Crac Silicon Valley Bank: la paura fa novanta?

Il contagio finanziario dopo il crollo della Silicon Valley Bank si sta allargando? Il colosso Credit Suisse, seconda banca svizzera, sta diventando un untore che facilita la pandemia finanziaria? Rischiamo la sindemia finanziaria secondo il protocollo già visto con il Covid? Il virus si propaga? ed i controlli? Autorevoli studiosi affermano che tutto dovrebbe essere sotto controllo ed alle domande precedenti si risponde o con il silenzio o con il silenzio della risposta vaga. UBS, FED, BCE si muovono per scongiurare il pericolo.

Sembra un paradosso, ma la crisi innescata dal fallimento di Silicon Valley Bank-SVB (16^ banca americana) e poi di Signature Bank (basata a New York), si è innestata su un’abbondanza di liquidità ‘trattenuta’ nei forzieri della banca e da investimenti in strumenti finanziari ritenuti super affidabili (si veda bond dello Stato Americano).

L’abbondanza di liquidità trattenuta e derivante dal contesto delle Banche Centrali a tasso 0 (FED e BCE), è finita nelle ampie tasche di pochi privilegiati e speculatori e non è certo andata a favore dei dipendenti, lavoratori della banca e delle piccole aziende depositanti.

Certo è che questa vicenda non può bloccare il rischio imprenditoriale necessario per l’innovazione delle start-up che esplorano vie di creatività e di sperimentazione che le imprese tradizionali non possono adottare per consuetudine e prudenza.

Le start-up per definizione sono a rischio e indicano una fase iniziale esplorativa di una nuova impresa nata in un settore a volte maturo o molto giovane (molte le start up nel settore internet o delle tecnologie dell’informazione). Queste giovani imprese, in fase iniziale, presentano un rischio più elevato rispetto a quelle già consolidate sul mercato, rischio che esalta sia le prospettive di guadagno sia la possibilità di perdite. Le start up sono il terreno di caccia degli investitori in private equity. Quindi, non scandalizziamoci: lo sapevamo! Basta vedere l’alta percentuale delle start-up che ‘non ce la fanno’.

Quello che si deve sottolineare è invece lo sviluppo di una gestione degli strumenti finanziari da parte di investitori professionali che, ovviamente, sotto il controllo della vigilanza, evitino situazioni di azzardo morale e di selezione avversa.

In verità la selezione avversa, con il concetto di asimmetria informativa ,in questi ultimi giorni ha portato ad alcune manovre speculative e comunque alcuni comportamenti di disinvestimento da parte della governance di SVB o di ‘persone vicine a SVB’, sottolineano il fatto che forse qualcuno sapeva che la situazione di SVB era estremamente critica .

Tutto nasce dal 2015 con una disponibilità ‘in progress’ (BCE e FED promotori ed opachi) di un ammontare di 9 trilioni di dollari ed euro che, in modo quasi irresponsabile supportavano l’era dello ZIRP (Zero Interest Rate Policy), creando una bolla finanziarla. Cioè una sorta di partita di giro per cui i finanziamenti alimentavano il capitalismo il quale non investiva, ma teneva risorse per poter affrontare negli anni futuri eventuali investimenti più redditizi. Disponibilità a tasso zero di capitali trattenuti per investire in tempi migliori.

SVB aveva investito questo danaro stagnante in obbligazioni (bond) dello Stato Americano (in pancia aveva solo il 3% dei depositi ed infatti la parte rimanente cioè il 97% del denaro era elettronico o collegato al click sul PC) Tutto questo è stato positivo fintanto che la decisione della FED di aumentare i tassi di interesse (contro l’inflazione galoppante) ha creato una emorragia di valore, riducendo il valore degli investimenti che SVB aveva già effettuato a tassi più bassi. Inoltre, SVB non rientrava nel novero delle grandi banche e, quindi, la vigilanza era morbida.

SVB era la regina dei deposti delle finanziarie di venture capital e dei gestori di bitcoin e di NFT (non fungible token) in clima di schema Ponzi. Infatti, quasi la metà delle startup tecnologiche e delle bioscienze, che erano destinatarie di venture capital, erano clienti di SVB e queste aziende innovative con il rialzo dei tassi hanno fatto fuori le riserve di liquidità per riuscire a rimanere a galla.

Ciò significa che i depositi che erano pieni di denaro, accumulato negli anni di finanziamenti ‘ad libitum’, si sono evaporati al sole e sono diventati neve non più sciabile (si dice neve marcia). Habitat idoneo a camminare con la lentezza che non è tipica delle imprese hi-tech.

Ora che FED e BCE sono entrate in una dimensione restrittiva e con il default di Silicon Valley Bank, si è creata l’apprensione dei mercati finanziari per il pericolo di contagio.

FED, il Ministero del Tesoro americano e FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) sono dovuti intervenire in modo integrato per calmierare e calmare i mercati. Nel 2008 (fallimenti come conseguenza di quello di Lehman Brothers), sono stati protetti i depositanti, in modo tale di evitare l’attacco alla diligenza con dentro i soldi da riportare nelle proprie tasche.

Ora il nostro ‘modello californiano’ non è simile a quello. E’ saltato il ‘modello California’ dove il denaro era a costo zero ed era mantenuto come riserva ad oltranza. Le imprese di Silicon Valley, che sono all’interno del default di SVB, rischiano di non potere più pagare i salari e fornitori e, dunque, di attivare un licenziamento in massa e di scaricare la crisi su altre imprese.

Il Tesoro americano ha pubblicato l’annuncio che gli azionisti e certi obbligazionisti non garantiti nella Silicon Valley Bank non saranno protetti e perderanno i loro soldi. Le tutele erano fino a 250.000 dollari e sono state estese.

In meno di un anno, si è affossato il valore di mercato delle obbligazioni governative che pagavano interessi troppo inferiori rispetto a quelli emessi negli ultimi mesi. Quindi, i fondi di venture capital hanno ridotto gli investimenti. Con il tasso zero, si era creato un modello tale per cui si potevano fare delle manovre acquistando azioni di società in rosso basandosi su congetture e rischiose basi promettenti, un alto rischio con prospettive di alti rendimenti.

Nel contempo, la filiale SVB UK ha chiesto lo stato di insolvenza. Dopo il crack, è stata venduta per una sterlina a HSBC holdings PLC, che è uno dei più grandi gruppi bancari del mondo ed è il primo istituto di credito europeo per capitalizzazione. Pur tuttavia HSBC, dopo aver acquistato l’SVB UK, ha ceduto sul mercato azionario il 3,4%.

Le banche europee dovrebbero essere sufficientemente al riparo perchè applicano gli standard prudenziali di Basilea 3.

Contagio imitativo in negativo? Esiste anche la dimensione del modello della ‘mosca cocchiera’ perché ciò che avviene a Wall Street ha delle conseguenze sulle altre borse mondiali e considerando che la Borsa Italiana ha una prevalenza e una dominante nel settore finanziario, la propensione al rischio è ora pari a zero e gli investitori vogliono vedere cosa succede.

Gli istituti di credito vivono essenzialmente di fiducia e la capacità di rimborso dei clienti qualora si presentassero allo sportello è pari a zero. Tutto questo non avviene normalmente perché c’è la fiducia nelle istituzioni bancarie, ma, se questa cade, è chiaro che entra in gioco la paura. E la paura fa novanta!