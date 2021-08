Dopo 60 milioni di casi di infezione e oltre 1,2 milioni di morti, l’Europa si chiede se sia necessaria una terza dose di richiamo dei vaccini anti-Covid-19, soprattutto con la variante Delta che corre.

Israele ci ha già pensato e ha iniziato a somministrare da domenica la terza dose agli over 60. Ad oggi circa 45mila israeliani di età superiore ai 60 anni o comunque fragili hanno già ricevuto la dose di richiamo del vaccino anti-Covid, ma il Premier Naftali Bennett vorrebbe andare ancora più veloce.

Anche la Germania ha annunciato attraverso il Ministero della Salute, che per gli anziani e per le persone più a rischio sarà disponibile una terza dose di vaccino Pfizer o Moderna a partire da settembre, anche a chi ha già ricevuto due dosi di Astrazeneca o la singola di Johnson&Johnson.

Nel Regno Unito, sebbene continuino a calare i contagi, il governo Johnson sta preparando un piano per la somministrazione della terza dose che sarebbe riservata per ora alle ‘persone più vulnerabili’ e dovrebbe iniziare a settembre.

Qui, lo specialista in microbiologia e malattie infettive William Petri dell’Università della Virginia risponde ad alcune domande comuni sui richiami dei vaccini anti-Covid-19.

Che cos’è una dose di richiamo?

I richiami sono una dose extra di un vaccino somministrato per mantenere la protezione indotta dal vaccino contro una malattia. Sono comunemente usati per rafforzare molti vaccini perché l’immunità può svanire nel tempo. Ad esempio, il vaccino antinfluenzale ha bisogno di un richiamo ogni anno e il vaccino contro la difterite e il tetano ogni 10 anni. I richiami sono spesso identici al vaccino originale. In alcuni casi, tuttavia, la dose di richiamo è stato modificata per migliorare la protezione contro nuove varianti virali. Il vaccino contro l’influenza stagionale, in particolare, richiede un richiamo annuale perché il virus dell’influenza cambia molto rapidamente.

Perché le dosi di richiamo non sono ancora consigliate?

Mentre l’immunità indotta dal vaccino potrebbe non durare per sempre, non è chiaro quando sarà necessario un richiamo. In modo incoraggiante, tutti i vaccini COVID-19 attualmente autorizzati inducono una solida memoria immunitaria contro il coronavirus. Il vaccino insegna alle cellule B della memoria del tuo sistema immunitario a produrre anticorpi quando sei esposto al virus. I ricercatori hanno rilevato alti livelli di cellule B di memoria nei linfonodi di persone che hanno ricevuto il vaccino Pfizer per almeno 12 settimane dopo l’iniezione. Gli studi suggeriscono anche che i vaccini COVID-19 autorizzati continuano a offrire protezione anche contro i ceppi emergenti del coronavirus. Tra i partecipanti a uno studio, il vaccino Johnson & Johnson ha avuto un’efficacia del 73% e dell’82%, rispettivamente 14 giorni e 28 giorni dopo l’iniezione, per scongiurare malattie gravi dalla variante beta. E uno studio preliminare che non è stato sottoposto a revisione paritaria ha rilevato che il vaccino Pfizer è efficace all’88% contro la variante delta. L’altra fonte di risposte anticorpali di lunga durata contro il coronavirus sono le cellule chiamate plasmablasti che risiedono nel midollo osseo. Queste cellule producono continuamente anticorpi e non necessitano di potenziamento per mantenere la loro attività. Fortunatamente, sono stati rilevati plasmablasti nel midollo osseo di persone che hanno ricevuto il vaccino COVID-19 per un massimo di 11 mesi, indicando un certo grado di memoria immunitaria di lunga durata.

Come faccio a sapere se ho bisogno di un richiamo?

Potrebbe essere necessario attendere un focolaio nelle persone che sono state vaccinate. I ricercatori stanno ancora cercando il modo migliore per misurare la forza dell’immunità indotta dal vaccino di qualcuno. I vaccini COVID-19 sono stati così efficaci che non ci sono molti fallimenti da testare. Il miglior candidato da misurare sono determinati anticorpi che il vaccino induce il sistema immunitario a produrre. Riconoscono la proteina spike che consente al coronavirus di entrare e infettare le cellule. Le prove a sostegno dell’importanza degli anticorpi anti-spike includono uno studio che mostra che i vaccini a mRNA un po’ più efficaci come Pfizer e Moderna generano livelli di anticorpi più elevati nel sangue rispetto ai vaccini con vettori di adenovirus come Johnson & Johnson e AstraZeneca. In uno studio preliminare che non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria, i livelli di anticorpi anti-spike erano più bassi nelle persone che hanno contratto il COVID-19 dopo essere state vaccinate con il vaccino Oxford-AstraZeneca. Gli operatori sanitari vorrebbero poter sottoporre ai pazienti un esame del sangue che direbbe loro quanto sono o non sono ben protetti contro il COVID-19. Sarebbe una chiara indicazione della necessità di un colpo di richiamo. Ma fino a quando i ricercatori non sapranno con certezza come misurare l’immunità indotta dal vaccino, la prossima indicazione che potrebbero essere necessari richiami sono le infezioni rivoluzionarie negli anziani che sono già stati vaccinati. Le persone di età superiore agli 80 anni producono livelli inferiori di anticorpi dopo la vaccinazione, quindi la loro immunità potrebbe diminuire prima di quella della popolazione generale. Molto probabilmente gli anziani sarebbero anche i più suscettibili alle nuove varianti virali che sfuggono alla protezione fornita dagli attuali vaccini.

Sono immunocompromesso: devo preoccuparmi?

I richiami possono essere necessari per le persone immunocompromesse. In uno studio, 39 dei 40 trapiantati di rene e un terzo dei pazienti in dialisi non sono riusciti a produrre anticorpi dopo la vaccinazione. Un altro studio ha identificato 20 pazienti con malattie reumatiche o muscoloscheletriche su farmaci che sopprimono il sistema immunitario che non avevano anticorpi rilevabili. Entrambi questi studi sono stati condotti dopo che i pazienti hanno ricevuto la dose completa di vaccino. È stato dimostrato che i richiami aiutano in questi casi. In uno studio, un terzo dei pazienti sottoposti a trapianto di organi solidi che hanno avuto una risposta subottimale a due dosi dei vaccini Pfizer o Moderna è stato in grado di sviluppare una risposta anticorpale con una terza dose. Coloro che sono immunocompromessi potrebbero chiedersi se il vaccino che hanno ricevuto stia generando con successo l’immunità nel loro corpo. Uno studio preliminare che non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria ha scoperto che un test che si rivolge specificamente agli anticorpi anti-spike innescati dai vaccini può essere utile per determinare se il vaccino ha funzionato. Ma per ora, la FDA non raccomanda test anticorpali per valutare l’immunità.

Il richiamo deve essere uguale alle prime dosi?

Probabilmente no. Ricerche recenti hanno dimostrato che i vaccini a mRNA, come Pfizer e Moderna, possono essere miscelati con vaccini a base di adenovirus come AstraZeneca con risultati comparabili.