I falchi hanno denunciato il ritiro dall’Afghanistan per molte ragioni, ma una delle loro lamentele ricorrenti era che minacciava di rovinare la credibilità degli Stati Uniti nel mondo.

Secondo la visione standard da falco, ritirarsi da una guerra fallita segnala debolezza e mancanza di determinazione, che a sua volta fa perdere fiducia agli alleati negli impegni degli Stati Uniti per proteggerli e incoraggia gli avversari a diventare aggressivi partendo dal presupposto che gli Stati Uniti non siano disposti o incapaci per opporsi a loro. I falchi si attengono a una visione quasi mistica della credibilità in cui un ritiro ovunque invita all’aggressione ovunque, e quindi cercano di incolpare il ritiro per aver causato qualsiasi cosa vada storta in qualsiasi altra parte del mondo in seguito.

Nell’anno in cui le ultime forze statunitensi hanno lasciato l’Afghanistan, il record mostra chiaramente che i falchi erano in preda al panico per nulla e che l’argomento della credibilità da falco non è altro che una fantasia ideologica. I politici dovrebbero ricordarlo la prossima volta che sono inclini a prestare attenzione agli avvertimenti agghiaccianti sulla necessità di mantenere la credibilità andando in guerra o rimanendo impantanati in una guerra.

Lasciare l’Afghanistan avrebbe dovuto assestare un colpo fatale alla credibilità degli Stati Uniti con conseguenze globali. Ma oggi, si cercano invano gli effetti negativi che avevano previsto. Le alleanze statunitensi non sono più deboli e gli alleati sono probabilmente più dipendenti dagli Stati Uniti e più fiduciosi delle loro promesse rispetto a prima. Gli avversari hanno agito come agivano prima del ritiro e qualsiasi cambiamento nelle loro attività è spiegato molto più ragionevolmente da fattori specifici a loro e alle loro regioni.

I falchi della credibilità si sforzano di collegare eventi disparati in tutto il mondo a un’unica politica degli Stati Uniti in una regione diversa non correlata a nessuna delle altre, ma questo è irrazionale. In poche parole, nessun governo prende le sue decisioni politiche nella propria regione sulla base di ciò che gli Stati Uniti fanno o non fanno in una guerra lontana in un’altra parte del mondo. I falchi si basano sull’errore che tutto ciò che accade dopo un ritiro sia accaduto a causa di ciò.

La loro argomentazione ci richiede di assumere una visione assurdamente incentrata sugli americani del mondo in cui le azioni di altri stati sono governate dal fatto che gli Stati Uniti mantengano una presenza militare in una parte completamente diversa del mondo.

Basta considerare i controfattuali per rendersi conto di quanto sia sciocco l’argomento. Mantenere una forza residua degli Stati Uniti in Afghanistan avrebbe in qualche modo impedito un’invasione russa dell’Ucraina? Come avrebbe funzionato? Mantenere una presenza militare statunitense non è una protezione magica contro la sfortuna. Ritirare quella presenza non innesca un disastro globale. Gli Stati Uniti non dovrebbero temere di abbandonare una guerra persa a causa di problemi di credibilità e non dovrebbero nemmeno scegliere di intraprenderne una non necessaria per questo motivo.

Se i governi alleati non erano contenti del modo in cui gli Stati Uniti si sono ritirati, ciò non ha indebolito la loro fiducia negli impegni degli Stati Uniti nei loro confronti. Lasciare una guerra di 20 anni in un paese in cui l’America non ha interessi vitali non ha implicazioni per la volontà di Washington di combattere per conto degli alleati del trattato. Proprio come la scelta di non bombardare la Siria non ha avuto effetti negativi distinguibili sulle alleanze statunitensi, la decisione di ritirarsi da una guerra fallita dopo due decenni non ha diminuito la fiducia degli alleati nelle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti.

I falchi sono costretti a esagerare il significato di “inazione” o ritiro perché non possono fornire buoni argomenti per le loro politiche preferite. Le loro affermazioni allarmistiche sono una tacita ammissione da parte loro che queste politiche da falco non hanno nulla a che fare con il rendere gli Stati Uniti più sicuri.

Le previsioni dei disastri che dovrebbero seguire la credibilità persa non si avverano. Se avessi ascoltato i falchi della credibilità durante il ritiro dell’Afghanistan, ti saresti aspettato che le alleanze statunitensi si indebolissero e si sgretolassero mentre i dipendenti della sicurezza americana iniziavano a proteggersi e poi ad abbandonare gli Stati Uniti.

