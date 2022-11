Crimea russa, non ucraina

Recenti resoconti dei media hanno evidenziato l’intenzione dell’Ucraina di riconquistare la Crimea, in particolare dopo il suo successo nella riconquista di Kherson. Questa è stata la politica dichiarata del governo ucraino da quando l’ha ceduto alla Russia nel 2014.

Una breve storia del difficile rapporto della regione con il dominio ucraino prima del 2014, tuttavia, mostra perché questo sarebbe estremamente difficile.

È noto che nel 1954 la regione fu trasferita dalla SFSR russa (Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa) alla SSR ucraina (Repubblica Socialista Sovietica Ucraina) come ‘dono‘ al popolo ucraino in onore del 300° anniversario del Pereyaslavl Rada che ha unito l’Ucraina alla Russia. Meno noto, tuttavia, è che nel gennaio 1991, mentre l’URSS si stava disintegrando, il governo regionale della Crimea decise di indire un proprio referendum sul ripristino dell’autonomia della Crimea.

Quasi l’84% degli elettori registrati ha partecipato a questo referendum e il 93% ha votato per la sovranità della Crimea. Ciò ha aperto la porta alla potenziale separazione della Crimea sia dall’URSS che dalla SSR ucraina, consentendole così potenzialmente di aderire al nuovo Trattato di Unione allora proposto da Mikhail Gorbaciov come membro indipendente.

Il 12 febbraio 1991, il Soviet Supremo della SSR ucraina (il suo principale organo legislativo) riconobbe quei risultati. Il 4 settembre 1991, il Soviet Supremo dell’attuale Repubblica Autonoma di Crimea (ACR) proclamò la sovranità della regione, ma aggiunse che intendeva creare uno stato democratico sovrano all’internodell’Ucraina.

È in questo contesto di sovranità regionale che il54% della Crimea ha votato, nel dicembre 1991,a favore dell’indipendenza ucraina, con un’affluenza alle urne del 65%, la più bassa di qualsiasi regione in Ucraina.

Fin dall’inizio, tuttavia, entrambe le parti avevano interpretazioni diametralmente opposte di ciò che significava ‘sovranità‘ della Crimea: Simferopol, la capitale della Crimea, voleva la sovranità, mentre la capitale ucraina, Kiev, una debole forma di autonomia all’interno di uno Stato unitario in cui la lingua e la cultura ucraine avrebbero dovuto essere la norma.

Il 5 maggio 1992, il Soviet Supremo dell’ACR ha effettivamente dichiarato la totale indipendenza dall’Ucraina e ha annunciato un nuovo referendum che si terrà nell’agosto 1992. Il parlamento ucraino ha dichiarato illegale l’indipendenza della Crimea e ha autorizzato il presidente Kravchuk a utilizzare qualsiasi mezzo necessario per impedirlo.

Dopo due settimane di stallo, il Parlamento della Crimea ha revocato la sua dichiarazione di indipendenza in cambio di una devoluzione negoziata del potere da Kiev a Simferopol. La Crimea ha ricevuto il proprio presidente e primo ministro, nonché l’autorità di tenere i propri referendum locali.

La crisi è stata scongiurata, ma solo temporaneamente, poiché non ha affrontato la questione centrale: il desiderio di gran parte della popolazione della Crimea di far parte della Russia piuttosto che dell’Ucraina. È quindiriemerso nel 1994, quando Yuri Meshkov e il suo partito Russia Bloc hanno vinto la presidenza della Crimea su una piattaforma che sosteneva la riunificazione con la Russia.

Ancora una volta, una crisi incipiente fu scongiurata il 16-17 marzo 1995, quando il Presidente ucraino Leonid Kuchma, dopo essersi consultato con il suo Presidente russo Boris Eltsin e aver ricevuto il suo sostegno, inviò forze speciali ucraine per arrestare il governo della Crimea.Meshkov fu deportato in Russia e, quello stesso giorno, la Rada abrogò la Costituzione della Crimea e abolì la presidenza della Crimea.

Tuttavia, ci sono voluti altri tre anni per approvare una nuova costituzione della Crimea che dichiarava l’ucraino l’unica lingua ufficiale della Crimea e specificava che la Crimea era una parte inalienabile dell’Ucraina.

In un’intervista sorprendentemente sincera nel 2018, l’ultimo Primo Ministro della Crimea nominato dall’Ucraina, Anatoly Mogiloyv, ha spiegato che la Crimea è sempre stata «una regione russa » e ha affermato di aver ripetutamente avvertito Kiev che, se si fosse rifiutata di concedere alla penisola più autonomia, si precipiterebbe in Russia.

