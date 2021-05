Il piano vaccinale sta andando molto bene, però c’è un problema di comunicazione.

Ad esempio su Astrazeneca si è creata una enorme confusione con le fasce d’età in cui praticamente si è detto di tutto e il contrario di tutto. L’opinione pubblica si è fatta così l’idea che Astrazeneca non sia un vaccino sicuro come gli altri, mentre adesso è importante che si vaccini il più possibile. La vaccinazione di massa mondiale è l’unica arma che abbiamo contro il virus.

Ma da poco è sorto un altro problema in Italia, questa volta con Pfizer che gode di grande favore tra la gente.

Il Cts, Comitato tecnico scientifico, ha annunciato una settimana fa che la seconda dose si poteva fare pure a 5 settimane invece che a tre, come fatto finora. E così c’è stata tutta una rimodulazione dei piani regionali che ha fatto inferocire soprattutto chi aveva già fatto la prima dose e si è visto spostare la seconda due settimane dopo. Nel Lazio alcuni cittadini hanno ricorso addirittura al Tar.

Ieri, in una intervista di ieri a ‘Il Messaggero’, il generale Figliuolo –che ha dato una evidente svolta ad un piano che con Arcuri non decollava- ha citato dati di studi sul campo per cui dopo tre mesi il Pfizer avrebbe una efficacia addirittura tripla, mentre l’altro ieri l’aveva doppia e comunque Pfizer aveva raccomandato di rispettare l’intervallo di tre settimane tra la prima e la seconda somministrazione.

Insomma gli anticorpi prodotti sembrano adeguarsi magicamente alle nuove scelte. È vero che la medicina non è la fisica e si tratta di una scienza biologica in cui i dati sono spesso ballerini però sembra di assistere di nuovo alla disastrosa comunicazione che si è fatta precedentemente su AstraZeneca.

Se passa l’idea di piegare i dati scientifici alle esigenze della amministrazione e quindi della politica, gli effetti sul sempre consistente gruppo di indecisi e sui no-vax sarebbe assai deleteria in questa fase in cui abbiamo bisogno che si vaccini il numero più grande di persone.

Probabilmente la comunicazione, in questa fase, è altrettanto importante della campagna vaccinale stessa ed occorre dare un segnale di coerenza e sicurezza. Spostare continuamente –o anche solo ventilare l’ipotesi- il richiamo della seconda dose, soprattutto quando si dichiara poi che sono in arrivo a breve stock imponenti di Pfizer, ingenera l’idea che Astrazeneca è rimasto nei frigoriferi ed occorre smerciarlo il più possibile.