Un vaccino anti-COVID-19 dell’azienda francese Valneva deve ancora completare gli studi clinici. Ma ha attirato l’attenzione dei governi del Regno Unito, dell’Europa e dell’Australia.

Uno dei principali punti di forza del vaccino è la sua apparente capacità di montare una risposta immunitaria più generale contro SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, senza fare affidamento sulla proteina spike.

Ciò significa che è più probabile che il vaccino sia efficace contro il tipo di varianti di virus che abbiamo già visto emergere e che potrebbero emergere in futuro. Alcuni rapporti lo descrivono come ‘a prova di variante’.

La speranza è che i vaccini che utilizzano questa tecnologia siano in grado di fornire protezione più a lungo, piuttosto che continuare a essere riformulati per anticipare queste nuove varianti.

Come funziona?

Il vaccino di Valneva, chiamato VLA2001, si basa su una tecnologia vaccinale collaudata. È la tecnologia utilizzata nel vaccino contro il poliovirus e in alcuni tipi di vaccini antinfluenzali. E l’azienda ha già un vaccino contro l’encefalite giapponese disponibile in commercio basato sulla stessa tecnologia.

VLA2001 utilizza una versione inattivata dell’intero virus, che non può replicarsi o causare malattie.

Il virus viene inattivato utilizzando una sostanza chimica chiamata beta-propiolattone o BPL. Questo è ampiamente utilizzato per inattivare altri virus per i vaccini. È stato persino utilizzato per realizzare versioni sperimentali di vaccini contro SARS-CoV, il virus che ha causato la SARS (sindrome respiratoria acuta grave).

Questo tipo di inattivazione dovrebbe preservare la struttura delle proteine ​​virali, come si verificherebbero in natura. Ciò significa che al sistema immunitario verrà presentato qualcosa di simile a ciò che si verifica in natura e che attiverà una forte risposta immunitaria.

Dopo essere stato inattivato, il vaccino sarebbe altamente purificato. Quindi, viene aggiunto un adiuvante (un immunostimolante) per indurre una forte risposta immunitaria.

VLA2001 non è il primo vaccino inattivato contro COVID-19. I principali vaccini inattivati ​​COVID-19, come quelli sviluppati da Sinopharm e Bharat Biotech, sono stati approvati per l’uso in Cina e hanno ricevuto l’approvazione di emergenza in altri Paesi, inclusa l’India.

Tuttavia, VLA2001 è l’unico candidato vaccino anti-COVID-19 che utilizza virus completamente inattivato negli studi clinici nel Regno Unito e nell’Europa continentale.

Quali sono i vantaggi che conosciamo finora?

Questo approccio allo sviluppo del vaccino presenta al sistema immunitario tutti i componenti strutturali del virus SARS-CoV-2, non solo la proteina spike, come fanno molti altri vaccini anti-COVID-19.

Per questo si pensa che il vaccino di Valneva produca una risposta immunitaria più ampiamente protettiva. Cioè, gli anticorpi e le cellule del sistema immunitario sono in grado di riconoscere e neutralizzare più parti del virus rispetto alla semplice proteina spike.

Di conseguenza, il vaccino di Valneva potrebbe essere più efficace nell’affrontare le varianti del virus COVID-19 emergenti e, se approvato, svolgere un ruolo utile come vaccino di richiamo.

Il vaccino di Valneva può essere conservato alle condizioni standard della catena del freddo (2-8 ℃) e dovrebbe essere somministrato in due dosi.

E i risultati degli studi clinici?

Secondo la società, nessun problema di sicurezza o eventi avversi gravi sono stati associati a VLA2001 negli studi clinici in fase iniziale.

VLA2001 è stato somministrato come dose bassa, media o alta in questi studi con tutti i partecipanti al gruppo ad alto dosaggio che generava anticorpi contro la proteina spike del virus.

Una misura della risposta immunitaria nel gruppo ad alto dosaggio dopo aver completato le due dosi indicava che i livelli di anticorpi erano, dopo due settimane, almeno pari a quelli osservati nei pazienti con infezione naturale da SARS-CoV-2.

È interessante notare che VLA2001 ha indotto risposte immunitarie contro un numero di proteine ​​virali (inclusa la proteina spike) in tutti i partecipanti, un segno incoraggiante che il vaccino può fornire un’ampia protezione contro COVID-19.

Da allora il vaccino è passato alla fase 3 degli studi clinici nel Regno Unito. La sperimentazione, iniziata nell’aprile 2021, metterà a confronto la sua sicurezza ed efficacia con il vaccino AstraZeneca.

La sperimentazione di fase 3 dovrebbe essere completata entro l’autunno dell’emisfero settentrionale di quest’anno. E in caso di successo, verrà presentato per l’approvazione normativa dopo.

Chi è interessato?

Nonostante gli studi clinici di fase 3 siano appena iniziati, il governo del Regno Unito ha preordinato più di 100 milioni di dosi del vaccino da Valneva, con la possibilità di acquistarne di più in seguito. Se i test avranno successo e passeranno l’approvazione normativa, ciò significa che il vaccino potrebbe essere utilizzato come richiamo in tempo per l’inverno dell’emisfero settentrionale di quest’anno.

L’Australia ha confermato che è anche in trattative con Valeneva sull’importazione del vaccino. Secondo quanto riferito, alcuni paesi in Europa sono desiderosi di raggiungere un accordo.

Con l’aumento dei nuovi casi di COVID-19 a livello globale, continueremo a vedere emergere nuove varianti virali che minacciano di sfuggire alla protezione offerta dai vaccini esistenti.

Stiamo già assistendo a vaccini di aziende come Moderna e Novavax che iniziano a riformulare i loro vaccini a base di proteine ​​a picco per anticipare le varianti emergenti.

Quindi il vaccino di Valneva, con il potenziale per suscitare una risposta immunitaria protettiva più ampia, potrebbe rivelarsi uno strumento utile per combattere la diffusione del virus e le sue mutazioni. Tuttavia, resta da vedere se il vaccino sia realmente ‘a prova di variante’ o semplicemente meno influenzato dalle varianti emergenti.

Traduzione dell’articolo ‘What’s the Valneva COVID-19 vaccine, the French shot that’s supposed to be ‘variant proof’?’ da ‘The Conversation’