Con l’avvertimento dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la variante Delta diventerà rapidamente il ceppo dominante, diamo un’occhiata a questa variante in un contesto globale.

L’ascesa della variante Delta

La variante Delta (B.1.617.2) è emersa silenziosamente nello stato indiano del Maharashtra nell’ottobre 2020. Ha causato a malapena un’increspatura in un momento in cui l’India segnalava da 40.000 a 80.000 casi al giorno, la maggior parte dei quali era la variante Alpha (B. 1.1.7) trovata per la prima volta nel Regno Unito.

La situazione è cambiata ad aprile, quando l’India ha registrato una massiccia ondata di infezioni con un picco di quasi 400.000 casi giornalieri a metà maggio. La variante Delta è emersa rapidamente come il ceppo dominante in India.

L’11 maggio l’OMS ha designato Delta come una variante preoccupante, diventando così la quarta di tali varianti.

La variante Delta si è diffusa rapidamente in tutto il mondo ed è stata identificata in almeno 98 Paesi fino ad oggi. Ora è la varietà dominante in Paesi diversi come Regno Unito, Russia, Indonesia, Vietnam, Australia e Fiji. Ed è in aumento.

Negli Stati Uniti, Delta ha registrato un caso COVID su cinque nelle due settimane fino al 19 giugno, rispetto a solo il 2,8% nelle due settimane fino al 22 maggio.

Nel frattempo, il più recente aggiornamento settimanale di Public Health England ha riportato un aumento di 35.204 casi Delta rispetto alla settimana precedente. Più del 90% dei casi sequenziati era la variante Delta.

In soli due mesi, Delta ha sostituito Alpha come ceppo dominante di SARS-CoV-2 nel Regno Unito. L’aumento è principalmente nelle fasce di età più giovani, gran parte delle quali non sono vaccinate.

2 mutazioni chiave

Gli scienziati hanno identificato più di 20 mutazioni nella variante Delta, ma due potrebbero essere cruciali per aiutarla a trasmettere in modo più efficace rispetto ai ceppi precedenti. Questo è il motivo per cui i primi rapporti dall’India la chiamavano una ‘doppia mutazione’.

La prima è la mutazione L452R, che si trova anche nella variante Epsilon, designata dall’OMS come variante di interesse. Questa mutazione aumenta la capacità della proteina spike di legarsi alle cellule umane, aumentando così la sua infettività.

Studi preliminari suggeriscono anche che questa mutazione può aiutare il virus a eludere gli anticorpi neutralizzanti prodotti sia dai vaccini che dalle infezioni precedenti.

La seconda è una nuova mutazione T478K. Questa mutazione si trova nella regione della proteina spike SARS-CoV-2 che interagisce con il recettore ACE2 umano, che facilita l’ingresso virale nelle cellule polmonari.

La variante Delta Plus recentemente descritta porta anche la mutazione K417N. Questa mutazione si trova anche nella variante Beta, contro la quale i vaccini COVID potrebbero essere meno efficaci.

Una cosa buona della variante Delta è il fatto che i ricercatori possono rintracciarla rapidamente perché il suo genoma contiene un marcatore che manca alla variante Alpha precedentemente dominante.

Questo marcatore, noto come ‘target del gene S’, può essere visto nei risultati dei test PCR utilizzati per rilevare il COVID-19. Quindi i ricercatori possono utilizzare i risultati positivi del bersaglio S come strumento per mappare rapidamente la diffusione del Delta, senza dover sequenziare completamente i campioni.

Perché Delta è una preoccupazione?

Le conseguenze più temute di qualsiasi variante di preoccupazione riguardano l’infettività, la gravità della malattia e l’immunità conferita da precedenti infezioni e vaccini.

L’OMS stima che la Delta sia il 55% più trasmissibile della variante Alpha, che a sua volta era circa il 50% più trasmissibile del virus originale di Wuhan.

Ciò si traduce nel tasso riproduttivo effettivo di Delta (il numero di persone in media che una persona con il virus infetterà, in assenza di controlli come la vaccinazione) che è cinque o più. Questo è paragonabile a due o tre per il ceppo originale.

Si è ipotizzato che la variante Delta riduca il cosiddetto “intervallo seriale”; il periodo di tempo tra l’infezione di un caso indice e la positività dei contatti familiari. Tuttavia, in uno studio pre-stampa (uno studio che non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria), i ricercatori di Singapore hanno scoperto che l’intervallo seriale di trasmissione domestica non era più breve per Delta rispetto ai ceppi precedenti.

Uno studio dalla Scozia, dove la variante Delta è predominante, ha scoperto che i casi Delta hanno portato a ricoveri ospedalieri superiori dell’85% rispetto ad altri ceppi. La maggior parte di questi casi, tuttavia, non era vaccinata.

Lo stesso studio ha rilevato che due dosi di Pfizer offrivano una protezione del 92% contro l’infezione sintomatica per Alpha e del 79% per Delta. La protezione dal vaccino AstraZeneca è stata sostanziale ma ridotta: 73% per Alpha contro 60% per Delta.

Uno studio di Public Health England ha rilevato che una singola dose di entrambi i vaccini era efficace solo per il 33% contro la malattia sintomatica rispetto al 50% contro la variante Alpha. Quindi avere una seconda dose è estremamente importante.

In un articolo, Moderna ha rivelato che il suo vaccino mRNA protetto dall’infezione Delta, sebbene la risposta anticorpale fosse ridotta rispetto al ceppo originale. Ciò può influire sulla durata dell’immunità.

Una sfida globale per controllare la pandemia

La variante Delta è più trasmissibile, probabilmente causa malattie più gravi e gli attuali vaccini non funzionano altrettanto bene contro di essa.

L’OMS avverte che i Paesi a basso reddito sono più vulnerabili al Delta poiché i loro tassi di vaccinazione sono così bassi. I nuovi casi in Africa sono aumentati del 33% nella settimana fino al 29 giugno, con i decessi per COVID-19 che sono aumentati del 42%.

Non c’è mai stato un momento in cui accelerare la distribuzione del vaccino in tutto il mondo fosse urgente come lo è ora.

Il capo dell’OMS Tedros Adhanom Gebreyesus ha avvertito che oltre alla vaccinazione, restano fondamentali misure di sanità pubblica come una forte sorveglianza, l’isolamento e l’assistenza clinica. Inoltre, affrontare la variante Delta richiederà l’uso continuato della mascherina, il distanziamento fisico e il mantenimento delle aree interne ben ventilate.