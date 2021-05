Al di sotto delle molte complessità della maratona che è la pandemia COVID-19, c’è una semplice ipotesi: se il coronavirus viene introdotto in una popolazione vulnerabile e quelle persone sono in grado di mescolarsi, allora ci sarà una significativa trasmissione comunitaria. Nel 2020 e nel 2021, abbiamo visto questo accadere in tutto il mondo, incluso, di recente, in India.

Potremmo vedere altre situazioni come quelle in India, con casi in rapida crescita e sistemi sanitari sopraffatti? La risposta breve, purtroppo, è sì.

A livello globale, c’è stata una flessione incoraggiante nei nuovi casi giornalieri nel maggio 2021, ma nonostante ciò, i casi sono ancora a un livello generale molto alto, con statistiche mondiali che mascherano enormi differenze tra Paesi e aree. Anche l’implementazione globale del vaccino sta procedendo lentamente, con la maggior parte del mondo ancora non immunizzata al COVID-19. Questi fattori indicano che esiste il potenziale per ulteriori picchi come quelli osservati in India.

Dobbiamo solo guardare al Nepal per vedere svilupparsi una situazione simile. Anche altri Paesi hanno un numero crescente di casi, con molti occhi che guardano nervosamente l’America Latina, il sud-est asiatico e alcune delle nazioni insulari più piccole.

In termini di dove i casi stanno aumentando più rapidamente (al momento della pubblicazione), il sito web Our World in Data evidenzia Laos, Timor, Thailandia, Cambogia, Fiji e Mongolia come i Paesi in cui i numeri sono recentemente raddoppiati nel più breve periodo di tempo (che vanno da 16 a 23 giorni per questi paesi; per confronto, il tasso di raddoppio per l’India prima della sua seconda ondata era di 43 giorni). Quando si esaminano i Paesi le cui morti segnalate stanno attualmente raddoppiando più rapidamente, sono Timor, Thailandia, Mongolia, Cambogia e Uruguay (intervallo: da quattro a 31 giorni).

Per Paesi come Laos, Thailandia, Cambogia e anche Vietnam (molto apprezzato finora), il problema è l’elevata vulnerabilità al COVID-19. Hanno avuto pochi casi in passato, quindi c’è poca immunità naturale e ora stanno sperimentando focolai in mezzo all’incapacità di procurarsi una grande scorta di vaccini. La copertura del vaccino è quindi bassa. Thailandia e Vietnam hanno somministrato una prima dose rispettivamente solo al 2% e all’1% delle loro popolazioni.

Altrove, è la parte mescolata dell’equazione che più preoccupa. Il Giappone, ad esempio, presto ospiterà le Olimpiadi, attirando atleti, dignitari, allenatori e media da ogni angolo del globo. Nonostante l’aumento della distribuzione del vaccino nell’ultimo mese, il programma è stato lento, con meno del 4% della popolazione che ha ricevuto una prima dose e per questo le Olimpiadi non dovrebbero andare avanti quest’anno.

L’America Latina continua a subire un enorme danno dalla malattia COVID-19 e quindi è anche a rischio. Argentina, Uruguay, Costa Rica e Colombia sono ancora tra i primi dieci Paesi in termini di nuovi casi confermati ogni giorno per milione di persone. D’altra parte, l’Africa sub-sahariana ha affrontato – con alcune eccezioni – la pandemia relativamente bene, con Paesi elogiati per una risposta tempestiva e decisa, avendo imparato lezioni dall’epidemia di Ebola nell’Africa occidentale del 2013-16.

Naturalmente, le nostre conclusioni devono essere caute. La disponibilità di dati in tempo reale di alta qualità durante un’emergenza sanitaria pubblica è complicata e i dati sono frammentari e lenti nella maggior parte del mondo. L’entità della trasmissione all’interno dei campi profughi e in contesti di conflitto, ad esempio, è molto sconosciuta. Alcune aree vulnerabili potrebbero scivolare sotto il radar.

La comunicazione dei dati può anche essere influenzata dalla politica locale. Alcuni Paesi, come la Tanzania, hanno scelto di minimizzare la gravità del COVID-19. L’ex Presidente della Tanzania, John Magufuli, è morto nel marzo 2021 – e la copertura delle notizie ha suggerito che potrebbe essere morto di COVID-19 tra le notizie di focolai incontrollati in tutto il paese e un forte aumento delle morti. Tuttavia, ufficialmente l’impatto del COVID-19 in Tanzania è stato basso.

Allo stesso modo, la Bielorussia riporta bassi tassi di mortalità (27,8 su 100.000), avendo rifiutato di considerare COVID-19 una seria minaccia. Ma l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE) ha modellato il tasso di mortalità effettivo del Paese in modo che sia uno dei più alti al mondo, a 472,2 per 100.000 persone. I modelli IHME mettono l’Azerbaigian in cima a quella lista, con un tasso di mortalità di 672,7 rispetto ai numeri ufficiali di 46,3 per 100.000.

La tempistica delle elezioni e la volatilità della politica possono essere fattori interessanti da osservare quando si cerca di prevedere futuri picchi nei casi. È probabile che le riunioni politiche di massa in India abbiano contribuito alla vasta trasmissione recente. Il Primo Ministro e il Ministro della sanità hanno incoraggiato le persone a partecipare, credendo erroneamente all’inizio della primavera che l’India fosse giunta alla fase finale della pandemia.

Altrove, le campagne elettorali di Donald Trump hanno causato numerosi eventi di super diffusione negli Stati Uniti, mentre in Myanmar sono state segnalate violazioni dei protocolli COVID-19 a causa di propaganda elettorale e raduni di massa. Le elezioni del Myanmar nell’ottobre 2020 sono state precedute dal picco più alto di casi che il Paese aveva subito. Subito dopo le elezioni, sono state messe in atto politiche più severe e il tasso di casi è stato abbassato. I Paesi che adottano comportamenti simili – o, come l’India, dichiarano il successo troppo presto – potrebbero benissimo diventare i prossimi focolai.

Naturalmente, il prossimo focolaio potrebbe rivelarsi difficile da individuare. Pochi di noi potrebbero facilmente indicare Timor su una mappa. Questa mancanza di conoscenza influenza la nostra percezione delle situazioni locali e anche la copertura delle notizie che i paesi ottengono. Se si confronta Nepal e Timor con Brasile e India, su cui i rapporti pubblici sono stati ampi. Inoltre, alcuni Paesi potrebbero non riportare dati di buona qualità: Bielorussia, Azerbaigian o addirittura Russia potrebbero avere oneri molto più grandi di COVID-19 di quanto non sembri.

La ‘prossima grande ondata o epidemia’ dipenderà da una tempesta perfetta di poche variabili che si uniscono. Al centro di questa tempesta ci sarà una lenta introduzione del vaccino e le popolazioni sensibili si mescoleranno liberamente. Le manifestazioni politiche, i festival su larga scala e le proteste sono esempi di raduni di massa che possono seminare nuovi focolai e facilitare una diffusione sufficiente a travolgere rapidamente un sistema sanitario. Ma a seconda di dove questo accade, potremmo anche non accorgercene.

Traduzione dell’articolo ‘COVID-19: which countries will be the next to see a big spike in cases?’ da ‘The Conversation’