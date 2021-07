Alla fine dell’anno scorso, ho chiesto: è sicuro avere più di un tipo di vaccino COVID-19? Uno studio ha ora affrontato questa domanda, nonché l’effetto che la combinazione di diversi tipi di vaccini ha sull’immunità.

La maggior parte dei vaccini COVID-19 richiede due dosi e la strategia abituale è quella di somministrare alle persone lo stesso tipo di vaccino per entrambi. Ma lo studio Com-Cov, condotto dall’Università di Oxford, ha reclutato oltre 800 partecipanti da tutto il Regno Unito per indagare sugli effetti della somministrazione di vaccini diversi alle persone per la prima e la seconda vaccinazione. Sono stati studiati due vaccini: quelli prodotti da Pfizer e AstraZeneca.

Quindi, il mix and match è un’opzione? I risultati dello studio sono preliminari, devono ancora essere esaminati da altri scienziati, ma la risposta sembra essere sì. Somministrare alle persone diversi tipi di vaccino COVID-19 sembra non solo essere sicuro, ma anche un potenziale modo per aumentare la protezione contro il coronavirus.

Tuttavia, i benefici esatti dipendono da quale vaccino va per primo e quale secondo. L’assunzione del vaccino AstraZeneca seguito da quello Pfizer ha comportato un sorprendente aumento degli anticorpi contro la proteina spike del coronavirus (una parte fondamentale della sua struttura esterna) rispetto all’utilizzo del vaccino AstraZeneca per entrambe le dosi o Pfizer seguito da AstraZeneca.

L’assunzione del vaccino AstraZeneca seguito da Pfizer ha determinato una migliore risposta delle cellule T rispetto a tutte le altre combinazioni di dosi. Le cellule T, note anche come linfociti T, sono cellule immunitarie che aiutano a uccidere i germi invasori (come il coronavirus) e supportano la produzione di anticorpi.

Lo studio Com-Cov esaminerà successivamente se la miscelazione e l’abbinamento di dosi come questa forniscono buoni risultati quando viene lasciato un divario maggiore tra le dosi. Il tempo tra le dosi in questo studio iniziale era di 28 giorni, ma uno studio parallelo lo sta estendendo a 84 giorni. I risultati devono ancora essere comunicati.

Altri ricercatori hanno anche studiato la combinazione di tipi di vaccini per combattere il COVID-19. Uno studio spagnolo ha recentemente riferito che le persone che inizialmente hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca hanno sperimentato un massiccio aumento della loro immunità antivirale quando hanno ricevuto una seconda dose del vaccino Pfizer, fornendo ulteriori prove che Pfizer funziona bene come richiamo.

Per capire perché potrebbero verificarsi questi effetti benefici, è importante capire come funzionano i vaccini AstraZeneca e Pfizer. Entrambi presentano un elemento chiave del coronavirus – di nuovo, la proteina spike – al sistema immunitario, ma lo fanno usando metodi diversi.

L’approccio Pfizer racchiude il codice genetico per la proteina spike del coronavirus in nanoparticelle grasse. Quando queste particelle entrano nelle cellule del corpo, il codice viene letto e vengono prodotte copie della proteina spike, portando a una risposta immunitaria. Il vaccino AstraZeneca rilascia lo stesso codice genetico ma utilizza una forma indebolita di un comune virus del raffreddore (un adenovirus) degli scimpanzé per trasportare il codice nelle cellule.

Quando vengono somministrate le prime dosi di vaccino, è possibile che si innalzi una risposta immunitaria non solo contro la proteina spike creata, ma anche contro i portatori utilizzati per fornire il codice. Questo è un problema noto per trattamenti o vaccini che utilizzano virus per la consegna. Se la seconda dose è la stessa, l’immunità sviluppata contro il portatore reagirà contro la seconda dose, eliminandone una parte prima che si sviluppi un’immunità robusta, protettiva e di lunga durata.

Questo è il motivo per cui il vaccino Sputnik V russo, che si basa sullo stesso metodo di somministrazione del vaccino AstraZeneca, utilizza due diversi adenovirus come vettori per la prima e la seconda dose e ha ottenuto risultati impressionanti.

Ci sono ulteriori vantaggi nel mescolare le dosi di vaccino oltre a migliorare la protezione. Possono sorgere problemi logistici quando una seconda dose di vaccino deve essere identica alla prima. Produrre il doppio della quantità di un vaccino richiede tempo. Il potenziamento con un vaccino diverso potrebbe consentire alla popolazione mondiale di essere vaccinata più rapidamente.

In secondo luogo, se una persona reagisce male alla prima vaccinazione, è più probabile che riceva una seconda dose se sa che è diversa, ed è chiaro che due sono necessarie per una buona protezione. I governi possono anche decidere che un certo tipo di vaccino è meno adatto a diversi gruppi di persone, come è avvenuto con il vaccino AstraZeneca nei giovani in alcuni paesi. Avere più potenziali combinazioni di vaccini disponibili può aiutare a superare qualsiasi incertezza pubblica sulla scia di questo tipo di decisioni.

Anche la fornitura di vaccini ad alcuni paesi a basso e medio reddito può essere difficile, in particolare se non hanno i requisiti necessari per la conservazione a freddo per grandi lotti di un vaccino che devono essere mantenuti a basse temperature. L’inclusione di vaccini nel piano di distribuzione che non necessitano di conservazione a temperature molto basse può rendere più facile la consegna diffusa del vaccino.

Quindi ci sono chiaramente enormi vantaggi nel mescolare i vaccini. Tuttavia, questo studio ha esaminato solo due tipi di vaccino: nel tempo, ogni combinazione dovrà essere testata, in ogni fascia di età e in ogni etnia. I vaccini possono anche comportarsi diversamente se mescolati in contesti diversi, ad esempio in un contesto di malnutrizione o altre malattie infettive. Questi fattori dovranno essere inclusi anche nei test futuri. Ma per ora, questo studio suggerisce che un approccio mix-and-match ai vaccini COVID-19 è un’opzione accettabile e utile.