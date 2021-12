La pandemia non è finita e non sappiamo come o quando finirà. Il livello di incertezza rimane molto alto. Ci sono ancora molte cose che non sappiamo sull’omicron e prevedere come si evolverà il virus è molto rischioso. Non possiamo escludere che anche la situazione peggiorerà, ma possiamo anche trovare qualche buona notizia che ci permette di rimanere moderatamente ottimisti.

1. L’infezione da omicron implica un minor rischio individuale di ospedalizzazione e morte

C’è una crescente evidenza che l’infezione con questa variante pone un minor rischio di ospedalizzazione. Le prime analisi che arrivano dal Sud Africa suggeriscono un ridotto rischio di ricovero tra le persone infette da omicron rispetto a quelle infette da altre varianti, nello stesso periodo di tempo.

Inoltre, una volta ricoverate in ospedale, le persone infette da omicron avevano un rischio ridotto di malattie gravi rispetto alle persone infette da delta. Parte di questa riduzione è probabilmente dovuta all’elevata immunità della popolazione.

In altri Paesi comincia a essere illustrativo anche il disaccoppiamento tra i contagiati da omicron e il numero di pazienti che entrano in terapia intensiva e muoiono per covid-19, sebbene sia ancora difficile stabilire se la nuova variante sia meno virulenta o se è un effetto dell’immunità della popolazione (precedenti infezioni e vaccinazioni), o entrambe contemporaneamente. In Sud Africa si registra il 65% in meno di ricoveri ospedalieri; in Scozia, 60%; e in Inghilterra il 40%.

2. In alcuni Paesi i casi precipitano

In Norvegia, Olanda, Belgio, Germania, Sud Africa o Austria il numero di casi ha già iniziato a diminuire. È possibile che in molti di questi paesi l’effetto di Delta e Omicron sarà misto. Alcuni erano stati anche limitati per diverse settimane.

Ma se guardiamo al Sudafrica, l’effetto omicron sembra più evidente, l’aumento è stato esplosivo ed esponenziale e anche la caduta sembra essere molto veloce. Alcuni suggeriscono da quattro a cinque settimane di aumento al massimo e lo stesso di diminuzione.

Forse questa è la notizia migliore. Sebbene la possibilità individuale di ricovero sia inferiore, un muro verticale di casi è tremendamente pericoloso per il sistema sanitario e può portare al collasso. Pertanto, il crollo del numero di casi è un’ottima notizia.

3. I vaccini proteggono dall’omicron

Le persone con due dosi rimangono protette contro il ricovero, anche se hanno perso parte della loro protezione contro le infezioni.

Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la maggior parte dei vaccini fornisce una risposta cellulare che non è influenzata da questa variante. Ci sono anche dati che mostrano che una terza dose di vaccini con RNA messaggero ha una potente capacità neutralizzante contro l’omicron.

Inoltre, sono già in fase di sviluppo nuovi vaccini universali contro SARS-CoV-2 e tutte le sue varianti, incluso l’omicron.

4. Esistono farmaci efficaci contro l’omicron

La rivista Science presenta in copertina il farmaco Paxlovid, un nuovo antivirale orale, inibitore della proteasi virale, con la capacità di ridurre di oltre il 90% il rischio di covid-19 grave. Questo antivirale è già stato approvato dalla FDA.

Paxlovid è un inibitore di una delle proteasi SARS-CoV-2, chiamata 3CL. Il trattamento è combinato con un altro inibitore della proteasi, ritonavir, che è stato utilizzato contro l’HIV.

Poiché la variante dell’omicron non ha mutazioni in quelle proteine ​​che sono il bersaglio di Paxlovid, è altamente probabile che questo farmaco sia ugualmente efficace con la nuova variante nella vita reale. Almeno, come riportato dall’azienda Pfizer, lo dimostrano i test in vitro.

Ma c’è ancora di più. Anche l’anticorpo monoclonale Sotrovimab, della GSK, sembra essere efficace contro l’omicron. È un anticorpo che si lega a un’area specifica (epitopo) in SARS-CoV-2 condivisa con SARS-CoV-1 (il virus che causa la SARS), indicando che questo epitopo è altamente conservato. Ciò rende difficile lo sviluppo di resistenza nelle nuove varianti.

Remdesivir, un inibitore della RNA polimerasi virale, è un altro antivirale che nei pazienti non ospedalizzati con sintomi di COVID-19 ha comportato un rischio di ospedalizzazione o morte inferiore dell’87% rispetto al placebo. Gilead, il produttore di Remdesivir, ha effettuato un’analisi delle informazioni genetiche di omicron e non ha trovato mutazioni che colpiscono il bersaglio di questo farmaco, quindi è molto probabile che questo antivirale sia ancora attivo contro questa variante.

Ad oggi, l’attività antivirale di Remdesivir è stata confermata in vitro contro tutte le altre varianti di SARS-CoV-2, tra cui alfa, beta, gamma, delta ed epsilon.

5. L’ omicron infetta meno le cellule polmonari

Almeno nei modelli cellulari e nei criceti. È vero che non abbiamo i dati nell’uomo, ma ci sono diversi studi preliminari che suggeriscono che la variante dell’omicron si moltiplica peggio nelle cellule polmonari, il che potrebbe essere indicativo della sua minore virulenza (anche se sarebbe necessario verificare cosa succede in altri organi).

La situazione è ancora molto delicata, soprattutto per l’aumento esplosivo dei casi che stanno portando al collasso il sistema sanitario. Se prima finiva in ospedale 1 caso su 100, ora, grazie ai vaccini, è 1 su 1.000, ma se il numero dei casi aumenta in modo esponenziale, aumenteranno anche i ricoveri e il sistema crollerà, come già stiamo vedendo. Quindi dobbiamo essere molto cauti.

Tuttavia, questa notizia, sebbene preliminare, è una buona notizia e ci consente di rimanere ottimisti. Il 2020 è stato l’anno del virus, il 2021 quello dei vaccini a RNA messaggero e, si spera, il 2022 l’inizio della fine della pandemia.