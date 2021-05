I vaccini anti-COVID-19 sono fondamentali per porre fine alla pandemia. Da una prospettiva umanitaria, morale e pragmatica, i Paesi devono unirsi per garantire un accesso equo e rapido a questi vaccini, in tutto il mondo. Come hanno sottolineato i leader politici e sanitari: nessuno è al sicuro finché non siamo tutti al sicuro.

Ma soddisfare questa esigenza è complicato. Prima della pandemia, la domanda globale di tutti i vaccini era di circa 5,5 miliardi di dosi all’anno. Ora abbiamo bisogno di almeno tre volte questo per il solo COVID-19, con una produzione continua su larga scala che probabilmente sarà necessaria negli anni successivi.

Un aumento così rapido della produzione di vaccini è senza precedenti e gli ostacoli previsti devono essere affrontati. Un’idea particolare che sta guadagnando terreno è che la produzione di vaccini è limitata da brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale (PI) – meccanismi legali che consentono alle organizzazioni di impedire ad altri (per un periodo limitato) di produrre, utilizzare o vendere le loro invenzioni senza il loro permesso – e che questi dovrebbero essere cancellati. Questa, tuttavia, non dovrebbe essere una delle principali priorità.

Il Sudafrica e l’India hanno presentato una petizione all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per rinunciare ad alcune protezioni IP, per un periodo di tempo limitato, relative ai prodotti per la prevenzione, il contenimento o il trattamento del COVID-19. Ciò consentirebbe ai Paesi di produrre autonomamente prodotti correlati al COVID, come i vaccini, senza temere di essere puniti per aver violato i diritti di proprietà intellettuale delle società che li hanno sviluppati.

Diverse ONG, ex capi di stato e premi Nobel hanno dichiarato il loro sostegno. Si afferma che la rinuncia agli accordi di proprietà intellettuale “amplierebbe la capacità di produzione globale”, consentendo alla produzione di aumentare “senza ostacoli ai monopoli del settore che stanno guidando la carenza di fornitura diretta che blocca l’accesso ai vaccini”.

La petizione dell’OMC fa riferimento ai suggerimenti secondo cui i diritti di proprietà intellettuale hanno limitato la disponibilità di dispositivi di protezione individuale e la produzione di ventilatori durante la pandemia. Tuttavia, sono state presentate poche (se presenti) prove che suggeriscono che la protezione IP sta bloccando la produzione di vaccini anti-COVID-19.

Piuttosto, le questioni tecniche e logistiche sono le maggiori barriere attualmente ostacolate dall’aumento della produzione e della diffusione dei vaccini. Per aumentare la disponibilità di vaccini in questo momento, sarebbe meglio affrontarli.

Un ostacolo all’aumento della produzione è la fornitura di materie prime necessarie per produrre e distribuire questi vaccini. La quasi istantanea triplicazione della domanda di materiali specializzati sta esercitando un’enorme pressione su molte catene di fornitura farmaceutica e medica. Questo deve essere risolto, non solo per aiutare con la produzione di vaccini COVID-19 autorizzati, ma anche per assicurarci di non ritardare i test e l’approvazione dei vaccini ancora in fase di sviluppo.

In secondo luogo, il trasferimento del processo di produzione da una struttura all’altra richiede sempre risorse significative, poiché il personale del nuovo sito deve essere formato in ogni aspetto della produzione e della garanzia di qualità. Inoltre, sono richieste competenze anche sugli aspetti clinici, legali, commerciali e normativi. L’espansione della capacità produttiva non è quindi istantanea e certamente non avverrebbe immediatamente solo perché la protezione IP è stata revocata.

Tuttavia, questo trasferimento di tecnologia continua, con diversi produttori di vaccini COVID-19 che trasferiscono la loro tecnologia, su licenza, a subappaltatori. Un esempio è la licenza del vaccino AstraZeneca al Serum Institute of India. Per avviare la produzione, l’istituto ha dedicato 1.000 persone al progetto.

Ciò solleva un ulteriore punto, che è che per il trasferimento di tecnologia al lavoro, i Paesi devono avere strutture specializzate e una forza lavoro qualificata in grado di produrre vaccini. Hanno anche bisogno di solide autorità di regolamentazione per verificare e approvare la sicurezza di ciò che viene prodotto.

Sostenere impegni attuali e a lungo termine per aumentare queste competenze in tutto il mondo potrebbe essere un modo più efficace per aumentare il numero di Paesi che producono vaccini a lungo termine, rispetto alla rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale. In effetti, gli sforzi del passato per aumentare la capacità di produzione mondiale e l’accesso ad altri medicinali, come quelli per la tubercolosi resistente ai farmaci, hanno adottato questo tipo di approccio più ampio e non si sono concentrati esclusivamente sulla PI.

Allo stesso modo, se vogliamo seriamente migliorare l’accesso ai vaccini anti-COVID-19, è necessario affrontare altre questioni. I prezzi, così come i meccanismi di allocazione e distribuzione, come Covax, devono essere ottimizzati per consentire una distribuzione equa del vaccino.

La proprietà intellettuale gioca anche un ruolo centrale nello sviluppo dei vaccini.

Data l’emergenza in cui ci troviamo, aziende normalmente concorrenti stanno lavorando insieme per produrre vaccini. Qui, l’IP può facilitare la cooperazione; è chiaro quale organizzazione possiede quale tecnologia, il che significa che le aziende non devono preoccuparsi che le loro idee vengano prese quando collaborano.

Inoltre, per gli accademici che mirano a tradurre la loro ricerca in un impatto sul mondo reale, ci sono poche opzioni oltre a concedere in licenza le loro innovazioni a entità commerciali che hanno le competenze e le risorse per portare la ricerca nell’uso clinico. La partnership sul vaccino COVID-19 tra l’Università di Oxford e AstraZeneca è un esempio riuscito di questa interdipendenza.

Tali accordi transazionali (e quindi lo sviluppo di innovazioni sanitarie dalla ricerca accademica) si basano sulla PI e sulla capacità di dare ai partner commerciali un accesso esclusivo alla conoscenza. L’adozione di una rinuncia alla PI rischia di portare livelli di incertezza nel campo dei vaccini perché, senza i diritti esclusivi su un prodotto, è meno chiaro se svilupparlo porterà a un ritorno sull’investimento.

Ciò potrebbe impedire alle aziende di lavorare sui vaccini. Lo spazio dei vaccini è cresciuto solo di recente da un campo molto ristretto, che comprendeva solo poche aziende all’inizio del secolo, quindi la minaccia di perdere sviluppatori è reale. Dobbiamo avere il maggior numero possibile di concorrenti nel campo per sostenere diversi partenariati accademico-commerciali. Questa diversità ha già contribuito a creare una gamma di vaccini anti-COVID-19.

Le attuali normative sulla PI non sono perfette e questa discussione sulla rinuncia alla PI impone giustamente un esame dei sistemi attuali. Tuttavia, è improbabile che la rinuncia alla PI sia una soluzione a breve termine per una rapida produzione e distribuzione di vaccini e potrebbe portare a ostacoli a lungo termine per lo sviluppo di vaccini.

Traduzione dell’articolo ‘COVID vaccines: why waiving patents won’t fix global shortage – scientist explains’ da ‘The Conversation’