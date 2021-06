Mentre ora è abbastanza facile ottenere un vaccino contro il COVID-19 nella maggior parte dei luoghi negli Stati Uniti, la distribuzione del vaccino in altre parti del mondo è stato lento o incoerente a causa di carenze, accesso irregolare e preoccupazioni per la sicurezza.

I ricercatori sperano che un approccio misto ai vaccini COVID-19 aiuti ad alleviare questi problemi e a creare maggiore flessibilità nei regimi di immunizzazione a disposizione delle persone.

In tutto il mondo, diverse aziende farmaceutiche hanno adottato approcci diversi allo sviluppo di vaccini. Pfizer-BioNTech e Moderna hanno creato vaccini mRNA. Oxford-AstraZeneca e Johnson & Johnson sono andati con quelli che vengono chiamati vettori virali. Il vaccino Novavax COVID-19 è a base di proteine.

Quindi mescolare i vaccini potrebbe significare molto più che cambiare produttore, come da Pfizer per la dose uno a Moderna per la dose due. Potresti sfruttare un modo diverso per stimolare la tua risposta immunitaria se opta per una prima dose di AstraZeneca e una seconda dose di Moderna.

I vantaggi più ovvi del trattamento di vari marchi e tipi di vaccino COVID-19 come intercambiabili sono logistici: le persone possono ottenere qualsiasi iniezione disponibile senza preoccupazioni. Accelerando la distribuzione globale della vaccinazione, mescolare e abbinare i vaccini potrebbe aiutare a porre fine a questa pandemia. I ricercatori sperano anche che la combinazione di diversi vaccini possa innescare una risposta immunitaria più robusta e più duratura rispetto alla ricezione di entrambe le dosi di un singolo vaccino. Questo approccio può proteggere meglio le persone dalle varianti emergenti.

Gli scienziati sospettano che ci siano alcuni casi in cui ricevere due diversi vaccini COVID-19 può provocare una risposta immunitaria più forte.

Ogni azienda ha utilizzato regioni leggermente diverse della proteina spike SARS-CoV-2 nelle proprie formulazioni. È la proteina spike del virus a cui risponde il tuo sistema immunitario, quindi l’esposizione a diverse porzioni della proteina spike dovrebbe significare che il tuo corpo produrrà una serie di anticorpi corrispondenti che possono respingere future infezioni. La gamma di anticorpi dovrebbe quindi fornire una protezione migliore e aumentare la probabilità che tu sia protetto da varianti con cambiamenti nella proteina spike.

E diverse tecnologie vaccinali attivano aspetti unici del sistema immunitario grazie al modo in cui presentano la loro porzione di proteina spike.

I vaccini Pfizer e Moderna sono composti da un piccolo frammento di mRNA, materiale genetico che contiene la ricetta per creare una regione della proteina spike SARS-CoV-2. Avvolto in un cappotto grasso, l’mRNA scivola nelle cellule di una persona vaccinata dove dirige la produzione della proteina virale. Il sistema immunitario della persona riconosce quindi la proteina spike estranea e produce anticorpi contro di essa.

Diversi altri vaccini COVID-19 si basano su un vettore virale. In questi casi, i ricercatori hanno modificato un adenovirus che di solito fa sì che il comune raffreddore fornisca le istruzioni del DNA per la produzione di una porzione della proteina spike SARS-CoV-2. Il virus modificato è sicuro perché non può replicarsi nelle persone. Insieme a J&J e AstraZeneca, esempi di vaccini vettoriali virali COVID-19 in uso a livello globale includono il vaccino russo Sputnik Van e il vaccino CanSino Biologics.

Il sistema immunitario può sviluppare una risposta immunitaria al vaccino vettore virale stesso, che potrebbe ridurre l’efficacia del vaccino contro il coronavirus. Gli esperti sperano che la combinazione di piattaforme vaccinali, ad esempio utilizzando un vaccino a base di mRNA o uno che includa un vettore virale diverso per la seconda dose, possa ridurre tale rischio.

In tutto il mondo sono in corso studi su animali e persone per indagare sulla sicurezza, sui tipi di risposta immunitaria generata e sulla durata dell’immunità quando una persona riceve due diversi vaccini COVID-19.

I risultati di uno studio spagnolo su più di 600 persone hanno indicato che la vaccinazione con il vettore virale AstraZeneca e il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 a base di mRNA innesca una robusta risposta immunitaria contro il virus SARS-CoV-2.

I risultati preliminari di uno studio tedesco che non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria hanno rilevato che ricevere prima il vaccino AstraZeneca seguito dal vaccino Pfizer ha portato alla produzione di anticorpi più protettivi e ha fornito una migliore protezione contro le varianti preoccupanti rispetto a due dosi di AstraZeneca.

Lo studio Com-COV nel Regno Unito sta anche esaminando la sicurezza e l’efficacia della somministrazione ai pazienti di una combinazione di iniezioni AstraZeneca e Pfizer-BioNTech. I risultati preliminari indicano che le persone che hanno ricevuto un’iniezione di ciascun tipo avevano maggiori probabilità di segnalare effetti collaterali da lievi a moderati rispetto a coloro che avevano ricevuto due dosi dello stesso vaccino. I risultati finali di questo studio, inclusa l’efficacia di questo approccio, sono attesi per giugno 2021. Lo studio ampliato Com-CoV2 sta testando altre combinazioni di vaccini COVID-19, in particolare dalla piattaforma mRNA di Moderna e dalla piattaforma proteica di Novavax.

Le varianti emergenti del coronavirus sono uno dei motivi principali per considerare la possibilità di mescolare i vaccini. La somministrazione di vaccini mirati a diverse varianti fornirebbe un’ampia immunità collettiva e limiterebbe l’emergere di nuovi ceppi forse più pericolosi.

È possibile che le persone che sono attualmente completamente vaccinate abbiano bisogno di una terza dose per affrontare le differenze genetiche nelle nuove varianti. Cambiare le piattaforme per questo colpo di richiamo, ad esempio, se il tuo primo round era basato su vettori virali, passando all’mRNA o a uno a base di proteine, potrebbe aiutare a rafforzare la tua risposta immunitaria.

I vaccini antinfluenzali proteggono abitualmente contro più ceppi del virus dell’influenza, ma di solito sono prodotti dalla stessa azienda. In futuro, questo approccio potrebbe portare a vaccini che contengono più regioni di SARS-CoV-2 per proteggere da diverse varianti, o regioni sia del coronavirus che delle proteine ​​dell’influenza, proteggendo da entrambi i virus in una singola iniezione.

Per ora, tuttavia, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie negli Stati Uniti consentono la miscelazione delle iniezioni Pfizer e Moderna a base di mRNA solo in “situazioni eccezionali”, come una fornitura limitata di vaccini o se un paziente non sa quale vaccino utilizza originariamente ricevuto.

L’agenzia di sanità pubblica canadese ha recentemente approvato la miscelazione di diversi vaccini COVID-19 se una fornitura limitata impedisce a qualcuno di ricevere la seconda dose dello stesso vaccino o se qualcuno è preoccupato per una seconda dose di AstraZeneca a causa di effetti collaterali pubblicizzati.

I paesi dell’UE sono finora in attesa di ulteriori risultati di studio prima di consentire la miscelazione delle dosi di vaccino.

Traduzione dell’articolo ‘A mix-and-match approach to COVID-19 vaccines could provide logistical and immunological benefits’ da ‘The Conversation’