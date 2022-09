Nella primavera del 2022, gli orrori dei crimini di guerra russi a Bucha hanno scosso il mondo, rivelando stupri, torture ed esecuzioni sistematiche. Mentre la guerra in Ucraina continua, non c’è dubbio che tali pratiche siano all’ordine del giorno, anche se non fanno quasi più notizia, poiché la ‘fatica‘ del problema si diffonde al di fuori dell’Ucraina. In effetti, l’Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale (CPI) ha concluso che vi sono ragionevoli basi per ritenere che crimini contro l’umanità e crimini di guerra siano stati commessi in Ucraina dal 2014, non solo in questa ultima fase della guerra. A sua volta, il pubblico in Occidente, così come in Ucraina, ha regolarmente e casualmente iniziato a virare verso l’approvazione di ogni sorta di brutalità contro la leadership, i combattenti e persino i civili della Russia. Questi cambiamenti rappresentano anche una preoccupazione non trascurabile negli Stati baltici, che sono tra i più ferventi sostenitori dell’Ucraina. Ad esempio, in Lituania, i post sui social media che in realtà equivalgono a incitamento all’odio contro qualsiasi cosa russa sono diventati sempre più comuni.

Le società dell’Europa occidentale hanno mostrato un maggiore sostegno all’azione letale in guerra sotto forma di invio di aiuti letali e/o combattenti stranieri. Ad esempio, secondo un’indagine Eurobarometro dell’aprile 2022 , il 33% dei cittadini dell’UE sostiene la fornitura di aiuti militari all’Ucraina; in Germania il 31%, e in Francia il 30%. In alcuni Stati baltici tale numero è il doppio: 66% in Estonia, 60% in Lituania e 48% in Lettonia. Alcune società -come lituani, lettoni e norvegesi- hanno anche mostrato la volontà di essere più direttamente coinvolti in azioni letali attraverso popolari progetti di crowdfunding per i droni d’attacco Bayraktar per l’Ucraina.

Mentre il senso opprimente di offesa, ingiustizia e impotenza nell’assistere alla continuazione delle brutalità è innegabile, è importante iniziare a considerare più consapevolmente le nostre risposte ad esse, poiché tendono a plasmarci a nostra volta, non meno degli orrendi crimini che sono destinato a vendicare.

L’ufficio del procuratore generale ucraino ha risposto alle denunce di crimini di guerra avviando procedimenti giudiziari con sorprendente rapidità. La comunità internazionale ha anche dedicato competenze e risorse finanziarie per sostenere questi sforzi. All’inizio di luglio 2022, ci sono state segnalazioni di 200-300 crimini di guerra commessi ogni giorno, con 21.000 indagini avviate, 600 sospetti identificati e 80 procedimenti giudiziari avviati.

Tuttavia, i due casi perseguiti fino alla conclusione sembrano aver sollevato considerevoli questioni legali: dall’equità di condurre il processo mentre il conflitto continua, al perseguimento dei crimini di guerra nei tribunali civili, anziché militari.

Il primo caso del genere, è relativo al soldato russo di 21 anni, il sergente. Vadim Shishimarin, condannato all’ergastolo nel maggio 2022 per aver sparato a un anziano civile ucraino su ordine del suo superiore. Il rapido processo e la dura sentenza hanno lasciato molti interrogativi sull’uso di procedimenti legali come un modo per sfogarsi contro le forze di occupazione, individuando Shishimarin come capro espiatorio. Il secondo caso, anch’esso concluso nel maggio 2022, ha coinvolto Alexander Bobikin e Alexander Ivanov, che sono stati processati per aver bombardato siti civili, compresa una scuola. Sebbene di conseguenza non ci siano state vittime, gli uomini sono stati condannati a 15 anni di carcere.

Mentre gli osservatori occidentali hanno messo in dubbio la rapidità dei procedimenti giudiziari e la proporzionalità delle punizioni, a metà luglio 2022 il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha licenziato il procuratore generale Iryna Venediktova, molto probabilmente per frustrazione per il progresso incrementale del processo giudiziario per crimini di guerra nel suo insieme. Questa mossa politicizzata, pur esercitando un’indebita pressione sui procedimenti legali, è stata il riflesso di uno stato d’animo popolare di frustrazione e apparente impotenza di fronte alle continue atrocità -in Ucraina, così come nei suoi alleati.

