Le tensioni dietro le quinte tra Kazakistan e Russia sulla guerra in Ucraina si sono sfociate in imbarazzanti scambi al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, dove le discussioni sono andate oltre l’economia e la geopolitica.

Vladimir Putin ha utilizzato la piattaforma per avanzare l’affermazione radicale che l’intera ex Unione Sovietica fosse “la Russia storica“.

Sullo sfondo dell’invasione russa di uno dei suoi vicini, le osservazioni del presidente russo del 17 giugno non potevano non destare allarme in altri ex stati sovietici, come il Kazakistan, il cui presidente, Kassym-Jomart Tokayev, condivideva il palco con Putin.

Tokayev ha colto l’occasione per respingere con forza le rivendicazioni territoriali avanzate sul Kazakistan da alcuni commentatori russi e per riaffermare il rifiuto del suo paese di riconoscere i territori separatisti dell’Ucraina sostenuti da Mosca.

La Carta delle Nazioni Unite è la base del diritto internazionale, ha affermato, anche se due dei suoi principi sono in contrasto: il diritto dei paesi all’integrità territoriale e il diritto delle nazioni all’autodeterminazione.

“Si calcola che se il diritto delle nazioni all’autodeterminazione si realizzasse nella realtà sull’intero globo, emergerebbero sulla Terra oltre 500 o 600 stati, invece dei 193 stati che attualmente fanno parte dell’ONU. Certo che sarebbe il caos”, ha detto Tokayev, un ex diplomatico che un tempo era il segretario generale dell’ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

“Per questo non riconosciamo Taiwan, né il Kosovo, né l’Ossezia del Sud, né l’Abkhazia. E con ogni probabilità, questo principio sarà applicato alle entità quasi statali, che, a nostro avviso, sono Luhansk e Donetsk”.

Il ministro degli Esteri kazako Mukhtar Tleuberdi aveva già affermato a febbraio che il riconoscimento dei territori separatisti “non era all’ordine del giorno”.

Ma il chiarimento pubblico di Tokayev al suo ospite Putin è stata una coraggiosa riaffermazione di quella posizione, adottata mentre il Kazakistan cerca di camminare su una corda tesa diplomatica mentre il suo alleato, la Russia, fa guerra in Ucraina.

I suoi commenti hanno sollevato problemi in Russia, dove il parlamentare Konstantin Zatulin ha risposto con minacce appena velate contro l’integrità territoriale del Kazakistan.

“Sanno troppo bene che tutta una serie di regioni e insediamenti con una popolazione prevalentemente russa hanno avuto un debole rapporto con quello che è stato chiamato Kazakistan”, ha detto.

“Diciamo sempre e ovunque, anche in relazione all’Ucraina: se abbiamo amicizia, cooperazione e partenariato, allora non vengono sollevate questioni territoriali. Ma se ciò non esiste, tutto è possibile. Come nel caso dell’Ucraina”.

Al forum economico, Tokayev aveva già espresso il suo dispiacere per “dichiarazioni assolutamente errate sul Kazakistan” fatte da alcuni commentatori russi.

Non ne ha nominati nessuno, ma non mancano gli esperti russi che mettono in dubbio la nazionalità del Kazakistan, avanzano rivendicazioni territoriali contro di essa o lo criticano per reati inventati come la presunta oppressione di lingua russa.

Tokayev potrebbe aver avuto in mente una recente filippica dell’esperto Tigran Keosayan, che ha accusato il Kazakistan di “ingratitudine” nei confronti della Russia dopo che il governo ha annullato una parata del Giorno della Vittoria il mese scorso e lo ha esortato a “guardare attentamente ciò che sta accadendo in Ucraina”.

Keosayan è il marito di Margarita Simonyan, capo dell’emittente televisiva gestita dal Cremlino e della macchina di propaganda RT.

Stava moderando la imbarazzante discussione sul palco a San Pietroburgo tra Tokayev e Putin, che a un certo punto (e non per la prima volta) ha mutilato il nome di Tokayev mentre cercava di pronunciarlo.

Keosayan ha suggerito che il Kazakistan fosse ingrato nei confronti della Russia dopo aver inviato truppe come parte di un contingente dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO) nel tentativo di reprimere violenti disordini civili a gennaio.

Tokayev ha utilizzato un’intervista ai media per respingere il suggerimento che il suo paese fosse legato alla Russia per questo motivo.

“In Russia alcune persone distorcono l’intera situazione, affermando che la Russia avrebbe “salvato” il Kazakistan, e che il Kazakistan dovrebbe ora eternamente “servire e inchinarsi ai piedi” della Russia”, ha detto a Rossiya 24. “Credo che questi siano totalmente ingiustificati argomentazioni lontane dalla realtà”.

Intervenendo al forum economico, Tokayev ha espresso la sua gratitudine a Putin, “che oggi ha delineato in modo completo la posizione della massima leadership, il Cremlino” nei confronti del Kazakistan.

“In effetti, non abbiamo problemi che possano essere manipolati in un modo o nell’altro, seminando discordia tra le nostre nazioni e quindi causando danni al nostro popolo e alla stessa Federazione Russa”, ha affermato.

Ma tali discorsi hanno fatto ben poco per mascherare le linee di frattura emerse nell’alleanza russo-kazaka da quando la Russia ha iniziato la guerra in Ucraina.