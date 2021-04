Un gruppo di esperti si è riunito il 14 aprile 2021 per esaminare le prove sui coaguli di sangue segnalati in sette persone dopo aver ricevuto il vaccino Johnson & Johnson COVID-19 a una dose. Il pannello, il Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione, o ACIP, consiglia i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie in materia di immunizzazione. Ha ritardato il voto su una raccomandazione al CDC in modo che i membri possano valutare ulteriormente il rischio e i dati. La coagulazione, che ha provocato la morte di una donna, ha portato il CDC e la FDA il 13 aprile 2021 a sospendere l’uso del vaccino J&J.

Qual è questo potenziale effetto collaterale del vaccino J&J per COVID-19?

Il potenziale effetto collaterale è un coagulo di sangue nelle vene che drenano il sangue dal cervello. Questo è chiamato trombosi del seno venoso centrale. Nei casi associati al vaccino, le piastrine nel sangue, che sono importanti per la formazione dei coaguli, sono state inferiori al normale. Questo stesso effetto collaterale è stato osservato nel vaccino AstraZeneca COVID-19 che utilizza anche un adenovirus per fornire la glicoproteina del picco del coronavirus. Nel caso del vaccino AstraZeneca, il disturbo della coagulazione è stato collegato agli anticorpi contro il fattore piastrinico 4 (PF4) che sono apparentemente indotti dalla spina dorsale dell’adenovirus del vaccino. Questo anticorpo causa il disturbo della coagulazione attivando la coagulazione delle piastrine.

È importante notare che questo disturbo, chiamato trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da vaccino, non è un problema con i vaccini Pfizer e Moderna COVID-19 basati su mRNA.

Quante persone hanno sperimentato questa possibile reazione?

Al 13 aprile 2021, circa uno su un milione: sei casi su 6,8 milioni di dosi di vaccino J&J somministrate negli Stati Uniti Questi sei casi si sono verificati tutti in donne di età compresa tra 18 e 48 anni e da 6 a 13 giorni dopo la vaccinazione. È circa la metà delle probabilità di essere colpiti da un fulmine in un anno. Un settimo caso è stato incluso nella revisione ACIP del 14 aprile.

Cosa devo fare se ottengo il colpo di J&J?

Il CDC e la FDA raccomandano che le persone che hanno ricevuto il vaccino J&J nelle ultime 3 settimane che sviluppano forte mal di testa, dolore addominale, dolore alle gambe o mancanza di respiro dovrebbero contattare il proprio medico.

Questo tipo di coaguli di sangue è curabile con l’uso di fluidificanti del sangue o anticoagulanti. Se un paziente ha piastrine basse, tuttavia, un medico non prescriverebbe l’eparina anticoagulante ampiamente utilizzata, ma invece un altro tipo di anticoagulante. Se non trattati, questi coaguli di sangue possono essere fatali.

Cosa raccomandano specificamente il CDC e la FDA per il vaccino J&J?

A causa di questo raro evento, anche se non è stato dimostrato che sia dovuto al vaccino, il CDC e la FDA hanno raccomandato una pausa nell’uso del vaccino J&J fino a quando questi casi non potranno essere ulteriormente esaminati.

Quali sono i prossimi passi?

Il CDC ha convocato una riunione del Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione il 14 aprile 2021. L’ACIP è un consiglio indipendente di 15 esperti scientifici e medici selezionati dal segretario dei servizi sanitari e umani che consiglia il CDC sui vaccini per bambini e adulti. Le persone con legami con i produttori di vaccini sono escluse dall’adesione all’ACIP a causa di potenziali conflitti di interesse.

Il 14 aprile, ACIP ha riesaminato le prove disponibili ma non ha votato le raccomandazioni perché i membri del panel hanno espresso la preoccupazione che il panel abbia bisogno di più tempo per valutare dati e rischi. Il vaccino è stato somministrato a 3,8 milioni di persone nelle ultime due settimane. Pertanto, non è passato abbastanza tempo per vedere se anche altre persone potrebbero sperimentare questi gravi coaguli. Il gruppo dovrebbe riunirsi di nuovo entro una settimana o dieci giorni.

È simile a quello che è successo con il vaccino AstraZeneca in Europa?

Un problema raro simile di coagulazione del sangue con piastrine basse nel seno venoso cerebrale e anche nelle vene e arterie addominali è stato osservato in relazione all’uso del vaccino AstraZeneca COVID-19 utilizzato in Europa. Lì, 182 casi sono stati segnalati in 190 milioni di dosi – ancora una volta, circa 1 su 1 milione di persone vaccinate. L’Agenzia europea per i medicinali ha studiato questo aspetto e ha concluso che la trombosi del seno venoso centrale con piastrine basse dovrebbe essere elencata come un possibile “effetto collaterale molto raro” del vaccino AstraZeneca.

Il 13 aprile 2021, Johnson & Johnson ha annunciato che stava ritardando il lancio del suo vaccino in Europa in risposta alla revisione degli Stati Uniti.

Qual è il messaggio da portare a casa?

Gli Stati Uniti hanno un totale di tre vaccini autorizzati con autorizzazione all’uso di emergenza per COVID-19 e questo effetto collaterale non è stato osservato negli altri due vaccini, sviluppati da Moderna e Pfizer. I vaccini Moderna e Pfizer non utilizzano la stessa tecnologia utilizzata nei vaccini J&J e AstraZeneca. Quindi la vaccinazione contro COVID-19 può continuare, mentre vengono compiuti sforzi per determinare se il disturbo della coagulazione è correlato per caso o un vero, ma estremamente raro, effetto collaterale del vaccino J & J. Credo che sia una testimonianza dell’enfasi da parte del CDC e della FDA sulla sicurezza dei vaccini che le vaccinazioni J&J siano state sospese mentre questo è stato studiato da scienziati indipendenti ed esperti medici.

Traduzione dell’articolo ‘Johnson & Johnson vaccine suspension – a doctor explains what this means for you’ da ‘The Conversation’