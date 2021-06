Gli effetti collaterali di trombocitopenia o trombosi rari ma gravi che sono stati collegati al vaccino anti-Covid-19 AstraZeneca preoccupano molte persone, specialmente quelle che hanno già ricevuto una dose del vaccino, che sono alla ricerca di informazioni. Ecco le risposte ad alcune domande chiave.

Se ho ricevuto una prima dose del vaccino AstraZeneca COVID-19, dovrei avere dubbi sulla sicurezza?

Finché c’è un rischio, dovresti sempre essere consapevole e informato. Esiste un rischio di danni molto gravi, inclusa la morte, sebbene sia molto piccolo: circa uno su 55.000 per la prima dose.

Ora abbiamo una comprensione molto migliore di come diagnosticare e trattare la coagulazione dovuta ai vaccini COVID-19, chiamata trombocitopenia trombotica indotta da vaccino, o VITT (a volte chiamata anche trombocitopenia immunitaria protrombotica indotta da vaccino, o VIPIT) quando si verifica. I tassi di mortalità tra le persone che soffrono di VITT sono stati stimati dal 20 al 50%, ma potrebbero migliorare con l’aumentare delle conoscenze. La Public Health Agency of Canada monitora tutti gli eventi avversi successivi alla vaccinazione COVID-19.

È importante che tutti coloro che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca capiscano che era la cosa giusta da fare. È un vaccino eccellente ed efficace ed essere vaccinati è un atto importante per proteggere non solo te stesso, ma la tua comunità rallentando e alla fine fermando la pandemia.

Devo prendere una seconda dose di AstraZeneca? Se sì, quando?

Ottenere la seconda dose di qualsiasi vaccino in due fasi è molto importante. Questo è ciò che cementa la memoria della risposta immunitaria. Sappiamo dagli studi clinici che la prima dose non previene tutte le infezioni. Previene la morte per infezione. La seconda dose aumenta la risposta immunitaria per proteggerti quasi completamente da qualsiasi infezione. Quella seconda dose riduce anche notevolmente la tua capacità di trasportare o diffondere il virus.

In termini di tempistica, le prove stanno ancora emergendo, ma la migliore guida per quanto riguarda AstraZeneca è che un intervallo di 12-20 settimane tra la prima e la seconda dose è l’ideale, proprio come con la maggior parte dei vaccini.

I rischi sono diversi per una seconda dose?

Il rischio di un coagulo sanguigno dopo una seconda dose è di circa uno su 600.000, che è un decimo del rischio di coagulazione dopo una dose iniziale. Se ti sentivi a tuo agio nel prendere la prima dose, dovresti sentirti bene nell’andare avanti e continuare ad aiutare la comunità ad avvicinare la pandemia alla fine. Inoltre, conoscere i sintomi associati ai coaguli correlati al vaccino consente un riconoscimento tempestivo e un trattamento immediato.

Quanto sono gravi i rischi per la salute dei coaguli di sangue che possono seguire un vaccino?

In quei rarissimi casi in cui i coaguli di sangue seguono la vaccinazione, possono essere molto gravi, persino fatali. La cosa buona è che la conoscenza sta avanzando rapidamente, soprattutto in termini di diagnosi e trattamento di questi coaguli quando si verificano.

All’inizio del lancio del vaccino, il rischio di morte nei rari casi di coagulazione era del 60-80%. Oggi è il 20 per cento.

All’inizio del lancio, i pazienti non avevano modo di sapere cosa fosse un coagulo correlato al vaccino o cosa cercare. Questo potrebbe essere stato un fattore chiave nel più alto tasso di mortalità. Ora che questo problema è noto e i sintomi possono essere identificati, il rischio di morte è molto più basso. Man mano che progrediamo nella comprensione di come si presenta questo problema, le persone vengono diagnosticate e trattate molto prima e in modo più efficace.

È sicuro ottenere un vaccino diverso per la mia seconda dose?

Il Comitato consultivo nazionale canadese sull’immunizzazione raccomanda che per una seconda dose, si dovrebbe rimanere con un vaccino realizzato con la stessa “piattaforma” tecnologica del primo. Se hai ricevuto per la prima volta AstraZeneca, che è una forma di vaccino vettore virale, è consigliabile ottenerlo di nuovo. Se non è disponibile, Johnson and Johnson è un altro vaccino vettore virale.

Se avessi un vaccino basato su una piattaforma tecnologica per mRNA – Pfizer o Moderna – puoi avere uno di questi due per la tua seconda dose. Stanno emergendo più dati e alla fine si potrebbe dimostrare che le piattaforme di mixaggio e abbinamento sono sicure ed efficaci, ma per ora la raccomandazione è di rimanere con la stessa tecnologia.

Ci sono sintomi che le persone dovrebbero prestare attenzione che potrebbero indicare un coagulo di sangue?

I sintomi della VITT sono ben documentati e comprendono i seguenti, che si verificano quattro o più giorni dopo la vaccinazione:

Mal di testa forti e persistenti.

Visione offuscata grave e persistente.

Gonfiore alle gambe.

Respirazione difficoltosa.

Dolore addominale.

Lividi oltre il sito di vaccinazione.

È importante cercare cure mediche tempestive in questi casi. È anche importante notare che febbre minore, mal di testa, affaticamento e dolore nel sito della vaccinazione sono comuni a tutti i vaccini nei primi uno o due giorni e non sono motivo di preoccupazione.

Chi è a rischio di coagulazione correlato al vaccino AstraZeneca?

Gli eventi di coagulazione sono ancora così rari che è molto difficile identificare particolari fattori di rischio. Sebbene sembri che un numero leggermente più alto di donne abbia sperimentato la coagulazione, il numero di casi non è abbastanza grande per valutare con precisione se il sesso potrebbe influenzare il rischio.

Il vaccino AstraZeneca non è raccomandato per le persone che hanno avuto un precedente caso di trombocitopenia indotta da eparina o di rari coaguli di trombosi del seno venoso cerebrale. Una storia familiare di coagulazione non sembra essere rilevante per i rischi del vaccino poiché i meccanismi sono completamente diversi.