Sembra esserci molta buona volontà e una comprensione condivisa sull’importanza di assistere l’Ucraina, eppure molti gesti internazionali finiscono per essere in qualche modo simbolici. Ad esempio, ad aprile e maggio, i parlamenti di Estonia, Lettonia e Lituania, alcuni dei più ardenti alleati dell’Ucraina, hanno riconosciuto le azioni della Russia in Ucraina come genocidio e alla fine di giugno 2022 il Congresso degli Stati Uniti ha iniziato a lavorare su una bozza di risoluzione in tal senso. (Sebbene quest’ultimo sia stato certamente un gesto gradito, gli stessi Stati Uniti non hanno ratificato lo Statuto di Roma della CPI, anche a causa di presunti abusi commessi dalle forze statunitensi in Medio Oriente.)

L’ultima volta che l’Europa ha scelto di gestire i crimini di guerra perseguendo legalmente i colpevoli, è stata in risposta alla violenza nelle guerre che hanno seguito la disgregazione della Jugoslavia. Le lunghe e non sorprendentemente frustranti indagini e udienze della CPI all’Aia (noto come Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia o ICTY) sono state vividamente illustrate in numerosi film e libri. Più di 20 anni dopo, il processo continua. Ho ascoltato personalmente alcuni dei procedimenti durante una visita all’Aia nel 2008 e ho assistito a un cerimoniale di rimpatrio e alla sepoltura dei resti delle vittime in Kosovo nel 2010. I processi dei principali colpevoli sono stati molto pubblicizzati, ma i loro risultati non sono stati considerati soddisfacenti: Il leader jugoslavo Slobodan Milošević, accusato di complicità in decine di capi di imputazione per genocidio, è morto durante il processo (evitando così una condanna), mentre Radovan Karadžić (Presidente dell’autodichiarata Republika Srpska e noto soprattutto per aver ordinato il massacro di Srebrenica), e Ratko Mladić (leader dell’esercito della Republika Srpska) è stato condannato all’ergastolo rispettivamente nel 2019 e nel 2021.

La maggior parte dei resoconti dà una chiara impressione che i tribunali per i crimini di guerra tendano a lasciare alle vittime la sensazione che questo processo offra troppo poco e troppo tardi per fare la differenza di fronte a ciò che hanno subito, mentre gli autori stanno mordendo il morso per avere la possibilità di ri -regolare il punteggio. L’ultimo scoppio di tensioni al confine tra Kosovo e Serbia all’inizio di agosto 2022 non è che un’illustrazione delle vecchie animosità che continuano a ribollire sotto la superficie. Ulteriori riflessioni dai Balcani includono critiche al percorso legale nella società del dopoguerra, come i molteplici punti di vantaggio nella valutazione del valore di attribuire responsabilità agli individui rispetto alle istituzioni e alla quasi feticizzazione dei colpevoli attraverso procedimenti pubblici.

Questi procedimenti giudiziari dell’Aia si basavano sui precedenti stabiliti dopo la seconda guerra mondiale nei processi di Norimberga e Tokyo. Entrambi sono stati ampiamente criticati, anche per aver perseguitato azioni che non erano state criminalizzate dalla legge al momento in cui sono state commesse. Inoltre, erano visti come un’applicazione selettiva della giustizia, poiché le forze alleate non erano ritenute allo stesso modo responsabili. In effetti, lo stupro di massa delle donne tedesche da parte delle forze russe conquistatrici era stato messo a tacere, mentre il trauma collettivo continuava.

Mentre il perseguimento legale per crimini di guerra può sembrare l’approccio privilegiato caratteristico dei principi democratici occidentali, il caso del leader iracheno Suddam Hussein dipinge un quadro diverso. Catturato dalle forze d’invasione statunitensi, il procedimento contro Hussein iniziò nel 2004 e fu condannato da vari difensori dei diritti umani come processo farsa. L’ultima condanna a morte per impiccagione nel 2006 è stata ulteriormente vista come una disgrazia. Mentre l’esecuzione pubblica di un famigerato leader responsabile della sofferenza di molti può essere sembrata momentaneamente gratificante, con il processo che gli ha conferito legittimità, alla fine questo atto simbolico ha fatto ben poco per aiutare a riconciliare la società irachena o a risarcire le vittime. Anzi, la debaathificazione ciò che è seguito ha creato deficit istituzionali per cui l’Iraq sta vacillando ancora oggi.

