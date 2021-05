Gli Stati Uniti hanno annunciato il loro limitato sostegno alla ‘Trips waiver’, una proposta per sospendere la protezione della proprietà intellettuale per i prodotti e le tecnologie necessarie per la lotta contro COVID-19, compresi i vaccini, per tutta la durata della pandemia.

Ciò comporterebbe una sospensione temporanea di alcune regole stabilite nell’accordo Trips, il trattato sulla proprietà intellettuale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

La rinuncia è stata proposta per la prima volta da India e Sudafrica – due Paesi con una solida capacità di produzione di farmaci generici – nell’ottobre 2020 come uno strumento importante per affrontare la disponibilità di vaccini COVID-19, strumenti diagnostici e trattamenti terapeutici.

Per sette mesi, la proposta ha fatto pochi progressi a causa dell’opposizione di Stati Uniti, UE, Svizzera, Regno Unito, Giappone e altri.

L’annuncio a sorpresa ha raccolto una risposta positiva in molti ambienti, ed è stato presto ripreso in tutto il mondo, con l’UE, la Nuova Zelanda e la Francia che hanno espresso una maggiore disponibilità a negoziare.

Eppure gli Stati Uniti sono al centro dell’attenzione perché la loro dichiarazione è un così grande allontanamento dal loro precedente antagonismo nei confronti delle misure di salute pubblica di altri Paesi che incidono sui diritti di proprietà intellettuale. Ad esempio, nel 1996, ha minacciato di imporre sanzioni al Brasile per aver riformato le leggi sui brevetti per migliorare l’accesso ai farmaci per l’AIDS.

Data questa storia e le intense pressioni del settore farmaceutico, il sostegno degli Stati Uniti alla rinuncia agli accordi Trips è stato per molti una gradita sorpresa.

Il sostegno alla rinuncia e l’ultimo rapporto del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti che indica che gli Stati Uniti rispetteranno il diritto di concedere licenze obbligatorie coerenti con l’accordo Trips, possono dare a tutti i partner commerciali, non solo ai paesi in via di sviluppo, la fiducia necessaria per usare coraggiosamente tali poteri per migliorare la fornitura di vaccini COVID-19 senza timore di ritorsioni commerciali.

Ma alcuni aspetti dell’annuncio degli Stati Uniti hanno una portata più ristretta rispetto alla proposta originale.

La proposta iniziale coprirebbe tutte le tecnologie per il rilevamento, la prevenzione, il trattamento e la risposta al COVID-19, mentre la dichiarazione degli Stati Uniti limita il suo sostegno alla rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale solo nei vaccini. Mentre i vaccini sono al centro dell’attenzione in questo momento, la proposta più ampia riguarderebbe l’offerta limitata di terapie, come Baricitinib o Redemsivir, o la diagnostica, come i reagenti per i kit di test COVID.

Tuttavia, il sostegno degli Stati Uniti potrebbe contribuire a portare la rinuncia agli accordi Trips alla fase successiva dei ‘negoziati basati su testo’. Ora c’è la speranza che i negoziati formali possano iniziare ad affrontare questioni in sospeso, come la durata della rinuncia e se può essere coperto qualcosa di più dei vaccini.

Poiché la rinuncia all’accordo Trips ha guadagnato l’attenzione del pubblico, molti hanno definito la misura una ‘rinuncia al brevetto’.

Ciò ha oscurato altri diritti di proprietà intellettuale inclusi nella rinuncia agli accordi Trips proposta originariamente: copyright, segreti commerciali e design, non solo brevetti.

I brevetti meritano sicuramente molta attenzione: la produzione e la fornitura di un prodotto, in particolare di farmaci biologici complessi come i vaccini COVID-19, è spesso disciplinata da più brevetti, che possono essere di proprietà di entità diverse.

Ma i segreti commerciali, che proteggono diversi tipi di informazioni esclusive, compresi i dati raccolti durante il processo di approvazione normativa, e il know-how tacito sono anche essenziali per la produzione e la produzione di vaccini.

Fornire incentivi a condividere o rivelare segreti commerciali, informazioni coperte da accordi di non divulgazione, nonché comunicazioni normative, come i dati di studi clinici, non solo stimolerebbe la concorrenza. Fornirebbe anche la base per ulteriori innovazioni.

Ciò è stato visto nel caso dello sviluppo da parte di Shantha Biotechnic di un vaccino contro l’epatite B per la fornitura domestica indiana, che utilizzava il lievito al posto del tradizionale sistema batterico, consentendo la produzione di un vaccino indiano a basso costo che divenne il cardine di una vaccinazione globale. drive guidato da Unicef.

Alcuni dei vaccini COVID-19 offerti – quelli sviluppati da BioNTech e Moderna – utilizzano l’mRNA, una tecnologia relativamente nuova che solo di recente è stata prodotta in gran numero. Molti Paesi potrebbero non avere ancora i mezzi per produrli a livello nazionale. L’OMS ha istituito un hub di trasferimento della tecnologia mRNA per fornire un meccanismo per condividere la tecnologia a livello globale, ma nessuno degli attuali produttori di vaccini ha ancora offerto il proprio aiuto o la propria esperienza a questa iniziativa.

Coprendo più tipi di proprietà intellettuale in misura globale, la rinuncia ai brevetti proposta originariamente offrirebbe più libertà di operare per produttori e fornitori e di farlo in modo rapido.

Le aziende in molti Paesi diversi potrebbero utilizzare la conoscenza condivisa senza la necessità di negoziare accordi di licenza Paese per Paese e prodotto per prodotto. Ciò diversificherebbe i luoghi di produzione. Si spera e si prevede che la prospettiva di una deroga stimoli gli sforzi per persuadere le aziende farmaceutiche a stipulare accordi più volontari e licenze non esclusive per consentire il trasferimento di tecnologia in modo controllato e trasparente.

Per porre fine alla pandemia, abbiamo bisogno di una serie di strategie per condividere i vantaggi dei vaccini, trattamenti e test COVID esistenti, oltre a consentire un’ulteriore innovazione da più siti.

I Paesi ricchi devono invertire il loro ordine eccessivo di dosi, le restrizioni all’esportazione dovrebbero essere revocate per aumentare la produzione e i dati provenienti dai processi di approvazione normativa dovrebbero essere resi accessibili. I governi dovrebbero obbligare le aziende, pagandole ove necessario, a effettuare trasferimenti volontari delle loro tecnologie, condividere segreti commerciali e altre informazioni riservate.

