Il Regno Unito sta riscuotendo un vero successo con la sua copertura vaccinale contro il COVID-19. Circa l’85% degli adulti (44,8 milioni di persone) ha ricevuto una dose di vaccino e il 63% (33 milioni di persone) entrambe le dosi, con circa 160.000 dosi al giorno ancora in corso di somministrazione.

La vaccinazione con due dosi aiuta a prevenire l’infezione e, in coloro che si infettano ancora, riduce l’impatto del virus riducendo la gravità della malattia, la trasmissione dell’infezione e la morte.

Anche così, i piani per dare alle persone una terza dose sono stati svelati dal Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) del Regno Unito. I due argomenti principali a sostegno della somministrazione di una terza dose sono che l’efficacia delle prime due dosi diminuisce nel tempo e che è necessario assumere nuovi vaccini per affrontare le varianti virali, come la variante delta. Ma cosa dicono le prove?

Diversi studi hanno studiato la durata dell’immunità al COVID-19 e i loro risultati sono incoraggianti. I ricercatori si sono concentrati su globuli bianchi specializzati chiamati linfociti. I linfociti sono disponibili in due varietà principali: cellule B, che producono anticorpi, e cellule T, che possono aiutare la risposta delle cellule B o uccidere direttamente il virus COVID-19.

Gli anticorpi svolgono un ruolo fondamentale nell’impedire ai virus di entrare nelle cellule del corpo, che è ciò che il virus deve fare per replicarsi. È possibile misurare prontamente i livelli di anticorpi di qualcuno in un campione di sangue, ma i dati sui livelli di anticorpi di una persona tipica dopo la vaccinazione o l’infezione da COVID-19 sono stati variabili.

La maggior parte delle persone ha buoni livelli persistenti di anticorpi che possono essere rilevati per almeno sette mesi. Tuttavia, alcune altre persone hanno livelli piuttosto bassi di anticorpi o i loro livelli diminuiscono rapidamente dopo l’infezione o la vaccinazione. Tale variabilità rende difficile sapere quanto siano utili i soli dati sugli anticorpi per misurare l’immunità duratura alle infezioni.

Un quadro più chiaro può emergere se si considerano altri indicatori di immunità: le nostre cellule B e T. Un recente studio preprint (un pezzo di ricerca ancora in attesa di revisione da parte di altri scienziati) suggerisce che l’esame sia degli anticorpi che delle cellule T fornisce un quadro più chiaro della durata dell’immunità.

E, in modo rassicurante, le risposte delle cellule T funzionali contro il COVID-19 sono state rilevate sei mesi dopo l’infezione. Allo stesso modo, le cellule B della memoria – cellule di lunga durata tenute a portata di mano nel caso in cui il sistema immunitario incontri COVID-19 in futuro – sono state rilevate nelle persone anche quando i loro livelli di anticorpi sono scesi così bassi da non essere rilevabili (sebbene questa ricerca sia anche ancora in attesa di revisione). Ciò suggerisce che anche dopo che i loro anticorpi sono diminuiti nel tempo, queste persone hanno i mezzi per produrne rapidamente di nuovi se dovessero affrontare di nuovo il coronavirus.

Le persone anziane (>80 anni) spesso hanno risposte immunitarie meno efficaci quando vengono infettate o vaccinate, il che significa che la loro immunità complessiva può essere inferiore e può svanire più rapidamente. In qualsiasi campagna di richiamo avrebbero probabilmente la priorità. Tuttavia, finora i dati per le persone anziane sono stati incoraggianti. Un altro recente studio preprint ha dimostrato che le persone anziane producono una forte risposta immunitaria dopo la vaccinazione.

Tutti questi studi sono immensamente rassicuranti. In aggiunta a ciò che sappiamo sulle risposte immunitarie ai virus in modo più ampio, c’è una crescente fiducia che l’immunità al COVID-19 sia durevole, anche se saranno ancora necessari studi a più lungo termine. Tuttavia, in questo momento non ci sono prove evidenti che l’immunità delle persone debba essere ricaricata con un richiamo.

Ora ci sono diverse varianti del coronavirus in circolazione, con quattro fino ad oggi – alfa, beta, gamma e delta – considerate varianti di preoccupazione (VOC). Si tratta di varianti che si diffondono più facilmente, causano malattie peggiori o sono gestite meno bene dai vaccini.

I primi studi sull’efficacia dei vaccini contro la variante alfa, una delle prime scopertie, sono stati incoraggianti. E mentre i primi dati sulla variante gamma suggerivano che potrebbe essere in qualche modo in grado di eludere l’immunità, una successiva prestampa suggerisce che i vaccini lo proteggono ancora.

Ci sono state preoccupazioni anche per la variante delta, tuttavia i dati di Public Health England (anch’essi ancora in fase di prestampa) suggeriscono che i vaccini offrono una solida protezione contro di essa. Anche quando i vaccini offrono una protezione ridotta, come si è visto con la variante beta, ricerche più precoci (ancora in attesa di revisione) suggeriscono che proteggono ancora dai peggiori impatti della malattia.

Le prove dimostrano che la vaccinazione funziona: l’immunità è duratura e ci protegge dai peggiori effetti del COVID-19. Allora perché il Regno Unito sta pianificando una terza dose di richiamo quando non ci sono prove chiare che ce ne sia bisogno? Una grande preoccupazione dovrebbe essere che la maggior parte delle persone nel mondo rimanga ancora non vaccinata. In molti Paesi a basso reddito solo l’1% degli adulti idonei ha ricevuto una dose di vaccino.

La scarsa copertura vaccinale consente al virus di prosperare. Quando infetta e si riproduce in molte migliaia di persone, questo dà al virus l’opportunità di mutare, il che può portare all’emergere di nuove varianti. Non è un caso che i VOC siano tutti emersi da aree con alti livelli di trasmissione virale. Sono inoltre presenti almeno sette varianti di interesse emerse anche da aree con alti livelli di trasmissione virale. Questi sono virus con il potenziale per essere VOC e quindi vengono monitorati per vedere quali minacce potrebbero rappresentare.

Per prevenire la comparsa di più varianti, dobbiamo urgentemente anticipare il virus, non solo nel Regno Unito, ma ovunque. Le prove fino ad oggi non suggeriscono che vi sia un’urgente necessità di somministrare alle persone una terza dose di vaccino COVID-19 in Paesi ricchi come il Regno Unito. Sarebbe meglio somministrare quelle dosi a Paesi con una copertura bassa, piuttosto che lanciare un programma di richiamo. Perché finché non avremo un’elevata copertura vaccinale in tutto il mondo, non potremo mai veramente sperare di sfuggire a questa pandemia.

Traduzione dell’articolo ‘COVID-19 vaccine boosters: is a third dose really needed?’