Un caso alquanto comparabile riguarda la drastica fine incontrata dal leader libico Muammar Gheddafi. In un colpo di giustizia rapida da parte di una folla inferocita, non preoccupata da considerazioni legale, il leader rovesciato è stato trascinato fuori dal suo palazzo e pubblicamente assassinato nel 2011. Evitare qualsiasi pretesa di trattamento civile e invece servire il dittatore parte della sua stessa medicina potrebbe aver momentaneamente soddisfatto la folla nel mezzo di una rivoluzione della Primavera araba, ma, ancora una volta, aveva poco a che fare con la capacità di rendere conto del doloroso passato del regime di Gheddafi o di andare avanti in modo costruttivo verso un modo di esistenza migliore e più sicuro.

È importante tenere a mente questi raccapriccianti esempi storici, e in particolare le loro conseguenze, la prossima volta che ci imbatteremo in uno slogan casuale per impiccare Vladimir Putin. Sfortunatamente, mentre il mondo cerca collettivamente risposte adeguate, la storia sembra offrire scarso conforto, quando si tratta di bilanciare valori democratici, giustizia e vendetta.

Far pagare la Russia, letteralmente, in un modo simile alle riparazioni della Germania del primo dopoguerra, sembra essere in cima alla lista delle linee d’azione preferite. Tuttavia, i legami tra l’umiliazione politica e morale della Germania e l’esaurimento finanziario, e un conseguente forte senso di ingiustizia da vendicare, è qualcosa che molti di noi probabilmente hanno imparato studiando il periodo che precede la seconda guerra mondiale.

Il sondaggio dell’opinione pubblica del Consiglio europeo per le relazioni estere di 10 Paesi, pubblicato a metà giugno 2022, ha rivelato la crescente divisione in Europa tra coloro che sono inclini a perseguire una qualche forma di punizione per la Russia (in particolare la Polonia) e coloro che sono inclini a spingere per un accordo di pace, anche se ciò significasse perdite territoriali per l’Ucraina (soprattutto Italia e Germania). In particolare, i leader di tutti e tre gli Stati baltici sono stati fortemente e inequivocabilmente contrari a qualsiasi pressione affinché l’Ucraina stipulasse un accordo di pace che potesse comportare la perdita dei suoi territori, sottolineando ciò che questi Paesi hanno sopportato sotto l’occupazione sovietica, che gran parte del resto del mondo ha visto come una stabile pace dopo la seconda guerra mondiale.

Nel frattempo, ci sono state segnalazioni secondo cui l’approccio della Russia nel trattare con i militari potenzialmente coinvolti in crimini di guerra in Ucraina è stato quello di individuare le loro unità da inviare in prima linea, per aumentare le loro possibilità di morire in battaglia invece di affrontare eventuali accuse legali.

Vale anche la pena ricordare che la punizione legale o fisica non sono state le uniche vie tentate all’indomani di orrendi traumi collettivi. Paesi come il Sud Africa, l’Argentina e la Corea del Sud, tra gli altri, hanno scelto di istituire Commissioni per la verità e la riconciliazione (TRC) come un modo per arrivare a un riconoscimento collettivo della sofferenza e della chiusura, con gradi di successo certamente diversi. Anche se sembrava in qualche modo più efficace come strumento per unire la società e aiutarla ad andare avanti, in base alla progettazione la TRC non aveva lo scopo di fornire alcuna misura retributiva, lasciando alcuni con un senso di ingiustizia, non troppo dissimile dalle conseguenze del lungo e talvolta procedimenti giudiziari inconcludenti per crimini di guerra.

È importante riconoscere che un processo legale,ampiamente supportato e attualmente ampiamente implementato, in base alla progettazione non è né veloce né probabilmente gratificante. Se sfogare la frustrazione è una priorità, allora i procedimenti legali sono sicuramente lo strumento sbagliato. Inoltre, è probabile che procedere con l’accusa in questo momento chiuderà le porte a processi alternativi, come una riconciliazione postbellica, prima che sia stata presa in debita considerazione.

Nel complesso, è importante iniziare a fissare obiettivi a lungo termine al di là dei combattimenti(che, sfortunatamente, probabilmente dureranno per mesi, se non anni) e iniziare a cercare misure che potrebbero eventualmente aiutare a rimettere insieme l’Ucraina come Paese. In effetti, la Russia probabilmente richiederà anche un po’ di assistenza ricostruttiva del dopoguerra -mentre potrebbe essere troppo da digerire per l’Occidente, la Cina è il candidato più probabile a farsi avanti, ma i profondi effetti di tale collaborazione sull’equilibrio di potere globale dovrebbero da non essere sottovalutati. Qualunque sia l’esito della guerra, le persone e le terre rimarranno, così come le loro ferite e cicatrici e le immense sfide interne che li affliggevano prima che iniziassero le atrocità. La domanda rimane: cosa possiamo fare oggi per aiutarli a superare questo problema?