Vi è controversia sull’opportunità o meno di sospendere o modificare l’indicazione di alcuni vaccini COVID-19 a causa di effetti avversi molto rari. Viene argomentato il principio di precauzione. Il ‘primum non nocere’ (la prima cosa a non nuocere). Rischio zero, ovvero non correre alcun rischio indipendentemente dal beneficio. Ma è davvero possibile?

Tutte le misure mediche possono avere effetti collaterali, non solo i farmaci. Quando una persona viene danneggiata da un intervento medico – o da una mancanza di intervento – si chiama iatrogenesi. Si stima che più di 250.000 persone muoiano di iatrogenesi ogni anno negli Stati Uniti, rendendola la terza causa di morte in quel Paese.

La iatrogenesi è difficile da definire e quindi da misurare. Questo è il motivo per cui non ci sono stime praticamente in nessun Paese. Ritardi nella diagnosi, ritardi negli interventi chirurgici e, perché no, ritardi nella vaccinazione per mancanza di indicazioni mediche, possono essere considerati iatrogeni.

In Spagna, per esempio, c’è una bassa tolleranza al rischio per la salute. Si cerca il rischio zero. Questo spiega, almeno in parte, perché la Spagna è uno dei Paesi europei con il più alto consumo di antibiotici. La mancanza di tolleranza alla malattia dei pazienti porta al trattamento con antibiotici, nonostante la quasi certezza dell’origine virale di molte infezioni. Il timore degli operatori sanitari alle denunce, nel caso la scarsa probabilità che l’infezione non sia virale (rischio zero dell’operatore sanitario) ne favorisce l’eccessiva prescrizione.

È un esempio di come la ricerca del rischio zero possa non solo essere costosa, ma a volte coinvolge anche la iatrogenesi. Nel caso degli antibiotici, ci ha reso uno dei Paesi europei con la maggiore resistenza a questi farmaci. Che, non dimentichiamolo, hanno gravi effetti collaterali. Infatti, gli antibiotici sono, insieme al paracetamolo, una delle cause più frequenti di insufficienza epatica fulminante. Perseguendo il rischio zero con la somministrazione di vaccini COVID-19, le autorità sanitarie possono intraprendere azioni che ritardano il programma di vaccinazione, senza spiegare alla popolazione le conseguenze del ritardo nei vaccini. Che altro non sono che l’aumento dei casi di malattia, ospedalizzazione e morte per ritardi nella vaccinazione. Ecco perché non dobbiamo mai perdere la prospettiva globale. Se il rischio zero per la salute dei cittadini fosse l’obiettivo dei governi, qualsiasi danno attivo alla salute della popolazione non sarebbe accettabile. Un interessante esempio del rapporto tra economia e salute si trova nella combustione di combustibili solidi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che l’inquinamento che produce provoca più di 7 milioni di morti ogni anno nel mondo. Tuttavia, i governi li sovvenzionano con più di 200 miliardi. A cui va aggiunto il costo di oltre 5 trilioni per l’assistenza sanitaria per le malattie che provoca. In questo caso il rischio per la salute è sovvenzionato a favore dell’economia, fatto che contrasta con le restrizioni globali per contenere l’epidemia, dove l’economia è bloccata a favore della salute. Recentemente è stato pubblicato un modello matematico che stima che prolungare il tempo tra le dosi di vaccino consentirebbe di vaccinare una percentuale maggiore della popolazione, ridurre il ricovero di 7 casi ogni 100.000 abitanti e ridurre la mortalità del 3,4 per 100.000. Queste cifre sono molto più alte della stima del rischio di gravi effetti dei vaccini. L’impatto che sta avendo la vaccinazione è innegabile e dipende soprattutto dal numero di persone vaccinate. Pertanto, non utilizzare tutti i vaccini disponibili può prevenire un numero limitato di effetti avversi, sì, ma anche causare iatrogenesi non evitando ricoveri e decessi. Il rischio zero non esiste. La ricerca del rischio zero non è efficiente. Pertanto, dobbiamo utilizzare tutti i vaccini disponibili, adattando sempre il loro utilizzo alle persone con il minor rischio di effetti avversi. Solo allora saremo in grado di controllare rapidamente la pandemia.

Traduzione dell’articolo ‘Riesgo cero en sanidad (y con las vacunas), ¿una utopía dañina?‘ da ‘The Conversation’