I risultati del referendum in Crimea del 16 marzo 2014, giustamente messi in discussione a causa delle condizioni anomale in cui si è svolto, non hanno destato sorpresa. Anatoly Karlin ha opportunamente compilato un elenco di 30 sondaggi sull’opinione pubblica effettuati tra il 1994 e il 2016. Venticinque mostrano un sentimento russofilo superiore al 70% e cinque al 25-55%. Una delle più importanti sociologhe della Crimea, Natalia Kiselyova, afferma che la percentuale di abitanti della Crimea che «desideravano la Russia» tra il 1991 e il 2014 è sempre stata superiore al 50%, mentre la percentuale che ha favorito il regionalismo della Crimea non è mai stata inferiore al 55-60%.

Dal 2014, anche una serie di sondaggi sponsorizzati dall’Occidente hanno mostrato un alto livello di sostegno alla riunificazione con la Russia. Pertanto, un sondaggio Pew dell’aprile 2014 ha mostrato che il 91% degli intervistati della Crimea riteneva che il referendum del 2014 fosse stato libero ed equo. Un sondaggio del giugno 2014, questo di Gallup, ha rilevato che quasi l’83% della popolazione della Crimea (94% di etnia russa e 68% di etnia ucraina) pensava che il referendum del 2014 riflettesse le opinioni della gente. Un sondaggio della primavera 2017 condotto dal Centro per gli studi internazionali e dell’Europa orientale con sede in Germania ha rilevato che, se gli fosse stato chiesto di votare di nuovo, il 79% avrebbe espresso lo stesso voto.

La cosa più sorprendente di tutte è stata l’inversione di tendenza dei tartari di Crimea. Un rapporto del 2020 su ‘Foreign Affairs‘ ha rilevato che la percentuale di tartari che ha indicato di ritenere che far parte della Russia li avrebbe fatti stare meglio è passata dal 50% nel 2014 all’81% nel 2019.

Molte importanti figure politiche e culturali ucraine, tra cui gli scrittori Vasyl Shklyar, Yuri Andrukhovych e l’ex Presidente Viktor Yushchenko, hanno definito la Crimea estranea all’Ucraina e hanno descritto il suo multiculturalismo come una minaccia per l’Ucraina nazionalista che stavano cercando di creare.

Dopo il 2013, alcuni hanno suggerito di lasciare che questo territorio segua la sua strada. Il pericolo di farlo ora, tuttavia, secondo il rappresentante permanente del Presidente Poroshenko in Crimea, Boris Babin, è che «se non liberiamo la Crimea e l’est [militarmente], allora tutta l’Ucraina diventerà l’est e la Crimea».

La storia della Crimea dal 1991 offre, quindi, una vivida illustrazione di come il nazionalismo possa portare le élite nazionali all’autoillusione. Conoscendo perfettamente le aspirazioni di autonomia di lunga data della regione, i politici nazionalisti di Kiev hanno scelto di ignorarle o sopprimerle.

Gli stessi problemi potrebbero sorgere anche per la Russia, che però finora è riuscita ad evitarli attraverso un misto di pragmatismo e massicci investimenti in aree di interesse per la popolazione locale. Per i tartari di Crimea, questi includono il decreto del 21 aprile 2014 che riabilita i popoli deportati della Crimea, ulteriori finanziamenti federali per l’espansione dell’istruzione nella lingua tartara, la costruzione di oltre 150 nuove moschee e il riconoscimento della lingua tartara come lingua ufficiale in Crimea, qualcosa mai raggiunto sotto il dominio ucraino.

I critici ribattono che la Russia sta solo fingendo di affrontare le preoccupazioni dei tatari di Crimea. In realtà, dicono, c’è stata una decuplicazione del numero di tartari in posizioni di autorità in Crimea, perché il Mejlis (Assemblea) tartaro di Crimea è ora fuorilegge e i tartari devono candidarsi all’interno di diversi partiti. Probabilmente non ha aiutato la popolarità complessiva del Mejlis in Crimea, tuttavia, il fatto che alcuni dei suoi leader in esilioin Ucraina appoggino le politiche del governo ucraino, che includono la possibile deportazione di diverse centinaia di migliaia di residenti russi della penisola.

Per essere chiari, la perdita della Crimea deriva direttamente dall’annessione illegale della Russia, ma, come ha riconosciuto nel 2019 il primo Presidente dell’Ucraina, Leonid Kravchuk, è stata alimentata da anni di «attacchi molto aggressivi di una regione [Galizia nell’Ucraina occidentale – NP], che spesso crede che la sua ideologia sia la più corretta, la più essenziale per il popolo ucraino; [e] incontra l’opposizione di tutte le regioni dell’Ucraina che hanno un’ideologia diversa, o forse punti di vista diversi, per essere più precisi, sulla situazione in Ucraina».

Per riconquistare la loro lealtà, Kiev dovrà riconoscere il ruolo che le sue stesse politiche, in particolare l’ucrainizzazione forzata, hanno svolto nella frattura della società ucraina, o affrontare la prospettiva che la riconquista di questi territori si tradurrà in un nuovo ciclo di violenza, a un certo punto in futuro