita app e tra i più utilizzati e sicuri sul mercato troviamo, per esempio, Fortune Jack, 1xbit, BetWinner, Bitcasino.io, 7BitCasino, Reeltastic e Spintropolis.



Quali sono i migliori casinò online

Tra i casinò citati in precedenza, Bitcasino.io è uno fra i più conosciuti tra i gamer internazionali; mette a disposizione una vasta quantità di giochi (ben 2500) e si caratterizza per l’ampia offerta nella tipologia di quelli da tavolo: il poker, la roulette, il black jack sono i più utilizzati.

Un aspetto molto positivo di questa piattaforma è che non è previsto il pagamento di commissioni né sul prelievo del denaro né sul versamento. Fortune Jack è un’altra piattaforma molto amata dove, a chi si iscrive per la prima volta, è concesso di fare 25 giri gratis prima di effettuare il versamento di deposito. La cifra sale a 250 giri una volta depositata la cifra richiesta, con un bonus che può arrivare fino a 1,5 BTC.

Per gli utenti che si trovano in Italia un casinò molto interessante, dov’è possibile anche giocare al casinò dal vivo, è 1xBit Casinò. Anche qui la scelta di giochi è notevole, fino a 3000 tipologie diverse, ed è previsto un bonus che raggiunge anche il 100% di quanto versato come deposito. In seguito, poi, sono previsti altri bonus fino ad arrivare a 7 BTC in totale.

7Bit, invece, mette a disposizione meno giochi (circa 1000), tuttavia è degno di nota perché si possono utilizzare come metodi di pagamento anche Neteller e Skrill.