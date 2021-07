Il Perù ha di gran lunga il più alto numero di decessi pro capite per COVID. Per ogni 100.000 abitanti, 596 sono morti di COVID. Questo è quasi il doppio del secondo paese più colpito, l’Ungheria, che ha 307 morti ogni 100.000 persone.

Ci sono molte ragioni per cui il Perù è andato così male nella pandemia. Includono un sistema sanitario mal finanziato e poco preparato con troppo pochi posti letto in terapia intensiva; lento lancio del vaccino; capacità di test limitata; una grande economia informale (poche persone potevano permettersi di non lavorare); e abitazioni sovraffollate. Il paese è stato anche afflitto dalla variante lambda. Inizialmente segnalato nella capitale, Lima, nell’agosto 2020, ad aprile 2021 rappresentava il 97% di tutte le sequenze in Perù.

La variante Lambda ora è andata in giro per il mondo. Secondo un recente rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è stato trovato in 29 paesi. Il rapporto afferma: “La Lambda è stata associata a tassi sostanziali di trasmissione comunitaria in più paesi, con una prevalenza crescente nel tempo in concomitanza con l’aumento dell’incidenza di COVID-19”.

Il 14 giugno 2021, l’OMS ha dichiarato la lambda una “variante di interesse globale”. Public Health England ha seguito l’esempio il 23 giugno, designandolo una “variante sotto inchiesta” a causa della sua “espansione internazionale e di diverse notevoli mutazioni”.

Degli otto casi confermati di lambda nel Regno Unito, la maggior parte è stata collegata a viaggi all’estero.

Una variante di interesse è quella che ha mutazioni che sono previste o note per influenzare cose come la trasmissibilità (quanto facilmente il virus si diffonde), la gravità della malattia, la capacità di eludere l’immunità da infezioni o vaccini passati o test diagnostici confusi.

Molti scienziati parlano della “combinazione insolita” di mutazioni della lambda, che potrebbe renderla più trasmissibile.

La Lambda ha sette mutazioni sulla proteina spike, le proiezioni a forma di fungo sul guscio esterno del virus che lo aiutano ad attaccarsi alle nostre cellule e ad invaderle. Queste mutazioni possono rendere più facile per la lambda legarsi alle nostre cellule e rendere più difficile per i nostri anticorpi attaccarsi al virus e neutralizzarlo.

Ma è importante ricordare che gli anticorpi neutralizzanti non sono l’unico strumento nel toolkit del sistema immunitario: sono semplicemente i più facili da studiare. Anche le cellule T svolgono un ruolo vitale, quindi una manciata di mutazioni, per quanto insolite, potrebbe non essere sufficiente per consentire alla lambda di schivare del tutto il nostro sistema immunitario.

Quindi quali prove abbiamo che queste mutazioni rendano la lambda più pericolosa del coronavirus originale? Molto poco, si scopre.

Non ci sono studi pubblicati sulla variante lambda e solo una manciata di preprint – documenti che devono ancora essere soggetti al controllo di altri scienziati (peer review) e pubblicati su una rivista.

Un preprint della Grossman School of Medicine della New York University ha esaminato l’effetto dei vaccini Pfizer e Moderna contro la variante lambda e ha riscontrato una riduzione da due a tre volte degli anticorpi suscitati dal vaccino rispetto al virus originale. Nello schema delle cose, questa non è una massiccia perdita di anticorpi neutralizzanti. I ricercatori concludono che questi vaccini mRNA rimarranno probabilmente protettivi contro la variante lambda.

I ricercatori dell’Università del Cile hanno studiato l’effetto del vaccino Sinovac (noto anche come ‘CoronaVac’) contro la variante lambda. Hanno anche riscontrato una riduzione di tre volte degli anticorpi neutralizzanti rispetto alla variante originale.

Il fatto che questi due studi abbiano scoperto che la neutralizzazione è almeno parzialmente mantenuta è promettente, non ultimo perché questo è solo un aspetto della risposta immunitaria suscitata dalla vaccinazione.

Secondo l’ultima “valutazione del rischio” di PHE (8 luglio) di lambda, non ci sono prove di un paese in cui lambda abbia superato delta. Gli studi sono in corso, ma per ora lambda rimane una variante di interesse piuttosto che una variante di preoccupazione.

Traduzione dell’articolo ‘COVID: lambda variant is now in 29 countries, but what evidence do we have that it’s more dangerous?’