La vaccinazione è il modo più sicuro per ottenere l’immunità al coronavirus e, con la maggior parte dei vaccini COVID-19, sono necessarie due dosi per ottenere la massima protezione possibile.

Gli immunologi chiamano questo metodo per somministrare alle persone dosi multiple ‘prime-boost’. In sostanza, prima si insegna al sistema immunitario cosa sta cercando: lo si innesca con la prima vaccinazione. Quindi, dopo che il sistema immunitario ha avuto il tempo di rispondere al priming, viene nuovamente messo alla prova. La risposta immunitaria appresa la prima volta viene potenziata quando viene messa in pratica alla seconda esposizione.

La maggior parte (anche se non tutti) i vaccini, COVID-19 o altro, utilizzano il potenziamento primario per massimizzare la protezione. Alcuni richiedono anche ulteriori dosi. Questo perché l’immunità può diminuire nel tempo o, come nel caso del vaccino antinfluenzale, il virus che causa la malattia può cambiare in modo che il vaccino originale non fornisca più una buona protezione.

Con COVID-19, abbiamo una forte evidenza che l’assunzione di una seconda dose aumenta la tua difesa contro la malattia. Nonostante ciò, una persona su 40 nel Regno Unito che ha ricevuto una prima dose non sembra ricevere la seconda. Negli Stati Uniti, ci sono state segnalazioni di milioni di persone che hanno saltato la loro seconda dose. Così facendo, queste persone mettono in pericolo la loro salute.

I benefici del potenziamento primario con i vaccini COVID-19 sono stati inizialmente osservati negli studi clinici. I primi studi sui vaccini COVID-19 attualmente approvati hanno confrontato le risposte immunitarie nelle persone che hanno ricevuto una o due dosi di vaccino. I risultati hanno mostrato che dopo la seconda dose, le persone avevano quantità maggiori di anticorpi per combattere il virus, indicando che l’assunzione di più di una dose avrebbe probabilmente aumentato l’efficacia del vaccino.

Studi clinici più ampi sono quindi proseguiti con questo regime di potenziamento primario. Con il vaccino Pfizer/BioNTech, la protezione contro il COVID-19 sintomatico è risultata essere del 52% da 12 giorni dopo la prima dose (l’immunità richiede tempo per costruirsi). La protezione è poi salita al 95% dopo la seconda dose.

Con il vaccino Oxford/AstraZeneca, la protezione contro il COVID-19 sintomatico a partire da 22 giorni dopo la prima dose è stata stimata del 76%. Quando una seconda dose è stata somministrata 12 settimane dopo la prima, ha aumentato la protezione all’81%.

Con il lancio dei vaccini COVID-19 in molti Paesi in tutto il mondo, ora stiamo ottenendo dati reali che confermano i benefici del potenziamento primario che sono stati registrati negli studi. Un recente preprint britannico – una ricerca non ancora esaminata da altri scienziati – ha rilevato che da 21 giorni dopo la prima dose di vaccino, le infezioni da coronavirus sono state ridotte del 66% nelle persone che hanno ricevuto il vaccino Pfizer/BioNTech e del 61% in quelle che hanno assunto il vaccino Oxford/AstraZeneca. Ma nelle persone che avevano anche preso una seconda dose, queste riduzioni sono poi scese ulteriormente all’80% e al 79% rispettivamente.

Ora c’è anche un motivo in più per cui dovresti prendere la tua seconda dose: nuove varianti di coronavirus preoccupanti. Queste sono forme del coronavirus che hanno mutazioni genetiche che possono renderle più trasmissibili, meno suscettibili agli effetti protettivi dei vaccini, più difficili da rilevare o causare malattie più gravi.

Dalla fine del 2020, il Regno Unito ha lottato contro la variante alfa, una forma più trasmissibile del virus che è diventata dominante durante l’inverno. Da allora questa variante è stata superata dalla variante delta, una forma ancora più trasmissibile del virus che ora è invece dominante.

Un nuovo studio di laboratorio suggerisce che il vaccino Pfizer/BioNTech fornisce protezione contro le varianti attualmente in circolazione, tra cui alfa e delta. Tuttavia, ha anche scoperto che dopo una sola dose, la capacità del vaccino di combattere diverse varianti varia in modo significativo.

Gli scienziati hanno studiato le risposte anticorpali di 250 persone vaccinate con il vaccino Pfizer/BioNTech contro cinque varianti del coronavirus, incluso il ‘tipo selvaggio’ originale che si è diffuso all’inizio del 2020, nonché le varianti alfa e delta e molte altre forme. Dopo la prima e la seconda dose, i ricercatori hanno cercato di vedere se le persone avessero anticorpi in grado di prevenire l’infezione – chiamati anticorpi neutralizzanti – per queste diverse forme di virus.

Negli individui che avevano ricevuto solo una dose del vaccino, i livelli di anticorpi neutralizzanti per la variante delta erano significativamente inferiori rispetto alla variante alfa. Vale a dire, la ricerca ha suggerito che una singola dose potrebbe ancora offrire una protezione maggiore rispetto a nessuna vaccinazione, ma che le persone che avevano ricevuto solo una singola dose sarebbero state meno protette di quanto non fossero prima che emergesse la variante delta.

In modo critico, questi risultati di laboratorio sembrano riflettersi nel mondo reale. Un preprint di Public Health England suggerisce che dopo una dose, i vaccini Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca sono protettivi per il 50% contro la malattia sintomatica causata dalla variante alfa ma solo per il 33% contro la variante delta. Per sottolineare, contro la nuova variante dominante nel Regno Unito, una singola dose di vaccino ha meno probabilità di evitarti di ammalarti.

Tuttavia, dopo due dosi del vaccino Pfizer/BioNTech, il documento suggerisce che la protezione contro il COVID-19 sintomatico sale al 93% contro la variante alfa e all’88% per la variante delta. Anche il vaccino Oxford/AstraZeneca vede un aumento: dopo una seconda dose è protettivo per il 66% contro l’alfa e per il 60% efficace contro il delta.

L’importanza di avere due dosi è ancora più evidente se si considerano i tassi di ospedalizzazione per COVID-19. Un altro recente studio in preprint di Public Health England suggerisce che la protezione contro la necessità di cure ospedaliere per COVID-19 causata dalla variante delta sale dal 94% con una dose al 96% con due dosi del vaccino Pfizer/BioNTech. La differenza è ancora più marcata per il vaccino Oxford/AstraZeneca, con una protezione che passa dal 71% al 92% con una seconda dose.

Sebbene questi risultati debbano ancora essere formalmente pubblicati, è forte l’evidenza che ricevere una seconda dose di vaccino aumenta la protezione contro l’ammalarsi e lo sviluppo di malattie gravi. Nel frattempo, il nuovo predominio della variante delta ha anche reso la protezione inferiore offerta da una singola dose ancora più bassa di prima. Fare quel secondo viaggio all’hub vaccinale è quindi di fondamentale importanza.