I Paesi in cui i vaccini COVID-19 sono stati lanciati rapidamente, come Israele e Regno Unito, stanno iniziando a dare un’indicazione di quanto bene funzionano. I loro primi risultati suggeriscono che i vaccini sono altamente efficaci nel prevenire il ricovero in ospedale o la morte delle persone a causa della malattia.

I dati israeliani mostrano che il vaccino Pfizer / BioNTech ha ridotto le malattie gravi del 92% e i ricoveri dell’87%. E un preprint della Public Health England – un documento che deve essere ancora esaminato da altri scienziati – suggerisce che una dose del vaccino Pfizer o Oxford / AstraZeneca riduce il rischio di ospedalizzazione dell’80%.

Tuttavia, è meno chiaro quanto siano efficaci i vaccini nell’impedire alle persone di diffondere il virus. Ma dato quello che sappiamo su come funzionano, non dovremmo sorprenderci se sono meno efficaci nell’impedire alle persone di trasmettere il virus che nel prevenire che si ammalino. Questo perché è probabile che il tipo di immunità che generano sia migliore nel combattere infezioni gravi piuttosto che lievi.

Ci sono una serie di fasi distinte nel corso di un’infezione da coronavirus. Di solito il virus inizia con quella che è nota come ‘infezione della mucosa’ perché infetta il rivestimento del naso e della gola, la mucosa nasofaringea.

Questa è la fase asintomatica o presintomatica. Possono quindi svilupparsi sintomi lievi come tosse o alterazione del gusto o dell’olfatto. Tuttavia, in una percentuale di persone, l’infezione si diffonde poi lungo le vie respiratorie fino ai polmoni, causando problemi più seri. Alcuni possono sviluppare malattie molto gravi, che portano a insufficienza respiratoria e di altri organi. A questo punto, con il virus che si muove nel corpo e causa problemi in più aree, l’infezione è ‘sistemica’.

Le persone sono più contagiose durante le prime fasi dell’infezione, quando il virus è in gran parte limitato alla mucosa nasofaringea. In effetti, è possibile che le persone siano altamente contagiose senza che il virus si diffonda ad altre parti del corpo o provochi malattie gravi.

È importante sottolineare che il sistema immunitario risponde in modo diverso alle infezioni della mucosa e sistemiche. Una risposta immunitaria sistemica, che agisce su vaste aree del corpo, è associata alla creazione di un tipo di anticorpo, IgG. L’immunità generata nella mucosa (chiamata anche immunità secretoria) è associata alla creazione di un’altra IgA. Di conseguenza, le immunizzazioni che si concentrano sulla generazione dell’immunità sistemica – che è ciò che fanno i vaccini iniettati – raramente inducono l’immunità della mucosa. Questo probabilmente si applica a tutti i vaccini COVID-19 attualmente disponibili.

Eppure, la mucosa nasofaringea è il punto zero per la maggior parte delle infezioni da coronavirus. Quindi, mentre i vaccini COVID-19 possono generare una risposta altamente protettiva contro le malattie sistemiche nei polmoni e in altri organi, i vaccini hanno meno probabilità di generare una forte immunità della mucosa che è efficace contro la fase iniziale lieve ma infettiva dell’infezione nel naso e nella gola. Dovremmo quindi aspettarci una certa differenza negli effetti dei vaccini sulla prevenzione di malattie gravi e sul blocco delle infezioni e della trasmissione.

In effetti, è per questo che c’è interesse nello sviluppo di vaccini mucosali per COVID-19. Questi si concentrerebbero sulla generazione di una risposta immunitaria nella mucosa nasofaringea in particolare, combattendo rapidamente il virus nel momento e nella posizione in cui è più contagioso nel corpo. Tali vaccini sarebbero somministrati mediante spray nasale. Tuttavia, con i vaccini mucosali contro altre malattie, la durata dell’immunità può essere relativamente breve. Se questi sono sviluppati per COVID-19, potrebbe essere necessario consegnarli ripetutamente.

Non sappiamo ancora se ci sia una differenza nello sviluppo dell’immunità sistemica e della mucosa per COVID-19. Le prove emergenti suggeriscono che potrebbe esserci, ma non sono conclusive e gran parte di questa ricerca deve ancora essere completamente rivista.

Un preprint della Public Health England suggerisce che circa sei settimane dopo un’infezione primaria da COVID-19, in alcune persone iniziano a verificarsi reinfezioni, ma che è più probabile che siano lievi o asintomatiche (e quindi probabilmente mucose). Ciò potrebbe indicare che queste persone hanno sviluppato diversi livelli di immunità sistemica e mucosa: una protezione sistemica sufficiente per fermare la malattia grave che si sviluppa successivamente nel corpo, ma non abbastanza nella mucosa nasofaringea per impedire al virus di riprendersi.

L’analisi della fase iniziale del vaccino di Oxford sembra supportare questa possibilità. Un preprint che analizza i dati dallo studio di fase 3 del vaccino suggerisce che dopo due dosi, il vaccino riduce le infezioni del 67% ma la malattia dell’82% (se viene lasciato un intervallo di 12 settimane o più tra le dosi). È importante sottolineare che lo studio prevedeva periodicamente di testare tutti per l’infezione, indipendentemente dai loro sintomi, quindi il suo metodo per valutare l’effetto del vaccino sull’infezione è robusto.

Con il vaccino Pfizer, però, il quadro è meno chiaro. Secondo alcune ricerche, sembra essere altrettanto protettivo contro infezioni e malattie. Uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine (NEJM) che ha esaminato gli effetti del vaccino nel mondo reale in Israele ha scoperto che ha ridotto tutte le forme di infezione del 92%. E un comunicato stampa della Pfizer, che esamina anche i dati israeliani, afferma che il vaccino offre una protezione del 94% contro le infezioni asintomatiche.

Ma dobbiamo stare attenti a questi numeri. Lo studio NEJM apparentemente ha testato solo le persone che volevano o avevano bisogno di un test, piuttosto che testare sistematicamente tutti, quindi i suoi risultati potrebbero essere eccessivamente ottimistici. Il comunicato stampa della Pfizer non fornisce inoltre alcuna indicazione su come siano state ricavate le sue stime.

Al contrario, uno studio statunitense che ha utilizzato test sistematici ha rilevato che il vaccino ha ridotto le infezioni asintomatiche solo dell’80% dopo due dosi. Man mano che altri studi più robusti come questo escono, stime inferiori come questa potrebbero essere più comuni.

Infine, vale la pena ricordare che anche se questi vaccini non finiscono per bloccare le infezioni in misura elevata, ciò non significa che non daranno un contributo importante alla soppressione della diffusione virale. Anche se le persone continuano a essere infettate, è probabile che i vaccini COVID-19 riducano la quantità di virus generata durante un’infezione, riducendo ciò che può essere trasmesso.

Traduzione dell’articolo ‘COVID-19 vaccines are probably less effective at preventing transmission than symptoms – here’s why’ da ‘The Conversation’