L’ex consigliere per la sicurezza nazionale HR McMaster ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero subito “gravi conseguenze politiche, in connessione con la nostra credibilità con i nostri alleati e partner”. L’ex segretario di Stato Mike Pompeo ha dichiarato che “questa debacle danneggerà sicuramente la credibilità dell’America con i suoi amici e alleati”. Kori Schake di AEI ha detto: “È difficile sopravvalutare il danno alla credibilità degli Stati Uniti causato da questo fiasco”, ma lo ha fatto grossolanamente. Ha anche fatto una previsione specifica che “il disastroso ritiro renderà più difficile per Washington mettere insieme tali coalizioni in futuro”, ma entro sei mesi dalla fine della guerra gli Stati Uniti avevano radunato la NATO e altri alleati in una formidabile coalizione a sostegno dell’Ucraina e in opposizione all’invasione russa.

Come si è scoperto, nessuna delle battute d’arresto previste si è verificata. I governi alleati riconoscono che gli impegni degli Stati Uniti sono radicati in interessi condivisi e capiscono che tali impegni non sono stati affatto compromessi dalla decisione di lasciare l’Afghanistan. Nella misura in cui la fine della guerra ha liberato risorse e attenzione per altre parti del mondo, i governi alleati probabilmente hanno accolto con favore la conclusione attesa da tempo di una guerra senza successo.

Dobbiamo ricordare che gli alleati del trattato sono stati sollevati dalla fine del coinvolgimento degli Stati Uniti in Vietnam, e in pratica stiamo vedendo più o meno la stessa cosa oggi. Lungi dal perdere credibilità, Ben Friedman ha sottolineato all’inizio di questa settimana che “gli Stati Uniti hanno troppa credibilità tra i loro alleati”. Se gli Stati Uniti vogliono che i loro alleati si assumano una quota maggiore di responsabilità per la propria sicurezza, dovrebbero rassicurarli molto meno di quanto hanno fatto.

Per credere che la fine di una politica fallita in un luogo avrebbe conseguenze devastanti per la credibilità degli Stati Uniti altrove, si deve presumere che gli eventi internazionali siano tutti strettamente collegati tra loro e dipendano l’uno dall’altro. Come ha spiegato Christopher Fettweis in The Pathologies of Power, “Tutte le prove che esistono in realtà puntano nella direzione opposta, suggerendo che gli eventi internazionali sono generalmente indipendenti”.

Nonostante la forte evidenza che altri stati non giudicano la credibilità come pensano i falchi, l’argomento della credibilità fiorisce perché è una comoda stampella per i sostenitori di politiche aggressive e militaristiche. Non è un caso che i falchi strillino di credibilità solo quando gli Stati Uniti stanno pensando di porre fine a una guerra o quando potrebbero scegliere di non iniziarne o di non parteciparvi. È un argomento già pronto per giustificare una guerra perpetua, non importa quanto sia separata dagli interessi nazionali, ed è il ripiego da falco quando vogliono portare gli Stati Uniti in una nuova guerra in luoghi in cui gli interessi degli Stati Uniti non giustificano un’azione militare.

Come osserva Fettweis, “il più delle volte, quando gli argomenti per agire si basano sulla credibilità, è probabile che non sia in gioco nulla di importante”.

Gli Stati Uniti hanno commesso un errore disastroso quando hanno scelto di rafforzare la propria credibilità attraverso la guerra. Dedicare innumerevoli vite e fortune a preservare la credibilità è intrinsecamente uno spreco. Non vale la pena combattere qualsiasi guerra in cui la credibilità sia una delle principali giustificazioni. Più i falchi enfatizzano la credibilità come motivo per fare qualcosa, più è probabile che i politici dovrebbero affrettarsi a fare l’opposto di ciò che vogliono i falchi.

Se i falchi della credibilità si fossero fatti strada nel bloccare i ritiri dalle guerre saltuarie, le truppe statunitensi sarebbero morte in Vietnam, Iraq e Afghanistan per molti più anni di quanti ne avessero già. Per quanto astratto possa sembrare a volte il dibattito sulla credibilità, le conseguenze di sciocchezze sulla credibilità sono gravi e impongono costi reali alle forze armate statunitensi e al Paese.