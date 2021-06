L’annuncio del G7 che donerà 1 miliardo di vaccini COVID-19 ai Paesi più poveri è stato ampiamente accolto con delusione. A parte che l’impegno era in realtà solo di 870 milioni di dosi in più (il miliardo di dollari include gli impegni presi ad inizio anno), questo permetterà di vaccinare solo 500 milioni di persone, metà di quelle nel 2021 e il resto l’anno prossimo .

Questo nonostante il G7 chieda sforzi per porre fine alla pandemia nel 2022 e riconosca che ciò richiederà la vaccinazione della maggior parte della popolazione mondiale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che questo richiederà 11 miliardi di dosi. In ogni caso, l’annuncio del G7 rappresenta un enorme fallimento di ambizione e leadership. C’è un netto divario tra retorica e realtà.

Detto questo, fornire dosi non è l’unico contributo che i Paesi del G7 stanno dando alla campagna di vaccinazione globale. Si sono impegnati a costruire partnership per aumentare la capacità di produzione di vaccini, mantenere i finanziamenti per la ricerca per nuovi vaccini per proteggere dalle varianti emergenti e ridurre il tempo necessario per approvare i vaccini. Continueranno inoltre a lavorare per rafforzare i sistemi sanitari in tutto il mondo, in modo che possano far fronte meglio agli effetti del COVID-19.

Tuttavia, il piano generale manca di credibilità e avrà un impatto molto limitato sulla fine della pandemia, ha affermato il sottosegretario generale uscente per gli affari umanitari delle Nazioni Unite. I Paesi del G7 hanno fatto ciò che ritengono sia sufficiente per placare le preoccupazioni per la mancanza di azione. Ma è tutt’altro che convincente.

Naturalmente, non sarebbe mai stato facile per questi governi aumentare rapidamente i loro impegni sui vaccini quando venivano spinti a fare di più nei propri Paesi. L’impegno di 1 miliardo di dosi è stato costruito attorno ai paesi del G7 che hanno bisogno di mantenere le proprie campagne di vaccinazione. Andare oltre ciò richiederebbe, per la maggior parte, di rallentare il lancio nazionale.

Questo sarebbe politicamente difficile. Ad esempio, nel Regno Unito sta già scoppiando una discussione sull’opportunità di vaccinare i bambini. Molti sostenitori dell’accelerazione della campagna di vaccinazione globale sosterrebbero che quelli all’estero dovrebbero avere la precedenza sui bambini britannici, dato che i bambini hanno significativamente meno probabilità di ammalarsi gravemente e anche meno probabilità di trasmettere il virus.

D’altra parte, una tale posizione probabilmente farebbe arrabbiare una potente coalizione di sindacati degli insegnanti, genitori e media. Basterebbero solo pochi tragici casi di malattie gravi nei bambini perché l’opinione pubblica oscilli fermamente dietro la limitazione delle esportazioni di vaccini.

Un governo coraggioso agirebbe comunque nell’interesse globale, non ultimo perché sarebbe anche nel proprio interesse. Sopprimere le epidemie all’estero ridurrebbe la possibilità di riguardare nuove varianti che emergono e si diffondono. Il Fondo Monetario Internazionale stima inoltre che il costo di 50 miliardi di dollari (36 miliardi di sterline) per distribuire i vaccini COVID-19 al 60% della popolazione mondiale entro la metà del 2022 sarebbe sminuito dai 9 trilioni di dollari in un aumento della produzione globale che risulterebbe, con benefici distribuiti tra le economie povere, emergenti e ricche.

Ma i governi, siano essi G7 o altri, non possono semplicemente ignorare il sentimento pubblico.

Il G7 è stato anche criticato per non aver fatto di più per rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale sui vaccini COVID-19 e consentire il rilascio di licenze obbligatorie. Si tratta di licenze rilasciate dai governi per consentire alle aziende di un Paese di realizzare prodotti, come i vaccini, senza il consenso dei titolari dei brevetti.

I sostenitori di una deroga alla proprietà intellettuale affermano che consentirà di produrre più dosi di vaccino COVID-19 e ridurre i costi per i Paesi più poveri. Oxfam ha condotto una campagna per tale approccio e i Presidenti Biden e Macron hanno entrambi indicato il sostegno prima del vertice di giugno.

In teoria, i governi sono sempre stati in grado di rilasciare licenze obbligatorie durante le emergenze sanitarie. Ma come è successo in passato con i farmaci per l’HIV, le aziende farmaceutiche – sostenute dai governi dei paesi in cui hanno sede – sono state in grado di limitarne l’uso. Un forte impegno del G7, quindi, potrebbe aver contribuito a evitare ciò con i vaccini COVID-19.

Ma l’ipotesi che ciò vedrebbe un rapido aumento della campagna di vaccinazione globale sembra ottimistica. La produzione è limitata dalla carenza di ingredienti vitali e dalla capacità produttiva. Il modello AstraZeneca di espansione della produzione di vaccini senza scopo di lucro attraverso partnership regionali con altre aziende farmaceutiche potrebbe essere un modo più efficace per soddisfare l’esigenza immediata. Ha lavorato con oltre 20 partner mantenendo un rigoroso controllo di qualità.

Affrontare i problemi dei dispositivi di protezione sui farmaci essenziali è fondamentale, ma forse è una soluzione per future crisi sanitarie piuttosto che questa.

Il fallimento del G7 nel fornire un impegno sostanziale alla vaccinazione globale evidenzia un altro aspetto preoccupante del forum. Molti dei problemi con cui è stato alle prese nell’ultimo anno sono molto complessi e difficili da risolvere con accordi globali.

Tutti sono d’accordo, ad esempio, sulla minaccia dell’emergenza climatica, ma trovare un consenso sul da farsi è stato difficile. Allo stesso modo, i membri hanno trovato difficile raggiungere un consenso su come rispondere alle sfide geopolitiche poste da Russia, Cina e altri.

Ma sulla vaccinazione globale non dovrebbero esserci opinioni diverse: l’implementazione di un programma il più rapidamente e completo possibile è un bene per tutti. Vaccinare il mondo è una rara combinazione di scopo morale e interesse personale. È fondamentale per prevenire una catastrofe della salute pubblica nelle regioni più povere del mondo, fermare la comparsa di nuove varianti che minacciano l’efficacia dei vaccini esistenti e stimolare l’economia globale e limitare la povertà e la disuguaglianza.

Non tutti i vertici del G7 possono portare a un enorme cambiamento globale. Ma se il G7 non può fornire la leadership globale in un momento in cui è così necessario ed è così limitato e limitato nelle sue ambizioni e promesse, a cosa serve esattamente? Il suo fallimento ricorda a tutti noi che è urgentemente necessaria un’ampia solidarietà globale per affrontare il momento di crisi decisivo di questa generazione.